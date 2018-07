La technologie sans contact alimente cinquante pour cent des achats à la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™

MOSCOU--(BUSINESS WIRE)--juil. 14, 2018--Visa (NYSE : V), partenaire officiel des services de paiement de la FIFA, a publié aujourd’hui une analyse des dépenses à l’intérieur des stades de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ entre les journées d’ouverture du 14 juin et les demi-finales du 11 juillet. Les données soulignent l’usage croissant de la technologie de paiement innovante par le grand public, cinquante pour cent des achats effectués avec Visa sur les sites du tournoi ayant utilisé des transactions sans contact, y compris des cartes, des appareils mobiles et des produits portables.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180713005519/fr/

For the 2018 FIFA World Cup Russia™, Visa is the exclusive payment service in all stadiums where payment cards are accepted. In-stadium, fans can pay with contactless Visa credit and debit cards and mobile payment services at the more than 3,500 point-of-sale terminals and 1,000 mobile concessionaires that have been equipped with the latest in payment innovation. (Photo: Business Wire)

En moyenne, les détenteurs de carte Visa ont dépensé 1 408 roubles (environ 23 USD) par transaction à l’intérieur des stades tout au long du tournoi, les fans en provenance de Russie réalisant les plus grosses dépenses, suivis des États-Unis et du Mexique, respectivement. Les achats individuels moyens les plus importants ont été réalisés sur les produits vendus à l’intérieur des stades (4 200 roubles, environ 68 USD), les produits destinés aux supporters (3 300 roubles, environ 53 USD) et les produits alimentaires et les boissons (800 roubles, environ 13 USD).

« Les parrainages des cartes Visa nous permettent de présenter les dernières innovations de paiement à l’échelle mondiale », a déclaré Lynne Biggar, directrice du marketing et des communications chez Visa Inc. « Les données des dépenses des détenteurs de cartes Visa pendant la Coupe du Monde de la FIFA™ illustrent le développement des paiements sans contact en Russie et la confiance que les fans accordent aux paiements sécurisés et rapides afin de passer moins de temps en file d’attente et plus de temps concentrés sur le terrain ».

Sur les 62 matches disputés jusqu’à aujourd’hui pendant la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, le match d’ouverture entre le pays hôte et l’Arabie Saoudite au stade Luzhniki a enregistré le plus grand volume de paiements, avec des fans ayant dépensé plus de 55 millions de roubles (environ 900 000 USD). Sur la totalité des dépenses réalisées au cours du match d’ouverture, 69 pour cent étaient effectuées par des citoyens russes et 31 pour cent par des citoyens non russes.

« L’industrie des paiements russes subit actuellement une transformation dynamique et a connu une croissance considérable », a déclaré Ekaterina Petelina, directrice nationale pour Visa Russie. « Grâce à notre collaboration avec FIFA, Visa s’engage à fournir aux fans russes de nouvelles méthodes de paiement tout en poursuivant la promotion de nos activités sur le marché ».

Pays en tête des dépenses

Les dix pays dont les fans ont réalisé les plus grandes dépenses avec leurs cartes Visa à l’intérieur des stades de la Coupe du Monde de la FIFA™ sont les suivants :

Russie : 750 millions de roubles (12 millions USD) États-Unis : 188 millions de roubles (3 millions USD) Mexique : 94 millions de roubles (1,5 million USD) Chine : 67 millions de roubles (1,1 million USD) Argentine : 41 millions de roubles (700 000 USD) Pérou : 35 millions de roubles (560 000 USD) Angleterre : 34 millions de roubles (550 000 USD) Brésil : 28 millions de roubles (500 000 USD) Colombie : 26 millions de roubles (420 000 USD) Australie : 25 millions de roubles (400 000 USD)

Dépenses dans les stades

Le match d’ouverture du 14 juin, regroupant dans le stade des spectateurs venus de 123 pays, a donné lieu au plus grand volume de transactions de paiement. Le match opposant la Russie et l’Espagne le 1er juillet a donné lieu au deuxième plus grand volume de transactions de paiement du tournoi.

En moyenne, le montant des transactions dans les stades sur l’ensemble des 62 matches a été de 1 168 roubles (environ 19 USD). En moyenne, les fans russes ont dépensé 1 090 roubles (environ 18 USD) dans les stades pendant la Coupe du Monde de la FIFA™ alors que les visiteurs internationaux ont dépensé 1 915 roubles (environ 31 USD).

Plus grand volume d’achat dans les stades

Les cinq stades de la Coupe du Monde de la FIFA™ dans lesquels les fans ont dépensé le plus avec leurs cartes Visa comprennent :

Luzhniki (Moscou) : 533 millions de roubles (8,6 millions USD) Saint Petersbourg : 208 millions de roubles (3,3 millions USD) Samara : 125 millions de roubles (2 millions USD) Sotchi : 117 millions de roubles (1,9 million USD) Spartak (Moscou) : 114 millions de roubles (1,8 million USD)

Plus grand volume d’achat de marchandises destinés aux fans

Les cinq sites de fête pour les fans de la Coupe du Monde de la FIFA™ sur lesquels les fans ont dépensé le plus avec leurs cartes Visa comprennent :

Luzhniki (Moscou) : 251 millions de roubles (4 millions USD) Saint Petersbourg : 38 millions de roubles (615 000 USD) Kazan : 11 millions de roubles (170 000 USD) Samara 8,8 millions de roubles (141 000 USD) Sotchi : 8,5 millions de roubles (136 000 USD)

Transactions sans numéraire depuis la première rencontre jusqu’à la finale

Pour la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018™, Visa est le service de paiement exclusif dans tous les stades où les cartes de paiement sont acceptées. Dans les stades, les spectateurs peuvent payer avec des cartes de débit et de crédit sans contact et des services de paiement mobiles Visa dans quelque 3 500 terminaux de points de vente et 1 000 concessionnaires mobiles qui ont été équipés avec les toutes dernières innovations en matière de paiement.

À propos de Visa

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La focalisation incessante de la société sur l’innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce connecté sur tout type d’appareil, et une force motrice derrière le rêve d’un avenir sans numéraire, pour tous, et partout. À l’heure où le monde évolue de l’analogique vers le numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour remodeler l’avenir du commerce. Pour en savoir plus, consultez les liens À propos de Visa, visacorporate.tumblr.com et @VisaNews.

Données de Visa : Les transactions ont été analysées sur les cartes Visa pour les paiements effectués sur les 12 stades et dans les 11 villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™ pendant la période du 14 juin au 11 juillet 2018 inclus.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180713005519/fr/

CONTACT: Visa Inc.

Sheerin Salimi

shesalim@visa.com

KEYWORD: EUROPE RUSSIA

INDUSTRY KEYWORD: SOCCER PROFESSIONAL SERVICES BANKING FINANCE SPORTS

SOURCE: Visa Inc.

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/14/2018 12:47 AM/DISC: 07/14/2018 12:47 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180713005519/fr