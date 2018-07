KINGSTON, Jamaica (AP) — The West Indies crushed Bangladesh by 166 runs inside three days of the second test on Saturday to sweep the series.

___

West Indies 354 (Kraigg Brathwaite 110, Shimron Hetmyer 86; Mehidy Hasan Miraz 5-93), and 129 (Roston Chase 32; Shakib Al Hasan 6-33), def. Bangladesh 149 (Tamim Iqbal 47; Jason Holder 5-44, Shannon Gabriel 2-19) and 168 (Shakib Al Hasan 54; Jason Holder 6-59) by 166 runs