BANK OF SINGAPORE È LA PRIMA BANCA PRIVATA DI SINGAPORE A OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE UFFICIALE AD APRIRE IN LUSSEMBURGO UNA SOCIETÀ CONTROLLATA DI WEALTH MANAGEMENT

SINGAPORE & LUSSEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--lug 16, 2018--Bank of Singapore ha annunciato oggi di aver ottenuto l’autorizzazione all’attività d’investimento in Lussemburgo della sua controllata di wealth management – la prima volta per una banca privata di Singapore.

questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20180716005256/it/

(Photo: BOSWM)

Attraverso la nuova controllata BOS Wealth Management Europe Société Anonyme (S.A.), Bank of Singapore potrà offrire un ventaglio completo di soluzioni su misura di private banking e di servizi di consulenza agli investimenti rivolti ai suoi clienti ad alto e altissimo profilo patrimoniale dello Spazio Economico Europeo (“SEE”) e del Regno Unito. Lo SEE comprende i paesi dell’Unione Europea (UE) oltre a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Attualmente, Bank of Singapore serve i suoi clienti europei dalla sede di Singapore e attraverso la filiale londinese della sua capogruppo OCBC Bank. Il patrimonio in gestione dei clienti SEE è cresciuto fortemente, grazie alla loro grande considerazione di Singapore come centro finanziario di punta in Asia, esempio di sicura stabilità economica e politica e porta d’ingresso ai mercati finanziari internazionali e locali.

A guidare le attività della società costituita in Lussemburgo sarà Anthony Adriano Simcic (a sinistra), che risponderà direttamente a Olivier Denis, Global Market Head di Bank of Singapore per Singapore, la Malesia e i mercati internazionali.

Simcic, che ha maturato 18 anni di esperienza nel settore bancario, ricopriva in precedenza il ruolo di Head of Private Banking per HSBC Private Bank in Lussemburgo.

Con l’avvio operativo nel terzo trimestre di quest’anno anno e l’inaugurazione ufficiale nel secondo trimestre del prossimo anno, Bank of Singapore è destinata a portare le sue attività europee ad un livello superiore e a rafforzare la sua presenza nel segmento della gestione indipendente di attivi, che in Europa gode di ampia diffusione.

Il via libera al lancio di una controllata di wealth management in Lussemburgo giunge in un momento favorevole poiché il rapporto 2017 di Capegemini sulla ricchezza mondiale evidenzia che nel 2016 l’Europa ha registrato un deciso aumento del numero di persone con elevata disponibilità patrimoniale e della ricchezza.

L’Europa ha visto salire a 4,5 milioni, con un incremento del 7,7%, il numero delle persone facoltose, sopravanzando l’aumento del 7,4% registrato nell’Asia-Pacifico. Come ricchezza delle persone ad alto profilo patrimoniale, l’Europa si posiziona al terzo posto (8,2%) in termini di crescita per regione, alla pari con l’Asia-Pacifico e a ridosso dell’America Latina e dell’Africa.

Bahren Shaari, Chief Executive Officer di Bank of Singapore, ha dichiarato “Dalla crisi finanziaria globale del 2008, le persone con elevata disponibilità patrimoniale e i family office europei hanno manifestato un interesse crescente verso l’Asia e soprattutto verso Singapore, come hub alternativo per gli investimenti. La scelta di Bank of Singapore ha rappresentato per loro uno sbocco naturale, in quanto questa banca privata con sede a Singapore conosce a fondo la regione e ha maturato un’esperienza consolidata in Asia. La nostra capacità di assistere questi clienti nei loro investimenti in Asia, offrendo un ricco ventaglio di servizi bancari commerciali attraverso la rete regionale e internazionale di OCBC Bank e le migliori soluzioni best-in-class di private banking, rappresenta una proposta di valore invitante.

“L’insediamento di BOS Wealth Management Europe S.A. in Lussemburgo evidenzia il nostro impegno a servire meglio i nostri clienti ad alto profilo patrimoniale e i family office nella regione. Siamo certi di replicare il successo ottenuto dal nostro modello di business, in piena espansione a Hong Kong e Dubai, per accompagnare la ricchezza crescente e l’intensificarsi delle attività economiche all’interno dello Spazio Economico Europeo.”

Secondo il Global Financial Centres Index pubblicato dalla società di analisi di mercato Z/Yen, il Lussemburgo, strategicamente posizionato nel cuore dell’Europa occidentale, si classifica stabilmente fra i primi tre centri finanziari dell’Unione Europea.

Con più di 4.000 miliardi di € di attivi in gestione, in Europa è il maggiore centro europeo di fondi d’investimento e nel mondo è secondo solo agli Stati Uniti. Grazie alla diffusione dei fondi lussemburghesi in oltre 70 paesi di tutto il mondo, è inoltre il più grande centro di distribuzione globale di fondi d’investimento.

Per tutti gli aggiornamenti su Bank of Singapore, segui @bankofSG su Twitter e “segui” linkedin.com/bankofsingapore su LinkedIn.

Informazioni su Bank of Singapore

Bank of Singapore è la controllata di OCBC Bank specializzata nel private banking. Vanta un solido rating creditizio Aa1 di Moody’s e offre una proposta di valore unica come banca privata sicura sulla piazza di Singapore.

Opera su una piattaforma di prodotti ad architettura aperta e vanta elevate capacità di ricerca, specialmente nei mercati emergenti, per aiutare i clienti a fare le migliori scelte negli investimenti azionari, obbligazionari e monetari, oltre a offrire la gestione dei portafogli e servizi fiduciari e assicurativi. Negli anni ha sviluppato competenze negli Investimenti Gestiti e nei servizi fiduciari e di consulenza premium, grazie alle risorse di uno dei principali team di ricerca in Asia.

Oltre a fruire dell’offerta di private banking, i clienti di Bank of Singapore hanno accesso ai servizi bancari destinati a privati e aziende come pure alle opportunità d’investimento formulate da OCBC Bank o dalle sue controllate.

Può sfruttare le attività di banca commerciale di OCBC Bank per estendere il ricco ventaglio di servizi bancari per privati e imprese, di corporate finance e di tesoreria ai clienti dell’intera rete regionale e internazionale dell’istituto.

Bank of Singapore si rivolge ai clienti ad alto profilo patrimoniale e alle famiglie abbienti nei suoi mercati chiave: Asia sudorientale, Grande Cina, Filippine, India e altri mercati internazionali. Bank of Singapore ha sede a Singapore e filiali a Hong Kong e nel centro finanziario internazionale di Dubai, con uffici di rappresentanza a Manila e Dubai.

Grazie alle eccellenti performance ha ottenuto numerosi riconoscimenti da parte del settore. Nel 2017, Bank of Singapore è stata premiata da Asian Private Banker, come Miglior banca privata di Singapore (per la sesta volta) e da Global Finance come Miglior banca privata per imprenditori. Per tre anni (2014, 2016 e 2017), Private Banker International le ha inoltre conferito il titolo di Banca privata d'eccellenza nell’Asia sudorientale.

Per maggiori informazioni, visitare www.bankofsingapore.com.

Informazioni su OCBC Bank

OCBC Bank è la banca più antica di Singapore, costituita nel 1932 dalla fusione di tre istituti di credito locali, il più antico dei quali era stato fondato nel 1912. Oggi è il secondo maggior gruppo di servizi finanziari in Asia sudorientale in termini di raccolta e vanta uno tra i migliori meriti creditizi al mondo, con un rating di Aa1 di Moody’s. OCBC Bank è apprezzata per la sua solidità e stabilità finanziaria: Global Finance la colloca stabilmente nella classifica delle 50 banche più sicure al mondo e The Asian Banker l’ha nominata Miglior banca gestita di Singapore.

OCBC Bank e le sue controllare offrono un ampio ventaglio di attività commerciali e di gestione finanziaria e patrimoniale avanzate, che spaziano dai servizi al consumo e per le imprese, agli investimenti, al private banking e alle attività di base, fino ai servizi di tesoreria, assicurativi, di asset management e operatività in titoli.

I principali mercati di OCBC Bank sono Singapore, la Malesia, l’Indonesia e la Grande Cina. Dispone di oltre 590 filiali e uffici di rappresentanza in 18 paesi e regioni, fra cui oltre 320 filiali e uffici in Indonesia della controllata Bank OCBC NISP e più di 100 filiali e uffici a Hong Kong, in Cina e a Macao della controllata OCBC Wing Hang.

I servizi di private banking di OCBC Bank sono svolti da Bank of Singapore, sua controllata al 100%, che opera su una piattaforma unica ad architettura aperta per procurarsi i migliori prodotti di ogni classe al fine di soddisfare gli obiettivi dei clienti.

Great Eastern Holdings, la controllata di OCBC Bank nel ramo assicurativo, è il più antico e affermato gruppo di assicurazioni vita di Singapore e della Malesia. La sua controllata nel settore dell’asset management, Lion Global Investors, è fra le più grandi società di asset management nel settore privato dell’Asia sudorientale.

Per maggiori informazioni, visitare www.ocbc.com.

Vedi la versione originale su businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180716005256/it/

CONTACT: BOS Wealth Management Europe S.A.

Sandrina Oliveira, Tel.: (352) 28 57 32 4003

Senior Associate

Office Manager

E-Mail:sandrina.oliveira@boswm.com

KEYWORD: LUXEMBOURG EUROPE ASIA PACIFIC SINGAPORE

INDUSTRY KEYWORD: PROFESSIONAL SERVICES BANKING FINANCE OTHER PROFESSIONAL SERVICES

SOURCE: Bank of Singapore

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/16/2018 05:37 AM/DISC: 07/16/2018 05:37 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180716005256/it