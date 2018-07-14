BC-GLF--US Senior Women's Open Scores

%byline(By The Associated Press%)
|Friday
|At Chicago Golf Club
|Wheaton Ill.
|Purse: $1 million
|Yardage: 6279; Par: 73
|Second Round
|(a-amateur)
|Trish Johnson
|71-71—142
|Laura Davies
|71-71—142
|Juli Inkster
|73-72—145
|Danielle Ammaccapane
|75-71—146
|Yuko Saito
|76-71—147
|Barb Mucha
|74-73—147
|Liselotte Neumann
|71-76—147
|Elaine Crosby
|70-78—148
|Barb Moxness
|76-72—148
|a-Patricia Ehrhart
|75-74—149
|Susie Redman
|74-75—149
|Marilyn Lovander
|73-76—149
|Alicia Dibos
|73-76—149
|Rosie Jones
|77-73—150
|Missie Berteotti
|76-74—150
|Suzy Green-Roebuck
|75-75—150
|Kristi Albers
|78-72—150
|Lorie Kane
|76-74—150
|Barb Bunkowsky
|77-74—151
|Michele Redman
|78-73—151
|Cathy Johnston-Forbes
|79-72—151
|Helen Alfredsson
|72-79—151
|Tammie Green Parker
|76-75—151
|Jamie Fischer
|74-77—151
|Suzanne Strudwick
|74-78—152
|a-Ellen Port
|79-74—153
|a-Martha Leach
|78-75—153
|Hollis Stacy
|77-76—153
|Maggie Will
|80-73—153
|Laurel Kean
|80-74—154
|Lisa Grimes
|74-81—155
|Nanci Bowen
|80-75—155
|Lisa DePaulo
|80-75—155
|Jean Bartholomew
|73-82—155
|Betsy King
|78-77—155
|Christa Johnson
|76-79—155
|Nancy Taylor
|74-82—156
|Jenny Lidback
|77-79—156
|a-Kathy Kurata
|75-81—156
|Sofia Gronberg Whitmore
|80-76—156
|Cindy Figg-Currier
|78-78—156
|Martha Nause
|74-82—156
|Pat Bradley
|78-78—156
|Jane Crafter
|82-74—156
|a-Sue Wooster
|81-76—157
|Carolyn Hill
|79-78—157
|Eriko Gejo
|79-78—157
|Cathy Panton-Lewis
|78-79—157
|Amy Alcott
|77-80—157
|Becky Iverson
|77-81—158
|a-Marie-Therese Torti
|76-82—158
|Laurie Brower
|83-75—158
|a-Akemi Nakata Khaiat
|78-80—158
|Jane Geddes
|80-78—158
|Kay Cockerill
|74-84—158
|Failed to Qualify
|Cindy Rarick
|80-79—159
|Suzy Whaley
|77-82—159
|a-Marilyn Hardy
|82-77—159
|Laura Shanahan Rowe
|78-81—159
|Jan Stephenson
|77-82—159
|Lori Atsedes
|81-78—159
|Dana Dormann
|78-82—160
|Laurie Rinker
|82-78—160
|Alison Nicholas
|80-80—160
|Cheryl Fox
|86-74—160
|Nancy Scranton
|79-81—160
|Kris Tschetter
|82-78—160
|a-Janet Moore
|80-81—161
|Sherry Andonian-Smith
|80-81—161
|a-Judith Kyrinis
|79-82—161
|a-Liz Waynick
|80-81—161
|a-Maggie Leef
|78-83—161
|a-Therese Quinn
|77-84—161
|a-Mary Jane Hiestand
|80-82—162
|Marlene Davis
|78-84—162
|a-Lara Tennant
|85-77—162
|Dana Bates
|85-77—162
|Hiromi Kobayashi
|82-80—162
|JoAnne Carner
|79-83—162
|Kaori Shimura
|79-83—162
|a-Leigh Klasse
|81-81—162
|Laura Baugh
|83-80—163
|Kathryn Imrie
|84-79—163
|Annette DeLuca
|84-79—163
|Donna Andrews
|84-79—163
|Janie Sirmons
|83-81—164
|Sue Ginter
|83-81—164
|Debby Murphy
|81-84—165
|a-Evelyn Orley
|85-80—165
|a-Helene Chartrand
|81-84—165
|Joy Bonhurst
|85-81—166
|Holly Vaughn
|85-81—166
|Angela Aulenti
|80-87—167
|a-Laura Carson
|84-83—167
|a-Brenda Pictor
|84-84—168
|Sally Austin
|82-86—168
|a-Tina Barker
|82-86—168
|Lauri Merten
|85-83—168
|C.J. Reeves
|81-87—168
|Patricia Beliard
|82-86—168
|a-Kelley Nittoli
|85-83—168
|a-M.K. Thanos-Zordani
|82-86—168
|Loretta Young
|87-82—169
|a-Susan West
|84-86—170
|a-Cindy McConnell
|82-88—170
|Debby King
|85-85—170
|Anne Marie Palli
|86-85—171
|a-Terrill Samuel
|84-88—172
|a-Macarena Campomanes
|85-88—173
|Jane Blalock
|84-90—174
|Joanne Foreman
|86-89—175
|Judy Dickinson
|87-88—175
|Alice Miller
|90-88—178
|Sally Little
|87-91—178
|Sandra Palmer
|92-90—182
|Jerilyn Britz
|94-90—184
|a-Julie Wirth
|94-92—186
|Murle Breer
|93—102—195
|a-Maureen Sheehan
|105-91—196
|Luanne Cherney
|87—WD