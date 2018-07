BANK OF SINGAPORE ERHÄLT ALS ERSTE PRIVATBANK AUS SINGAPUR EINE BEHÖRDLICHE GENEHMIGUNG ZUR ERÖFFNUNG EINER TOCHTERGESELLSCHAFT FÜR VERMÖGENSVERWALTUNG IN LUXEMBURG

SINGAPUR & LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Jul 16, 2018--Die Bank of Singapore gab heute bekannt, dass sie als erste Privatbank aus Singapur eine Lizenz als Investmentgesellschaft erhalten hat, um eine Tochtergesellschaft für Vermögensverwaltung in Luxemburg zu betreiben.

Die Bank of Singapore wird durch ihre neue Tochtergesellschaft BOS Wealth Management Europe Société Anonyme (S.A.) die Möglichkeit haben, ihren äußerst vermögenden und vermögenden Kunden im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) und im Vereinigten Königreich („UK“) ein umfassendes Spektrum an maßgeschneiderten Private-Banking-Lösungen und Anlageberatungsdienstleistungen anzubieten. Der EWR umfasst die Länder der Europäischen Union (EU) sowie Island, Liechtenstein und Norwegen.

Derzeit betreut die Bank of Singapore ihre europäischen Kunden von ihrem Hauptsitz in Singapur aus und über die Londoner Niederlassung ihrer Muttergesellschaft OCBC Bank. Das verwaltete Vermögen von Kunden aus dem EWR ist kräftig gestiegen, da sie Singapur als erstklassiges Finanzzentrum in Asien mit einer soliden wirtschaftlichen und politischen Stabilität und Zugang zu den internationalen und regionalen Finanzmärkten schätzen.

Das Luxemburg-Geschäft wird von Anthony Adriano Simcic (links) geleitet werden, der Olivier Denis, Global Market Head for Singapore, Malaysia and International bei der Bank of Singapore, direkt unterstellt ist.

Herr Simcic, der über 18 Jahre Erfahrung im Bankwesen verfügt, war zuvor Head of Private Banking für die HSBC Private Bank in Luxemburg.

BOS Wealth Management Europe S.A. wird ihre Geschäftstätigkeit im dritten Quartal dieses Jahres aufnehmen, wobei die offizielle Eröffnung nächstes Jahr im zweiten Quartalstattfinden wird. Dies wird der Bank of Singapore ermöglichen, ihr europäisches Geschäft weiter auszubauen und ihr Angebot im Segment unabhängige Vermögensverwaltung in Europa zu erweitern, da das Konzept der unabhängigen Vermögensverwaltung in Europa weit verbreitet ist.

Die Genehmigung der Tochtergesellschaft für Vermögensverwaltung in Luxemburg kommt zu einem günstigen Zeitpunkt, da die Anzahl der vermögenden Privatanleger und das Vermögen in Europa 2016 deutlich gestiegen sind, wie aus dem World Wealth Report 2017 von Capgemini hervorgeht.

Die Anzahl der vermögenden Privatanleger in Europa stieg um 7,7 % auf 4,5 Millionen und übertraf damit den Anstieg von 7,4 % im Asien-Pazifik-Raum. Gemessen am Vermögen der vermögenden Privatanleger verzeichnete Europa das dritthöchste Wachstum (8,2 %) nach Regionen und lag damitmit der Region Asien-Pazifik gleichauf, nur knapp hinter Lateinamerika und Afrika.

Bahren Shaari, Chief Executive Officer der Bank of Singapore, sagte, „seit der globalen Finanzkrise von 2008 zeigen vermögende Privatkunden und Family Offices ein zunehmendes Interesse für Asien und insbesondere für Singapur als alternatives Vermögenszentrum. Als Privatbank mit Hauptsitz in Singapur mit fundamentalem Know-how und umfassenden Einblicken in Asien lag es für sie auf der Hand, sich für die Bank of Singapore zu entscheiden. Unser attraktives Wertangebot basiert auf unserer Fähigkeit, sie bei ihren Anlagen in Asien zu unterstützen, indem wir die besten am Markt verfügbaren Private-Banking-Lösungen und darüber hinaus ein breites Kompetenzspektrum im kommerziellen Bankgeschäft im gesamten regionalen und internationalen Netzwerk der OCBC Bank bieten.“

„Mit der Gründung von BOS Wealth Management Europe S.A. in Luxemburg bekräftigen wir unser Versprechen, vermögende Privatkunden und Family Offices in der Region besser zu betreuen. Wir sind zuversichtlich, dass wir unser erfolgreiches Geschäftsmodell, das sich in Hongkong und Dubai bestens bewährt hat, nachbilden können, so dass es den zunehmenden Wohlstand und die wachsende Wirtschaftstätigkeit im Europäischen Wirtschaftsraum unterstützt.“

Das strategisch im Herzen Westeuropas gelegene Luxemburg rangiert in dem von dem Marktforschungsinstitut Z/Yen veröffentlichten Global Financial Centres Index stets unter den Top drei der einflussreichsten Finanzplätze in der Europäischen Union.

Mit einem verwalteten Vermögen von über 4 Bio. € ist es Europas größter Standort für Investmentfonds und folgt weltweit auf Platz zwei hinter den USA. Beim Fondsvertrieb hält es unangefochten die Spitzenposition: Luxemburger Investmentfonds werden weltweit in über 70 Ländern angeboten.

Über Bank of Singapore

Die Bank of Singapore ist die auf Private Banking spezialisierte Tochtergesellschaft der OCBC Bank. Sie hat eine hohe Bonitätseinstufung von Moody‘s (Aa1) und bietet ein einzigartiges Wertangebot als sichere in Singapur zugelassene Privatbank.

Sie betreibt eine Produktplattform mit offener Architektur und hat starke Research-Kompetenzen, insbesondere in Bezug auf die Marktforschung in Schwellenländern, um ihren Kunden dabei zu helfen, bei Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Geldmarktinstrumente und bei Portfolioverwaltungs-, Treuhand- und Versicherungsdienstleistungen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Im Laufe der Jahre erwarb sie Kompetenzen im Bereich Anlageverwaltung und Premium-Treuhand- und Beratungsdienstleistungen, unterstützt durch eines der größten Research-Teams in Asien.

Abgesehen von Private-Banking-Dienstleistungen haben Kunden der Bank of Singapore Zugang zu Bankdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden und können die von der OCBC Bank oder ihren Tochtergesellschaften angebotenen Investmentchancen nutzen.

Die Bank of Singapore kann die Kompetenzen im kommerziellen Bankgeschäft der OCBC Bank nutzen, um ihren Kunden ein breites Spektrum an Bankdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden, Unternehmensfinanzierungs- und Treasury-Dienstleistungen zu bieten. Dafür steht ihr das gesamte regionale und internationale Netzwerk der OCBC Bank zur Verfügung.

Die Bank of Singapore betreut vermögende Privatkunden und wohlhabende Familien in ihren Kernmärkten in Südostasien, Großchina, auf den Philippinen, auf dem indischen Subkontinent und anderen internationalen Märkten. Die Bank of Singapore, deren Hauptsitz sich in Singapur befindet, hat Niederlassungen in Hongkong und im Dubai International Financial Centre sowie Vertretungen in Manila und Dubai.

Dank ihrer erstklassigen Ergebnisse hat sie zahlreiche Branchenauszeichnungen erhalten. 2017 wurde die Bank of Singapore von Asian Private Banker (zum sechsten Mal) als beste Privatbank in Singapur und von Global Finance als beste Privatbank für Unternehmer im Asien-Pazifik-Raum ausgezeichnet. Außerdem wurde sie drei Jahre (2014, 2016 und 2017) von Private Banker International zur besten Privatbank in Südostasien gekürt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bankofsingapore.com.

Über OCBC Bank

Die OCBC Bank ist die älteste Bank in Singapur. Sie ging 1932 aus der Zusammenlegung drei lokaler Banken hervor, von denen die älteste 1912 gegründet wurde. Jetzt ist sie gemessen an den Vermögenswerten die zweitgrößte Finanzdienstleistungsgruppe in Südostasien und eine der am besten bewerteten Banken der Welt mit einem Aa1-Rating von Moody‘s. Die OCBC Bank ist für ihre finanzielle Stärke und Stabilität anerkannt und wird von Global Finance stets unter den Top 50 der sichersten Banken der Welt eingestuft. Zudem wurde sie von The Asian Banker als die am besten geführte Bank in Singapur ausgezeichnet.

Die OCBC Bank und ihre Tochtergesellschaften bieten ein breites Spektrum an kommerziellen Bankdienstleistungen und spezialisierten Finanz- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen, darunter Dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden, Anlagedienstleistungen, Private-Banking-Dienstleistungen, Transaction Banking, Treasury-, Versicherungs-, Anlageverwaltungsdienstleistungen und Wertpapierhandel.

Die Kernmärkte der OCBC Bank sind Singapur, Malaysia, Indonesien und Großchina. Sie hat mehr als 590 Niederlassungen und Vertretungen in 18 Ländern und Regionen. Dazu zählen über 320 Niederlassungen und Büros in Indonesien, die ihre Tochterbank OCBC NISP unterhält, und über 100 Niederlassungen und Büros in Hongkong, China und Macao, die die OCBC Wing Hang Bank unterhält.

Die Private-Banking-Dienstleistungen der OCBC Bank werden von ihrer 100 %-igen Tochtergesellschaft Bank of Singapore erbracht, die eine einzigartige Produktplattform mit offener Architektur nutzt, um die besten am Markt verfügbaren Produkte zu bieten, und somit die Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen.

Great Eastern Holdings, die Versicherungssparte der OCBC Bank, ist die älteste und etablierteste Versicherungsgruppe in Singapur und Malaysia. Ihre Anlageverwaltungstochtergesellschaft, Lion Global Investors, ist eine der größten Anlageverwaltungsgesellschaften im Privatsektor in Südostasien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ocbc.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180716005253/de/

