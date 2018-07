El 50 % de las Compras Realizadas en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ Se Realiza con Tecnología sin Contacto

MOSCÚ--(BUSINESS WIRE)--jul. 14, 2018--Visa (NYSE: V), el socio oficial de servicios de pago de la FIFA, dio a conocer hoy un análisis de los gastos dentro de los estadios de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ desde el partido inaugural, el 14 de junio, hasta las semifinales, el 11 de julio. Los datos destacan la adopción cada vez mayor por los consumidores de las tecnologías de pago innovadoras, ya que el 50 % de las compras con Visa en los estadios del campeonato se realizó con transacciones sin contacto, incluidos dispositivos móviles y portátiles, y tarjetas.

For the 2018 FIFA World Cup Russia™, Visa is the exclusive payment service in all stadiums where payment cards are accepted. In-stadium, fans can pay with contactless Visa credit and debit cards and mobile payment services at the more than 3,500 point-of-sale terminals and 1,000 mobile concessionaires that have been equipped with the latest in payment innovation.

En promedio, los titulares de tarjetas Visa gastaron 1408 rublos (aproximadamente 23 USD) por transacción dentro de los estadios durante todo el campeonato, y fueron los fanáticos de Rusia quienes más gastaron, seguidos por los de Estados Unidos y México, respectivamente. En promedio, el mayor número de compras individuales se registró en productos dentro de los estadios (4200 rublos; aproximadamente 68 USD), en productos de la Fan Fest (celebración de los fanáticos) (3300 rublos; aproximadamente 53 USD), y en alimentos y bebidas dentro de los estadios (800 rublos; aproximadamente 13 USD).

“Los patrocinios de Visa nos permiten mostrar las últimas innovaciones en pagos en un escenario global”, comentó Lynne Biggar, directora de Comercialización y Comunicaciones de Visa Inc. “Los datos que reflejan los gastos de los titulares de tarjetas Visa durante la Copa Mundial de la FIFA™ ilustran el crecimiento de los pagos sin contacto en Rusia y la confianza de los fanáticos en los pagos seguros y rápidos para no perder tanto tiempo haciendo fila, y pasar más tiempo enfocados en el campo de juego”.

De los 62 partidos que se han jugado en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ hasta ahora, el partido inaugural entre el país anfitrión y Arabia Saudita en el estadio Luzhniki produjo el volumen de pagos más alto, en el cual los fanáticos gastaron más de 55 millones de rublos (aproximadamente 900 000 USD). Del gasto total en el partido inaugural, el 69 % provino de ciudadanos rusos y el 31 % de ciudadanos extranjeros.

“La industria de pagos en Rusia está atravesando una transformación dinámica, y se ha registrado un enorme crecimiento”, comentó Ekaterina Petelina, gerenta de Visa para Rusia. “A través de su asociación con la FIFA, Visa se enfoca en proporcionarles a los fanáticos en Rusia nuevas formas de pago y en impulsar, a la vez, su negocio en el mercado”.

Países que más gastaron

Los 10 países cuyos fanáticos gastaron más con sus tarjetas Visa dentro de los estadios de la Copa Mundial de la FIFA™ fueron los siguientes:

Rusia: 750 millones de rublos (12 millones de USD) Estados Unidos: 188 millones de rublos (3 millones de USD) México: 94 millones de rublos (1,5 millones de USD) China: 67 millones de rublos (1,1 millones de USD) Argentina: 41 millones de rublos (700 000 USD) Perú 35 millones de rublos (560 000 USD) Inglaterra: 34 millones de rublos (550 000 USD) Brasil: 28 millones de rublos (500 000 USD) Colombia: 26 millones de rublos (420 000 USD) Australia: 25 millones de rublos (400 000 USD)

Gastos dentro del estadio

Durante el partido inaugural del 14 de junio, con el estadio colmado de fanáticos de 123 países, se registró el mayor volumen de transacciones de pago. En el partido del 1.° de julio entre Rusia y España, se registró el segundo mayor volumen de transacciones durante el campeonato.

En promedio, el monto por transacción dentro del estadio para los 62 partidos fue de 1168 rublos (aproximadamente 19 USD). Los fanáticos rusos gastaron 1090 rublos (aproximadamente 18 USD) en compras dentro del estadio durante toda la Copa Mundial de la FIFA™, mientras que los turistas internacionales que asistieron al campeonato gastaron 1915 rublos (aproximadamente 31 USD).

Mayor volumen de compras en los estadios

Los 5 estadios de la Copa Mundial de la FIFA™ en los que los fanáticos más gastaron con sus tarjetas Visa son los siguientes:

Luzhniki (Moscú): 533 millones de rublos (8,6 millones de USD) San Petersburgo: 208 millones de rublos (3,3 millones de USD) Samara: 125 millones de rublos (2 millones de USD) Sochi: 117 millones de rublos (1,9 millones de USD) Spartak (Moscú): 114 millones de rublos (1,8 millones de USD)

Mayor volumen de compras en las Fan Fest

Los 5 lugares en los que se celebraron las Fan Fest para ver los partidos de la Copa Mundial de la FIFA™ en los que los fanáticos más gastaron con sus tarjetas Visa son los siguientes:

Luzhniki (Moscú): 251 millones de rublos (4 millones de USD) San Petersburgo: 38 millones de rublos (615 000 USD) Kazán: 11 millones de rublos (170 000 USD) Samara: 8,8 millones de rublos (141 000 USD) Sochi: 8,5 millones de rublos (136 000 USD)

Sin efectivo desde el inicio hasta el último partido

Para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, Visa es el servicio de pago exclusivo en todos los estadios donde se aceptan tarjetas como medio de pago. En el estadio, los fanáticos pueden pagar con tarjetas de crédito y débito Visa sin contacto y servicios de pago móvil en las más de 3500 terminales de punto de venta y 1000 concesionarios móviles que cuentan con las últimas innovaciones de pago.

Acerca de Visa

Visa Inc. (NYSE: V) es líder mundial en pagos digitales. Nuestra misión es conectar el mundo a través de la red de pagos más innovadora, confiable y segura, permitiendo que las personas, las empresas y las economías prosperen. Nuestra red de procesamiento global avanzada, VisaNet, proporciona pagos seguros y confiables en todo el mundo y es capaz de manejar más de 65 000 mensajes de transacción por segundo. El enfoque incesante de la compañía en la innovación es un catalizador para el crecimiento rápido del comercio conectado en cualquier dispositivo y una fuerza impulsora detrás del sueño de un futuro sin efectivo para todos, en todas partes. A medida que el mundo se transforma de analógico a digital, Visa está aplicando nuestra marca, productos, personas, redes y escala para dar una nueva forma al futuro del comercio. Para obtener más información, visite Acerca de Visa, visacorporate.tumblr.com y @VisaNews.

Datos de Visa: Las transacciones analizadas corresponden a tarjetas Visa, que tuvieron lugar en 12 estadios en las 11 ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2018™ durante el período comprendido entre el 14 de junio y el 11 de julio de 2018, incluido.

