Tour de France Standings

Monday (Rest Day) Annecy, France (After nine stages)

1. Greg Van Avermaet, Belgium, BMC Racing, 36:07:17.

2. Geraint Thomas, Britain, Sky, :43.

3. Philippe Gilbert, Belgium, Quick-Step Floors, :44.

4. Bob Jungels, Luxembourg, Quick-Step Floors, :50.

5. Alejandro Valverde, Spain, Movistar, 1:31.

6. Rafal Majka, Poland, Bora-Hansgrohe, 1:32.

7. Jakob Fuglsang, Denmark, Astana, 1:33.

8. Chris Froome, Britain, Sky, 1:42.

9. Adam Yates, Britain, Mitchelton-Scott, same time.

10. Mikel Landa, Spain, Movistar, same time.

11. Soren Kragh Andersen, Denmark, Sunweb, 1:43.

12. Vincenzo Nibali, Italy, Bahrain-Merida, 1:48.

13. Primoz Roglic, Slovenia, LottoNL-Jumbo, 1:57.

14. Bauke Mollema, Netherlands, Trek-Segafredo, 1:58.

15. Tom Dumoulin, Netherlands, Sunweb, 2:03.

16. Steven Kruijswijk, Netherlands, LottoNL-Jumbo, 2:06.

17. Romain Bardet, France, AG2R La Mondiale, 2:32.

18. Warren Barguil, France, Fortuneo-Samsic, 2:37.

19. Ilnur Zakarin, Russia, Katusha Alpecin, 2:42.

20. Domenico Pozzovivo, Italy, Bahrain-Merida, 2:48.

Also

21. Nairo Quintana, Colombia, Movistar, 2:50.

51. Chad Haga, United States, Sunweb, 14:58.

TUESDAY — 10th Stage: 158.5 kilometers (98.5 miles) from Annecy to Le Grand-Bornand in the Alps, with one Hors categorie and three Category 1 climbs