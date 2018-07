CALVIN KLEIN Fragrances kündigt Lupita Nyong'o und Saoirse Ronan als neue Gesichter von CALVIN KLEIN WOMEN an

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Jul 16, 2018--Calvin Klein, Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von PVH Corp. [NYSE:PVH], und Calvin Klein Fragrances, eine Abteilung von Coty Inc. [NYSE:COTY], gaben heute die neue globale Werbekampagne für den neuen Duft CALVIN KLEIN WOMEN bekannt, den ersten CALVIN KLEIN -Duft, der im Rahmen einer gemeinsamen Vision mit Chief Creative Officer, Raf Simons, entwickelt wurde.

CALVIN KLEIN WOMEN

Die Kampagne setzt LupitaNyong'o und Saoirse Ronan ins Licht. Als preisgekrönte Schauspielerinnen und Stimmen ihrer Generation werden beide Frauen für ihr einzigartiges Talent, ihre Kreativität, Intelligenz und Charakterstärke weltweit geschätzt.

Unter der Leitung von Künstlerin Anne Collier und mit kreativer Direktion von Lloyd & Co. wird die Kampagne durch Kultfrauen vertreten und hält die Heldinnen der gegenwärtigen Kultur hoch. Lupita und Saoirse werden in der Printkampagne in einem Paar von eindrucksvollen und direkten Portraits gezeigt, in denen sie neben Figuren aus der Vergangenheit abgebildet sind, die sie inspiriert haben - Ikonen für Weiblichkeit, die ihre Identitäten als Künstlerinnen und als Frauen beeinflusst haben. Lupita wird neben der Sängerin und vielseitigen Darstellerin Eartha Kitt und der gefeierten amerikanischen Schauspielerin Katharine Hepburn dargestellt, während Saoirse mit der preisgekrönten Schauspielerin Sissy Spacek und der prämierten Sängerin und Bürgerrechtsaktivistin Nina Simone posiert.

„Mit diesem Duft wollten wir das Konzept von Pluralität in den Mittelpunkt stellen. Die Kampagne ist eine Erforschung der Weiblichkeit - einer Gruppe von Frauen, die eine gemeinsame Linie teilen; den Wunsch, die Macht zu haben, ihre eigene Identität zu schaffen und diejenigen nach ihnen zu unterstützen und ihnen den Weg zu weisen”, sagte Raf Simons, Chief Creative Officer, Calvin Klein. „ CALVIN KLEIN WOMEN inspiriert sich an der Übertragung von Stärke und Inspiration von einer Frau zur nächsten, durch Pluralität, kombiniert mit Individualität, Meinungsfreiheit und die Idee, dass die Gemeinschaft für das Individuum unerlässlich ist.”

Lupita und Saoirse werden auch in der CALVIN KLEIN WOMEN TV-Kampagne auftreten, die von Anne Collier in New York gedreht wird und diesen Sommer weltweit debütiert.

Der Duft CALVIN KLEIN WOMEN ist ein Spiel mit Kontrasten, die so vielfältig sind wie die Frauen, an denen er sich inspiriert. In einem holzig, blumigen Duft fusionieren Stärke mit Zerbrechlichkeit, Frische mit Sinnlichkeit. Der leicht rosafarbene Duft baut auf drei Kernelementen auf - frischem Eukalyptus, zarten Orangenblütenblättern und reichem Alaska-Zedernholz. Der Flakon lässt die Grenzen zwischen Kunst und Mode verschwimmen, wobei Aspekte der visuellen Sprache von zeitgenössischer Fotografie mit uralten Konzepten der Weiblichkeit vermischt werden. Der Duft erinnert an eine zeitlose Weiblichkeit, mit einer ergonomisch runden Form in gewichtetem Glas mit Silberhals und Pumpe, die auf traditionellen Duftvorbildern beruhen. Es werden gleichzeitig ästhetische Regeln gebrochen und Traditionen respektiert - der grafische, übergroße, scheibenförmige Deckel wurde in Zusammenarbeit mit Raf Simons designt, eine Leinwand für einen Fotodruck von Anne Collier.

Ab heute stellt CALVIN KLEIN WOMEN die Frage „Who are your women?” (Wer sind deine Frauen?). Unter dem Hashtag #IAMWOMEN können Frauen rund um den Globus den Frauen in ihrem Leben Ehre erweisen, die ihnen dabei geholfen haben, zu den Personen zu werden, die sie heute sind, indem sie einfach ein Bild von den Frauen teilen, die sie inspiriert haben. Fotos können auch auf calvinklein.com/IAMWOMEN geteilt werden.

CALVIN KLEIN WOMEN ist ab heute auf calvinklein.com, im CALVIN KLEIN -Einzelhandel, Harvey Nichols London Knightsbridge und auf HarveyNichols.com erhältlich.

Über Lupita und Saoirse:

Lupita Nyong'o hatte ihr Filmdebüt in 12 Years a Slave und erhielt den Academy Award® in der Kategorie Beste Nebendarstellerin sowie mehrere Auszeichnungen, unter anderem den Screen Actors Guild Award®, den Critics’ Choice Award®, den Independent Spirit Award®, NAACP Image Award® und den Hollywood Film Awards® New Hollywood Award 2013 für ihre Leistung. Außerdem hat sie in weiteren hochgelobten Filmen gespielt, einschließlich in Star Wars: Das Erwachen der Macht, Queen of Katwe und Black Panther. Für sie stehen eine Reihe von Filmprojekten an, unter anderem Us, The Killer, Born a Crime, 355, The Woman King, und Americanah.

Saoirse Ronan, Gewinnerin des Golden Globe® und dreimalige Academy Award®-Nominierte, hatte ihren ersten Hollywood-Erfolg mit dreizehn Jahren mit ihrer hochgelobten Rolle im Kriegsdrama Atonement, die ihr ihre erste Academy Award®-Nominierung einbrachte . Seither ist sie weitere zwei Mal für ihre unvergesslichen Rollen in Brooklyn und Lady Bird nominiert worden. Diesen Herbst ist Ronan als Hauptdarstellerin in Mary Queen of Scots zu sehen.

Über Anne Collier:

Im Laufe der letzten fünfzehn Jahre hat Anne Collier ein hochfokussiertes Werk geschaffen, dass die formellen Schnittstellen und psychologischen Verflechtungen von Fotografie, Materialkultur und Selbsthilfeindustrie verkörpert. Ihre Arbeit war kürzlich das Thema einer Einzelausstellung in der Anton Kern Gallery in New York (2018) und in einer Überblicksaustellung in FRAC Normandie, Rouen, Frankreich (2018). Sie war das Thema einer wichtigen Reiseüberblicksaustellung, die vom Museum of Contemporary Art, Chicago (2014), organisiert wurde, und ihre Arbeit wird das Thema einer Einzelausstellung im Sprengel Museum, Hannover, im Herbst 2018 sein, die an das Fotomuseum Winterthur in der Schweiz weitergehen wird. Die Arbeit von Collier wird unter anderem in der permanenten Sammlung des Museum of Modern Art (New York), des Whitney Museum od American Art (New York), des Solomon R. Guggenheim Museum (New York), des Museum of Contemporary Art (Los Angeles), des Centre Georges Pompidou (Paris) sowie des Tate (London) ausgestellt.

Über CALVIN KLEIN WOMEN:

Entwickelt durch Parfumeur Annick Menardo und Meisterparfumeur Honorine Blanc.

Zarte Orangenblütenblätter, frische Eukalyptuskerne und reiches Alaska-Zedernholz werden mit schwarzem Pfeffer und Zitronen-Sfuma, einem Bouquet aus immergrüner Magnolie und Jasmine Absolute sowie mit der verführerischen Stärke von ätherischem Olibanum-Öl und Ambrox® Super kombiniert.

Über Calvin Klein, Inc.:

CALVIN KLEIN ist eine globale Lifestyle-Marke, die für mutige, fortschrittliche Ideale und verführerische und oft minimalistische Ästhetik steht. Wir möchten begeistern und unser Publikum inspirieren, während wir provokante Bilder und herausragende Designs verwenden, um die Sinne anzuregen.

Seit der Gründung 1968 durch Calvin Klein und seinen Geschäftspartner Barry Schwartz haben wir uns einen Ruf als führendes amerikanisches Modehaus durch unsere klare Ästhetik und unsere innovativen Designs aufgebaut. Der globale Einzelhandel von CALVIN KLEIN -Markenprodukten erwirtschaftete 2017 einen Umsatz von mehr als 8 Milliarden US-Dollar über 110 Länder verteilt. Calvin Klein beschäftigt über 10.000 Mitarbeiter weltweit. Wir haben PVH Corp. 2003 übernommen.

Über PVH Corp.:

PVH zeichnet sich als Wachstumsmarke und -geschäft durch sein reiches amerikanisches Erbe mit einer Geschichte von über 135 Jahren aus und ist heute eines der weltweit größten Bekleidungsunternehmen. Wir beschäftigen mehr als 36.000 Mitarbeiter, die in über 40 Ländern tätig sind und einen Jahresumsatz von fast 9 Milliarden US-Dollar erbringen. Wir besitzen die Marken , , , , , *, und , die digital-zentrische Unterwäschemarke . und vermarkten eine Vielzahl von Gütern unter diesen und anderen national und international bekannten Marken, die sich in unserem Besitz befinden und für die wir lizensiert sind.

*Die Speedo-Marke ist für Nordamerika und die Karibik auf Dauer von Speedo International Limited lizensiert.

Über COTY Inc.

Coty ist eines der weltweit größten Kosmetikunternehmen mit einem Umsatz in Höhe von etwa 9 Milliarden US-Dollar, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Vielfalt der Schönheit ihrer Kunden hochzuhalten und freizusetzen. In der Vergangenheit hat das Unternehmen ein ikonisches Portfolio aus führenden Schönheitspflegemarken geschaffen. Coty ist weltweit führend im Bereich Düfte, besetzt Platz zwei der professionellen Salonhaarfärbe- und Stylingprodukte und Platz drei der Farbkosmetik. Es ist in drei Abteilungen aufgeteilt - Coty Consumer Beauty, die sich auf Farbkosmetik, Handelshaarfärbe- und Stylingprodukte, Körperpflege und Massendüfte konzentriert, die primär im Masseneinzelhandel verkauft werden, wie z.B. die Marken Bourjois, Max Factor, Rimmel, Wella, Adidas und Guess; Coty Luxury, die sich auf renommierte Düfte und Hautpflege mit Marken wie Gucci, Hugo Boss, Calvin Klein, Chloe, Bottega Veneta und Alexander McQueen konzentriert; und Coty Professional Beauty, die sich auf die Belieferung von Salonbesitzern und Fachleuten sowohl im Haar- als auch im Nagelbereich konzentriert, mit Marken wie Wella Professionals, System Professional, OPI und ghd. Coty beschäftigt weltweit circa 20.000 Mitarbeiter und seine Produkte werden in über 130 Ländern verkauft. Das Unternehmen und seine Marken engagieren sich sozial und versuchen ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Weitere Informationen über Coty Inc. finden Sie unter www.coty.com.

REDAKTION: CALVIN KLEIN WOMEN

BILDER: Anne Collier for Calvin Klein, Inc.

