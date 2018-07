BANK OF SINGAPORE KRIJGT ALS EERSTE PRIVEBANK UIT SINGAPORE TOESTEMMING OM IN LUXEMBURG EEN DOCHTERMAATSCHAPPIJ OP HET GEBIED VAN VERMOGENSBEHEER TE OPENEN

SINGAPORE & LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--jul 16, 2018--Bank of Singapore maakte vandaag bekend een vergunning als beleggingsmaatschappij te hebben verkregen voor een vermogensbeheerdochter in Luxemburg – de eerste voor een Singaporese privébank.

Via deze nieuwe dochtermaatschappij, BOS Wealth Management Europe Société Anonyme (S.A.) kan Bank of Singapore een uitgebreid programma aan gepersonaliseerde private banking-oplossingen en beleggingsadvies aanbieden aan zijn zeer vermogende en vermogende cliënten in de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK). De EER omvat de EU-landen en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Bank of Singapore is zijn Europese cliënten momenteel van dienst vanuit het hoofdkantoor in Singapore en via het Londense kantoor van zijn moedermaatschappij OCBC Bank. Het door de bank beheerde vermogen van cliënten uit de EER is sterk gegroeid omdat zij Singapore, met zijn solide economische en politieke stabiliteit en zijn toegang tot wereldwijde en regionale financiële markten beschouwen als een toonaangevend Aziatisch financieel centrum.

De Luxemburgse activiteiten worden geleid door Anthony Adriano Simcic (links), die rechtstreeks rapporteert aan Olivier Denis, Global Market Head for Singapore, Malaysia and International bij Bank of Singapore.

Anthony Simcic heeft 18 jaar ervaring in het bankwezen en was voorheen Head of Private Banking van HSBC Private Bank in Luxemburg.

BOS Wealth Management Europe S.A. begint in het derde kwartaal van dit jaar met zijn activiteiten en de officiële opening vindt in het tweede kwartaal van volgend jaar plaats. Zo staat Bank of Singapore klaar om zijn Europese activiteiten naar het volgende niveau te tillen en om zijn reikwijdte in het in Europa zeer gangbare segment van onafhankelijke vermogensbeheerders te verbeteren.

De toestemming om in Luxemburg als vermogensbeheerder actief te worden, komt op een gunstig tijdstip. Zoals blijkt uit het Capgemini World Wealth Report 2017 is het aantal vermogende particulieren en hun bezit in 2016 substantieel gestegen.

Het aantal vermogende particulieren steeg met 7,7% naar 4,5 miljoen, een grotere stijging dan de 7,4% die Azië-Pacific optekende. Wat betreft het vermogen van deze personen tekende Europa de op twee na hoogste groei (8,2%) op. Deze was vrijwel gelijk aan de regio Azië-Pacific en iets minder dan Latijns-Amerika en Afrika.

Chief Executive Officer Bahren Shaari van Bank of Singapore zei: “Sinds de wereldwijde financiële crisis van 2008 hebben Europese vermogende particulieren en family offices steeds meer belangstelling voor Azië en in het bijzonder Singapore als alternatief financieel centrum. Als privébank in Singapore, met een diepgaande kennis van en inzicht in Azië, is Bank of Singapore dan een voor de hand liggende keuze. Door het brede scala aan zakelijke bankdiensten in het regionale en internationale netwerk van OCBC Bank, naast de best-in-class oplossingen voor private banking, kunnen wij hen helpen met hun beleggingen in Azië en aantrekkelijke, op waarde gebaseerde diensten leveren.

“De oprichting van BOS Wealth Management Europe S.A. In Luxemburg onderstreept onze commitment om vermogende particulieren en family offices in de regio beter van dienst te zijn. Wij hebben vertrouwen in ons succesvolle bedrijfsmodel – dat het goed doet in Hongkong en Dubai – en menen dat het de toenemende rijkdom en de groeiende economische activiteiten in de Europese Economische Ruimte ondersteunt.”

Luxemburg heeft een strategische positie in het hart van West-Europa en bevindt zich consistent in de top drie van financiële centra in de Europese Unie in de Global Financial Centres index die marktonderzoeksbureau Z/Yen publiceert.

Met meer dan €4 biljoen aan beheerd vermogen is het het grootste beleggingsfondscentrum in Europa en moet het wereldwijd alleen de Verenigde Staten voor laten gaan. Omdat Luxemburgse beleggingsfondsen in meer dan 70 landen over de hele wereld worden aangeboden, is het ook het wereldwijd grootste distributiecentrum voor beleggingsfondsen.

Volg @bankofSG op twitter en “volg” linkedin.com/bankofsingapore op LinkedIn voor alle actuele informatie over Bank of Singapore.

Over Bank of Singapore

Bank of Singapore is de gespecialiseerde private banking-tak van OCBC Bank. BOS heeft een sterke Aa1 kredietrating van Moody's en biedt als veilige in Singapore geregistreerde bank zijn cliënten een unieke waardepropositie.

De bank werkt met een productplatform met open-architectuur en heeft sterke onderzoekscapaciteiten, vooral in opkomende markten, teneinde zijn cliënten te helpen de juiste beslissingen te nemen voor vastrentende, aandelen- en geldmarktbeleggingen en voor portefeuillebeheer, trust- en verzekeringsdiensten. In de loop van de jaren heeft deze competenties op het gebied van managed investments en uitstekende trust- en adviesdiensten opgebouwd, ondersteund door een van de grootste onderzoeksteams in Azië.

Cliënten van Bank of Singapore hebben niet alleen toegang tot private banking-diensten, maar ook tot persoonlijke en zakelijke bankdiensten, evenals beleggingskansen aangeboden door OCBC Bank of zijn dochtermaatschappijen.

BOS kan optimaal gebruikmaken van de zakelijke bankcapaciteiten van OCBC Bank en zijn cliënten een breed scala aan consumenten- en zakelijke bankdiensten, corporate finance en treasurydiensten aanbieden via het regionale en internationale netwerk van OCBC Bank.

Bank of Singapore is vermogende particulieren en welgestelde families van dienst in zijn hoofdmarkten Zuidoost-Azië, groot-China, de Filipijnen, het Indiase subcontinent en in andere internationale markten. Het hoofdkantoor van Bank of Singapore staat in Singapore en de bank heeft filialen in Hongkong en Dubai International Financial Centre, met vertegenwoordigingen in Manilla en Dubai.

Met zijn sterke prestaties won BOS vele vakonderscheidingen. In 2017 werd Bank of Singapore door Asian Private Banker voor de zesde keer onderscheiden als Best Private Bank in Singapore en ontving van Global Finance de titel Best Private Bank voor Entrepreneurs in Azië-Pacific. Private Banker International onderscheidde BOS drie maal (2014, 2016 en 2017) als Outstanding Private Bank in South East Asia.

Ga voor meer informatie naar www.bankofsingapore.com.

Over OCBC Bank

OCBC Bank is de oudste nog bestaande Singaporese bank en ontstond in 1932 na de fusie van drie lokale banken, waarvan de oudste was opgericht in 1912. Het is nu naar activa de op een na grootste financiële-dienstverleningsgroep in Zuidoost-Azië en met een rating van Aa1 van Moody's een van de banken met de hoogste ratings ter wereld. OCBC Bank geniet erkenning vanwege zijn financiële kracht en stabiliteit; Global Finance rangschikt de bank consistent in de wereldwijde top 50 veiligste banken en The Asian Banker heeft OCBC Bank onderscheiden als Best Managed Bank in Singapore.

OCBC Bank en zijn dochtermaatschappijen bieden een breed scala aan diensten op het gebied van zakelijk bankieren, gespecialiseerd financieel en vermogensbeheer, van consumenten-, zakelijk, beleggings- privé- en transactiebankieren tot treasury, verzekeringen, asset-management en effectenmakelaarsdiensten.

Singapore, Maleisië, Indonesië en groot-China zijn de belangrijkste markten van OCBC Bank. De Bank heeft meer dan 590 filialen en vertegenwoordigingen in 18 landen en regio's. Hiertoe behoren ruim 320 filialen en kantoren in Indonesië van dochtermaatschappij OCBC NISP en meer dan 100 filialen en kantoren in Hongkong, China en Macao onder de naam OCBC Wing Hang.

De privébankdiensten van OCBC worden geleverd door zijn volledige dochtermaatschappij Bank of Singapore. Deze gebruikt een uniek open-source-productplatform om de beste producten te bieden waarmee de cliënten hun doelen kunnen bereiken.

De verzekeringsdochter van OCBC Bank, Great Eastern Holding, is de oudste en meest gevestigde levensverzekeringgroep in Singapore en Maleisië. Zijn asset-managementonderneming Lion Global Investors is een van de grootste asset-managers in de Zuidoost-Aziatische privésector.

Ga voor meer informatie naar www.ocbc.com.

