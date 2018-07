Tecnologia sem contato potencializa 50% das compras na Copa do Mundo da FIFA™ 2018

MOSCOU--(BUSINESS WIRE)--jul 14, 2018--Visa (NYSE: V), parceira oficial de serviços de pagamentos da FIFA, anunciou hoje uma análise de gastos nos estádios da Copa do Mundo da FIFA 2018™ entre o jogo de abertura em 14 de junho e as semifinais, em 11 de julho. Os dados destacam a crescente adoção de tecnologia inovadora de pagamento pelos consumidores, já que 50% das compras com Visa nos locais do torneio utilizaram transações sem contato, incluindo cartões, dispositivos móveis e vestíveis.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180713005518/pt/

For the 2018 FIFA World Cup Russia™, Visa is the exclusive payment service in all stadiums where payment cards are accepted. In-stadium, fans can pay with contactless Visa credit and debit cards and mobile payment services at the more than 3,500 point-of-sale terminals and 1,000 mobile concessionaires that have been equipped with the latest in payment innovation. (Photo: Business Wire)

Em média, os titulares de cartões Visa gastaram 1.408 rublos (aproximadamente US$ 23,00) por transação nos estádios durante o torneio, sendo os torcedores da Rússia os que mais gastaram, seguidos pelos torcedores dos Estados Unidos e do México, respectivamente. As compras individuais médias maiores foram feitas em mercadorias dentro dos estádios (4.200 rublos, aproximadamente US$ 68,00), mercadorias na Fan Fest (3.300 rublos, aproximadamente US$ 53,00) e alimentos e bebidas no estádio (800 rublos, aproximadamente US$ 13,00).

"Os patrocínios da Visa nos permitem demonstrar a mais recente inovação de pagamento em um palco global", disse Lynne Biggar, diretor de marketing e comunicações da Visa Inc. "Os dados sobre gastos do titular do cartão Visa durante a Copa do Mundo da FIFA 2018™ mostram o crescimento dos pagamentos sem contato na Rússia e a confiança dos torcedores em pagamentos rápidos e seguros, de forma que possam gastar menos tempo em filas e mais tempo concentrados no gramado."

Dos 62 jogos realizados na Copa do Mundo da FIFA 2018™ até agora, o jogo de abertura entre o país sede e a Arábia Saudita no Estádio Luzhniki teve o maior volume de pagamentos, com os torcedores gastando mais de 55 milhões de rublos (aproximadamente US$ 900 mil). Do total gasto no jogo de abertura, 69% veio de cidadãos russos e 31% de cidadãos estrangeiros.

"A indústria de pagamentos russa está passando por uma transformação dinâmica e mostrou um enorme crescimento", disse Ekaterina Petelina, gerente nacional da Visa Rússia. "Através da nossa parceria com a FIFA, a Visa está concentrada em oferecer aos torcedores na Rússia novas maneiras de pagar, ao mesmo tempo promovendo nossos negócios no mercado."

Principais nações consumidoras

Os dez países cujos torcedores foram os que mais gastaram nos estádios da Copa do Mundo da FIFA 2018™ usando seus cartões Visa foram:

Rússia: 750 milhões de rublos (US$ 12 milhões) Estados Unidos: 188 milhões de rublos (US$ 3 milhões) México: 94 milhões de rublos (US$ 1.5 milhão) China: 67 milhões de rublos (US$ 1,1 milhão) Argentina: 41 milhões de rublos (US$ 700.000) Peru: 35 milhões de rublos (US$ 560.000) Inglaterra: 34 milhões de rublos (US$ 550.000) Brasil: 28 milhões de rublos (US$ 500.000) Colômbia: 26 milhões de rublos (US$ 420.000) Austrália: 25 milhões de rublos (US$ 400.000)

Gastos dentro dos estádios

O jogo de abertura em 14 de junho, quando torcedores de 123 países lotaram o estádio, apresentou o maior volume de transações de pagamento. O jogo de 01 de julho, entre Rússia e Espanha, apresentou o segundo maior volume de transações durante o torneio.

Em média, o volume de transações nos estádios para todos os 62 jogos foi de 1.168 rublos (aproximadamente US$ 19,00). Os torcedores russos gastaram em média 1.090 rublos (aproximadamente US$ 18,00) em compras nos estádios durante a Copa do Mundo da FIFA 2018™, enquanto os turistas estrangeiros que participaram do torneio gastaram 1.915 rublos (aproximadamente US$ 31,00).

Os maiores volumes de compras por estádio

Os cinco estádios da Copa do Mundo da FIFA™ de 2018 onde os torcedores mais gastaram usando seus cartões Visa são:

Luzhniki (Moscou): 533 milhões de rublos (US$ 8,6 milhões) São Petersburgo: 208 milhões de rublos (US$ 3,3 milhões) Samara: 125 milhões de rublos (US$ 2 milhões) Sóchi: 117 milhões de rublos (US$ 1,9 milhão) Spartak (Moscou): 114 milhões de rublos (US$ 1,8 milhão)

O maior volume de compras no Fan Fest

Os cinco locais do Fan Fest onde os torcedores da Copa do Mundo da FIFA 2018™ mais gastaram com seus cartões Visa são:

Luzhniki (Moscou): 251 milhões de rublos (US$ 4 milhões) São Petersburgo: 38 milhões de rublos (US$ 615.000) Kazan: 11 milhões de rublos (US$ 170.000) Samara 8,8 milhões de rublos (US$ 141.000) Sóchi: 8,5 milhões de rublos (US$ 136.000)

Sem uso de dinheiro em espécie do jogo de estreia à partida final

Na Copa do Mundo da FIFA 2018™ na Rússia, a Visa oferece o serviço de pagamento exclusivo em todos os estádios onde são aceitos cartões de pagamento. Dentro dos estádios, os torcedores podem realizar pagamentos por cartões de crédito e débito Visa com tecnologia sem contato em mais de 3.500 terminais de ponto de venda e mil concessionários móveis que foram equipados com a mais recente inovação em matéria de pagamento.

Sobre a Visa

A Visa Inc. (NYSE: V) é líder mundial em pagamentos digitais. Nossa missão é conectar o mundo através da rede de pagamentos mais inovadora, confiável e segura, permitindo o desenvolvimento de pessoas, empresas e economias. A VisaNet, nossa rede de processamento global avançada, oferece pagamentos seguros e confiáveis em todo o mundo, e é capaz de processar mais de 65.000 mensagens de transação por segundo. O enfoque incansável da empresa em inovação é um catalisador para o rápido crescimento do comércio conectado em qualquer dispositivo e força motriz do sonho de um futuro sem dinheiro para qualquer pessoa, esteja ela onde estiver. O mundo migra cada vez mais rapidamente do universo analógico para o digital, e a Visa acompanha esse movimento aplicando nossa marca, produtos, pessoas, rede e escala para remodelar o futuro do comércio. Para consultar mais informações, acesse Sobre a Visa, visacorporate.tumblr.com e @VisaNews.

Dados da Visa: Foram analisadas as transações feitas com cartões Visa nos 12 estádios das 11 cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2018™ no período de 14 de junho a 11 de julho de 2018, inclusive.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180713005518/pt/

CONTACT: Visa Inc.

Sheerin Salimi

shesalim@visa.com

KEYWORD: EUROPE RUSSIA

INDUSTRY KEYWORD: SOCCER PROFESSIONAL SERVICES BANKING FINANCE SPORTS

SOURCE: Visa Inc.

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/14/2018 12:44 AM/DISC: 07/14/2018 12:44 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180713005518/pt