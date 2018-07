BANK OF SINGAPORE EST LA PREMIÈRE BANQUE PRIVÉE SINGAPOURIENNE À RECEVOIR UN AGRÉMENT POUR L’OUVERTURE D’UNE FILIALE D’INVESTISSEMENT AU LUXEMBOURG

SINGAPOUR & LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--juil. 16, 2018--Bank of Singapore a annoncé aujourd’hui avoir obtenu une licence d’entreprise d’investissement pour exploiter une filiale d’investissement au Luxembourg – une première pour une banque privée singapourienne.

Grâce à cette nouvelle filiale, BOS Wealth Management Europe Société Anonyme (S.A.), Bank of Singapore sera en mesure d’offrir une gamme complète de solutions personnalisées de banque privée et de conseil en investissement à ses clients fortunés dans l’Espace économique européen (« EEE ») et au Royaume-Uni (« UK »). L’EEE comprend les pays de l’Union européenne (UE) ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

Actuellement, Bank of Singapore sert ses clients européens depuis son siège social de Singapour et depuis le bureau de Londres de sa société mère, OCBC Bank. Les actifs gérés par les clients de l’EEE ont fortement progressé au sein du Groupe, Singapour étant considérée comme un centre financier de premier plan en Asie grâce à sa stabilité économique et politique et son accès aux marchés financiers mondiaux et régionaux.

L’entreprise basée au Luxembourg sera dirigée par M. Anthony Adriano Simcic (à gauche), qui rendra compte directement à M. Olivier Denis, responsable des marchés Singapour, Malaisie et lnternational chez Bank of Singapore

M. Simcic, qui a 18 ans d’expérience dans le secteur bancaire, était auparavant responsable de la banque privée HSBC Private Bank au Luxembourg.

Avec le démarrage des activités de BOS Wealth Management Europe S.A. au troisième trimestre de cette année, et avec une ouverture officielle au deuxième trimestre de l’année prochaine, Bank of Singapore est prête à faire passer ses activités européennes au niveau supérieur et à améliorer la couverture bancaire du segment des gérants indépendants « Independent Asset Manager » (IAM) en Europe, où le concept d’IAM est monnaie courante.

Le feu vert pour l’exploitation d’une filiale de gestion de fortune au Luxembourg arrive à un moment opportun, l’Europe ayant connu une augmentation significative du nombre d’individus fortunés (HNWI) en 2016, selon le rapport Capgemini World Wealth 2017.

Le nombre de HNWI en Europe a augmenté de 7,7 % atteignant la somme de 4,5 millions et dépassant la hausse de 7,4 % enregistrée pour la région Asie-Pacifique. En ce qui concerne la richesse individuelle des HNWI, l’Europe a enregistré la troisième croissance la plus élevée par région (8,2 %), à égalité avec la région Asie-Pacifique et juste derrière l’Amérique latine et l’Afrique.

M. Bahren Shaari, directeur général de Bank of Singapore, a déclaré : « Depuis la crise financière mondiale de 2008, les family office et les HNWI européens s’intéressent de plus en plus à l’Asie, et particulièrement à Singapour, en tant qu’alternative pour leurs investissements. Banque privée basée à Singapour ayant une connaissance approfondie et intime de l’Asie, Bank of Singapore est un choix naturel pour eux. Notre capacité à les aider dans leurs investissements en Asie – via un large éventail de services bancaires et commerciaux depuis le réseau régional et international d’OCBC Bank, ainsi que des solutions de pointe de banque privée – constitue une proposition de valeur attrayante.

La création de BOS Wealth Management Europe S.A. au Luxembourg souligne notre engagement à mieux servir les family office et les HNWI de la région. Nous sommes convaincus que notre modèle d’entreprise – qui est également florissant à Hong Kong et à Dubaï – soutiendra la prospérité croissante et l’augmentation des activités économiques dans l’EEE. »

Le Luxembourg, situé stratégiquement au cœur de l’Europe occidentale, se classe régulièrement parmi les trois premiers centres financiers de l’Union européenne dans l’indice Global Financial Centers publié par la société de renseignements commerciaux Z/Yen.

Avec plus de 4 000 milliards d’euros d’actifs sous gestion, c’est le plus important centre de fonds d’investissement en Europe et le deuxième au monde derrière les États-Unis. Avec des fonds d’investissement luxembourgeois distribués dans plus de 70 pays à travers le monde, c’est aussi le plus grand centre de distribution mondial de fonds d’investissement.

À propos de Bank of Singapore

Bank of Singapore est la filiale dédiée à la banque privée d’OCBC Bank. Elle a une notation Aa1 de Moody’s et offre une proposition de valeur unique en tant que banque privée solide enregistrée à Singapour.

Elle opère une plate-forme « produits » en architecture ouverte et dispose de solides capacités de recherche, en particulier dans les marchés émergents, afin d’aider ses clients à prendre les bonnes décisions concernant les placements obligataires, les actions et les marchés monétaires. Au fil des ans, elle a bâti des capacités de gestion d’investissements et des services de trust et de conseil de premier ordre, soutenus par l’une des plus grandes équipes de recherche en Asie.

Au-delà des services bancaires privés, les clients de Bank of Singapore ont accès à des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, ainsi qu’aux opportunités d’investissement offertes par OCBC Bank ou ses filiales.

Elle est en mesure de tirer parti des capacités de la banque commerciale d’OCBC Bank pour offrir à ses clients une vaste gamme de services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de financement d’entreprise et de trésorerie au sein du réseau régional et international de la Banque OCBC.

Bank of Singapore sert des familles et des particuliers fortunés dans ses marchés clés de l’Asie du Sud-Est, de la Chine, des Philippines, du sous-continent indien et d’autres marchés internationaux. Bank of Singapore, dont le siège est à Singapour, a des succursales à Hong Kong et au Centre financier international de Dubaï, avec des bureaux de représentation à Manille et à Dubaï.

Sa forte performance dans le domaine lui a valu de nombreuses reconnaissances. En 2017, Bank of Singapore a été nommée « Meilleure banque privée » à Singapour (pour la sixième fois) par Asian Private Banker et « Meilleure banque privée pour les entrepreneurs » en Asie-Pacifique par Global Finance. Elle a également été nommée pendant trois ans (2014, 2016 et 2017) « Banque privée exceptionnelle » en Asie du Sud-Est par Private Banker International.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.bankofsingapore.com

À propos d’OCBC Bank

OCBC Bank est la plus ancienne banque de Singapour, créée en 1932 suite à la fusion de trois banques locales, dont la plus ancienne a été fondée en 1912. Elle est maintenant le deuxième plus grand groupe de services financiers en Asie du Sud-Est en termes d’actifs et l’une des banques les mieux notées au monde, avec une notation Aa1 de Moody’s. Reconnue pour sa solidité financière et sa stabilité, OCBC Bank est régulièrement classée parmi les 50 banques les plus sûres au monde par Global Finance et a été nommée « Banque la mieux gérée » à Singapour par The Asian Banker.

OCBC Bank et ses filiales offrent un large éventail de services bancaires commerciaux spécialisés et de gestion de patrimoine, allant des services bancaires aux particuliers, aux entreprises, en investissements, aux services bancaires et financiers privés, ainsi qu’aux services de trésorerie, d’assurance et de gestion d’actifs.

Les principaux marchés d’OCBC Bank sont Singapour, la Malaisie, l’Indonésie et la Chine. Elle compte plus de 590 succursales et bureaux de représentation dans 18 pays et régions. Ceux-ci comprennent plus de 320 succursales et bureaux en Indonésie sous la filiale Bank OCBC NISP et plus de 100 succursales et bureaux à Hong Kong, en Chine et à Macao sous OCBC Wing Hang.

Les services bancaires privés d’OCBC Bank sont fournis par sa filiale à 100 %, Bank of Singapore, qui exploite une plate-forme unique de produits à architecture ouverte afin de trouver les meilleurs produits pour répondre aux objectifs de ses clients.

La filiale d’assurance d’OCBC Bank, Great Eastern Holdings, est le groupe d’assurance-vie le plus ancien et le mieux établi à Singapour et en Malaisie. Sa filiale de gestion d’actifs, Lion Global Investors, est l’une des plus importantes sociétés de gestion d’actifs du secteur privé en Asie du Sud-Est.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.ocbc.com

