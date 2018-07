FPT und IntelliNet schließen sich zusammen, um „One-stop“ - Digital Transformation Services weltweit anzubieten

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Jul 16, 2018--FPT, der weltweit führende IT Service Provider mit Hauptsitz in Vietnam, und IntelliNet, ein in den USA ansässiges, zielgerichtetes Management Consulting und Technologie Dienstleistungsunternehmen, sind heute einen Vertrag abgeschlossen, dass FPT, Hauptinvestor von IntelliNet wird. Durch diese Partnerschaft erweitert FPT ihre Präsenz in den Vereinigten Staaten.

Der Vorstand von FPT und IntelliNet treten der feierlichen Vertragsunterzeichnung bei. (Photo: Business Wire)

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird IntelliNet weiterhin als unabhängiges Unternehmen tätig sein. Die beiden Partner werden jedoch die Stärken des jeweils Anderen hervorragend im Austausch profitieren können. Mit dieser neuen Partnerschaft erweitert IntelliNet das Angebotsspektrum von FPT im Bereich Strategie- und Managementberatung und wird Teil eines Unternehmens mit hoher Offshore Kapazität, das sich auf die digitale Transformation konzentriert.

FPT hat durch die Partnerschaft mit den weltweit führenden Technologie Pioniere wie Amazon Web Services, Microsoft, Siemens, GE usw. seine Technologie- und Domänenexpertise kontinuierlich verbessert, um die Mehrwertdienste für Kunden zu steigern. Das Unternehmen bietet Technologie Services für fast 200 Kunden in den USA aus verschiedensten Geschäftsbereichen an, darunter beispielsweise Luft- und Raumfahrt, Gesundheitswesen, Banken und Finanzen, Telekommunikation, Einzelhandel und Automotive. Die Strategie- und Technologieberatung von IntelliNet zur Transformation des Kundengeschäftes, die den Kunden nahtlose digitale Erlebnisse bietet, hat sich in den vergangenen 20 Jahren mit Tausenden von erfolgreich durchgeführten Projekten bewährt. Dadurch können die Kunden ihre Investitionen maximieren und die Geschäftseffizienz steigern.

Diese Partnerschaft ermöglicht beiden Unternehmen, globale End-to-End IT Services im globalem Maßstab zu liefern. Das hilft auch den Kunden dabei, ihre digitale Transformation voranzutreiben. Mit einem Team von 150 IntelliNet Beratern, die der FPT Taskforce beitreten, sind diese beiden Unternehmen in der Lage, eine umfassende Technologielösung für Beratung, Anforderungsdefinition, Systemdesign, Entwicklung, Implementierung und Wartung für weltweite Kunden bereitzustellen.

„Als Technologiepartner globaler Unternehmen in der 4. industriellen Revolution, haben wir erkannt dass eine große Nachfrage in der Beratung und Implementierung von Digital Transformation besteht. Durch diese strategische Investition in IntelliNet ist FPT nun bereit, eine umfassende Digital Transformation Lösung für Top Unternehmen bereitzustellen und Vietnams Position auf dem globalen Technologie Jargon zu stärken“, sagte Truong Gia Binh, Vorsitzender der FPT Corporation.

„Nach 25 Jahren Führung der IntelliNet, sowohl als Gründer als auch Chairman, freue ich mich heute bekannt geben zu können, dass IntelliNet durch eine strategische Kapitalbeteiligung von FPT Software zum US-Gateway für globale Unternehmen werden könnte“, sagte Frank Bell, Gründer und Vorstandsvorsitzender von IntelliNet. „Ich könnte nicht stolzer auf IntelliNet und unser Führungsteam sein. Ich freue mich sehr, Teil dieser Geschäftsabwicklung zu sein. Wir sind der festen Überzeugung, dass Intellinet das Potential hat, der globale Technologieführer zu werden.“

„Wir sind begeistert, Mitglieder der FPT Familie zu sein“, sagte Mark Seeley, Chief Executive Officer von IntelliNet. „Durch die Kombination unseres Geschäftssinns, unserer Branchenexpertise und unserer Technologie können unsere Teams mehr Innovationen und transformative Lösungen liefern, die einen messbaren Einfluss auf das Geschäft unserer Kunden nehmen.“

Über FPT

Die FPT Corporation ist der weltweit führende Technologie- und IT Dienstleistungskonzern mit Hauptsitz in Vietnam und einem Umsatz von fast 2 Milliarden US-Dollar und weltweit 32.000 Mitarbeitern. Qualifiziert mit CMMI Level 5 und ISO 2700:2013, ASPICE LEVEL 3, bietet FPT weltklassigen Services in den Bereichen Smart Factory, Digitale Plattform, RPA, KI, IoT, Enterprise Mobilization, Cloud, AR/VR, Embedded System, Managed Service, Testing, Plattformmodernisierung, Business Applikationen, Applikationen Service, BPO und weitere Dienstleistungen weltweit von Delivery Centern in die Vereinigten Staaten, Japan, Europa, Australien, Vietnam und im asiatisch-pazifischen Raum. Mit Fokus auf F&E-Aktivitäten zur Verbesserung der Servicequalität bedient das Unternehmen weltweit mehr als 450 Kunden, von denen mehr als 70 Fortune 500 Unternehmen in den Branchen Luft- und Raumfahrt, Automobil, Banken und Finanzen, Kommunikation, Medien und Services sind. Logistik und Transport, Versorgungsunternehmen, Konsumgüter, Gesundheitswesen, Produktion, öffentlicher Sektor, Technologie und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter www.fpt-software.com/

Über IntelliNet

IntelliNet ist eine zweckorientierte Unternehmensberatung und Technologiedienstleistungsfirma. IntelliNet liefert wertschöpfende Lösungen und materielle Auswirkungen für Kunden durch branchenspezifische Strategie-, Digital- und Technologie Services. Wir arbeiten mit marktführenden und zukunftsorientierten Unternehmen zusammen, die Execution Excellence sowohl in der geschäftlichen als auch in der digitalen Transformation schätzen. Mit einer erfahrungsorientierten Denkweise führen wir mutig und innovativ neben unseren Kunden und ermöglichen ihnen, den vollen Geschäftswert heutiger Technologien zu realisieren. IntelliNet hat seit seiner Gründung im Jahr 1993 mehr als 70 weltweite, nationale und regionale Auszeichnungen für herausragende Leistungen, Kundenzufriedenheit und Projekterfahrung im Zusammenarbeit mit Kunden erhalten. IntelliNet hat Niederlassungen in Atlanta, Charlotte, Boston und Hartford und bedient viele der Fortune 500 Firmen in den Vereinigten Staaten. Weitere Informationen finden Sie unter www.intellinet.com/

