UAE Exchange rebaptise ses opérations en Afrique en tant qu'Unimoni

NAIROBI, Kenya--(BUSINESS WIRE)--juil. 16, 2018--UAE Exchange, l'une des principales marques internationales de transfert d'argent, de change et de solutions de paiement, a annoncé le changement de nom de ses opérations en Afrique sous le nom « Unimoni ». L'annonce a été faite par Promoth Manghat, Directeur Exécutif de Finablr et PDG du Groupe, lors d'un événement tenu à Nairobi, au Kenya, en présence de dignitaires, et d'autres invités.

La nouvelle marque « Unimoni », abréviation de « Universal Money », reflète les aspirations de l'entreprise à renforcer sa présence mondiale et à fournir à ses clients un éventail plus large de services financiers innovants. Suite à l’annonce, Unimoni sera lancé à travers le Botswana, le Kenya, le Rwanda, les Seychelles, la Tanzanie l'Ouganda et la Zambie, sous réserve des approbations règlementaire. Dans le cadre de sa stratégie de croissance en Afrique, Unimoni prévoit d’être présente dans 14 marchés africains d'ici 2020 et elle a développé un portefeuille robuste de solutions de paiement numérique conçu pour répondre aux besoins spécifiques des clients africains.

Promoth Manghat, Directeur Exécutif de Finablr, a déclaré: « Abritant certaines des économies les plus dynamiques au monde, l'Afrique possède un énorme potentiel et constitue un élément essentiel de notre stratégie de croissance en tant que groupe. Nous continuerons d'investir dans l'élargissement de notre portée et de la profondeur de nos opérations sur le continent africain. En tant que groupe, nous avons affecté 100 millions de dollars américains à des investissements qui soutiennent nos efforts de croissance et d'expansionen Afrique au cours de la prochaine décennie. En tant que Unimoni, nous allons faciliter des expériences sans faille et connectées pour nos clients et ouvrir la voie au développement durable et à la croissance inclusive des différents marchés africains. »

Grâce à ses marques de catégorie supérieure telles que Unimoni, UAE Exchange, Travelex et Xpress Money, le réseau Finablr s'étend sur 45 marchés africains. Avec 29 branches en Afrique offrant des services de transfert d'argent et de change à un prix abordable, Unimoni prévoit d'augmenter considérablement sa portée commerciale au cours des prochaines années. De plus, la marque investit également de manière dynamique dans des innovations technologiques axées sur le client et collabore avec des partenaires de l'écosystème pour offrir une meilleure offre de services à sa clientèle.

Abordant les futurs projets d'expansion ses opérations en Afrique, Allen Semboze, Directeur Régional pour l’Afrique, Unimoni a déclaré : « Les prochaines années vont être très riche en évènements pour nous à Unimoni, puisque nous poursuivons notre ambitieuse stratégie de la réalisation de la croissance. Nous sommes en discussions avancées avec divers partenaires de l'écosystème, y compris les opérateurs de réseaux mobiles et les agrégateurs pour développer de nouvelles solutions de transfert d'argent. Ces services seront disponibles dans quatre des sept marchés en Afrique d'ici le second semestre de 2018. Nous travaillons également sur le développement de nos capacités numériques, y compris une plateforme de remise en ligne, une solution de marque blanche pour nos clients corporatifs et une solution forex en ligne. Alors que nous adoptons une approche progressive de notre croissance en Afrique, toutes ces offres seront opérationnelles d'ici 2020 sur tous nos marchés africains. »

L'exercice de changement de marque fait suite à une annonce faite précédemment par le célèbre homme d'affaires et philanthrope basé aux Émirats Arabes Unis, le Dr Bavaguthu Raghuram Shetty, Fondateur et Président du groupe UAE Exchange. En avril 2018, le Dr Shetty a lancé « Finablr », une société holding qui, sous réserve des approbations réglementaires, vise à regrouper sous un même toit son portefeuille mondial de marques de services financiers de premier ordre, notamment Unimoni, UAE Exchange, Travelex et Xpress Money.

