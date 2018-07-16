France-Croatia Sums

|Croatia
|1
|1—2
|France
|2
|2—4
First half_1, France, Mario Mandzukic, 18th minute; 2, Croatia, Ivan Perisic, 28th; 3, France, Antoine Griezmann, 38th.
Second half_4, France, Paul Pogba, 59th; 5, France, Kylian Mbappe, 65th; 6, Croatia, Mario Mandzukic, 69th.
Shots_France 8, Croatia 15.
Shots On Goal_France 6, Croatia 3.
Yellow Cards_France, N'Golo Kante, 27th; Lucas Hernandez, 41st. Croatia, Sime Vrsaljko, 90th.
Offsides_France 1, Croatia 1.
Fouls Committed_France 14, Croatia 13.
Corner Kicks_France 2, Croatia 6.
Referee_Nestor Pitana, Argentina. Assistant Referees_Hernan Maidana, Argentina; Pablo Belatti, Argentina; Massimiliano Irrati, Italy. 4th Official_Bjorn Kuipers, Netherlands.
A_78,011.
|Lineups
France: Hugo Lloris; Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Samuel Umtiti, Raphael Varane; N'Golo Kante (Steven Nzonzi, 55th), Blaise Matuidi (Corentin Tolisso, 73rd), Paul Pogba; Olivier Giroud (Nabil Fekir, 81st), Antoine Griezmann, Kylian Mbappe.
Croatia: Danijel Subasic; Dejan Lovren, Ivan Strinic (Marko Pjaca, 82nd), Domagoj Vida, Sime Vrsaljko; Marcelo Brozovic, Luka Modric, Ivan Rakitic; Mario Mandzukic, Ivan Perisic, Ante Rebic (Andrej Kramaric, 71st).