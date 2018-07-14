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BC-GLF--US Senior Women's Open Scores

By  Associated Press
2018/07/14 11:15
BC-GLF--US Senior Women's Open Scores,0868 USGA-US Senior Women's Open Scores

%byline(By The Associated Press%)

Friday
At Chicago Golf Club
Wheaton Ill.
Purse: $1 million
Yardage: 6279; Par: 73
Second Round
(a-amateur)
Trish Johnson 71-71—142
Laura Davies 71-71—142
Juli Inkster 73-72—145
Danielle Ammaccapane 75-71—146
Yuko Saito 76-71—147
Barb Mucha 74-73—147
Liselotte Neumann 71-76—147
Elaine Crosby 70-78—148
Barb Moxness 76-72—148
a-Patricia Ehrhart 75-74—149
Susie Redman 74-75—149
Marilyn Lovander 73-76—149
Alicia Dibos 73-76—149
Rosie Jones 77-73—150
Missie Berteotti 76-74—150
Suzy Green-Roebuck 75-75—150
Kristi Albers 78-72—150
Lorie Kane 76-74—150
Barb Bunkowsky 77-74—151
Michele Redman 78-73—151
Cathy Johnston-Forbes 79-72—151
Helen Alfredsson 72-79—151
Tammie Green Parker 76-75—151
Jamie Fischer 74-77—151
Suzanne Strudwick 74-78—152
a-Ellen Port 79-74—153
a-Martha Leach 78-75—153
Hollis Stacy 77-76—153
Maggie Will 80-73—153
Laurel Kean 80-74—154
Lisa Grimes 74-81—155
Nanci Bowen 80-75—155
Lisa DePaulo 80-75—155
Jean Bartholomew 73-82—155
Betsy King 78-77—155
Christa Johnson 76-79—155
Nancy Taylor 74-82—156
Jenny Lidback 77-79—156
a-Kathy Kurata 75-81—156
Sofia Gronberg Whitmore 80-76—156
Cindy Figg-Currier 78-78—156
Martha Nause 74-82—156
Pat Bradley 78-78—156
Jane Crafter 82-74—156
a-Sue Wooster 81-76—157
Carolyn Hill 79-78—157
Eriko Gejo 79-78—157
Cathy Panton-Lewis 78-79—157
Amy Alcott 77-80—157
Becky Iverson 77-81—158
a-Marie-Therese Torti 76-82—158
Laurie Brower 83-75—158
a-Akemi Nakata Khaiat 78-80—158
Jane Geddes 80-78—158
Kay Cockerill 74-84—158
Failed to Qualify
Cindy Rarick 80-79—159
Suzy Whaley 77-82—159
a-Marilyn Hardy 82-77—159
Laura Shanahan Rowe 78-81—159
Jan Stephenson 77-82—159
Lori Atsedes 81-78—159
Dana Dormann 78-82—160
Laurie Rinker 82-78—160
Alison Nicholas 80-80—160
Cheryl Fox 86-74—160
Nancy Scranton 79-81—160
Kris Tschetter 82-78—160
a-Janet Moore 80-81—161
Sherry Andonian-Smith 80-81—161
a-Judith Kyrinis 79-82—161
a-Liz Waynick 80-81—161
a-Maggie Leef 78-83—161
a-Therese Quinn 77-84—161
a-Mary Jane Hiestand 80-82—162
Marlene Davis 78-84—162
a-Lara Tennant 85-77—162
Dana Bates 85-77—162
Hiromi Kobayashi 82-80—162
JoAnne Carner 79-83—162
Kaori Shimura 79-83—162
a-Leigh Klasse 81-81—162
Laura Baugh 83-80—163
Kathryn Imrie 84-79—163
Annette DeLuca 84-79—163
Donna Andrews 84-79—163
Janie Sirmons 83-81—164
Sue Ginter 83-81—164
Debby Murphy 81-84—165
a-Evelyn Orley 85-80—165
a-Helene Chartrand 81-84—165
Joy Bonhurst 85-81—166
Holly Vaughn 85-81—166
Angela Aulenti 80-87—167
a-Laura Carson 84-83—167
a-Brenda Pictor 84-84—168
Sally Austin 82-86—168
a-Tina Barker 82-86—168
Lauri Merten 85-83—168
C.J. Reeves 81-87—168
Patricia Beliard 82-86—168
a-Kelley Nittoli 85-83—168
a-M.K. Thanos-Zordani 82-86—168
Loretta Young 87-82—169
a-Susan West 84-86—170
a-Cindy McConnell 82-88—170
Debby King 85-85—170
Anne Marie Palli 86-85—171
a-Terrill Samuel 84-88—172
a-Macarena Campomanes 85-88—173
Jane Blalock 84-90—174
Joanne Foreman 86-89—175
Judy Dickinson 87-88—175
Alice Miller 90-88—178
Sally Little 87-91—178
Sandra Palmer 92-90—182
Jerilyn Britz 94-90—184
a-Julie Wirth 94-92—186
Murle Breer 93—102—195
a-Maureen Sheehan 105-91—196
Luanne Cherney 87—WD