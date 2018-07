BC-TEN--Wimbledon Show Court Schedules

Wimbledon Show Court Schedules

By The Associated Press

At The All England Lawn Tennis & Croquet Club

London

Centre Court

Angelique Kerber (11), Germany, vs. Serena Williams (25), United States

Michael Venus, New Zealand and Raven Klaasen (13), South Africa, vs. Mike Bryan, United States and Jack Sock (7), United States

Barbora Krejcikova, Czech Republic and Katerina Siniakova (3), Czech Republic, vs. Kveta Peschke, Czech Republic and Nicole Melichar (12), United States

Court 1

Iga Swiatek, Poland, vs. Leonie Kung, Switzerland

Court 12

Brandon Nakashima, United States and Tyler Zink, United States, vs. Nicolas Mejia, Colombia and Ondrej Styler (6), Czech Republic

Court 18

Xiyu Wang, China and Xin Yu Wang (1), China, vs. Maria Lourdes Carle, Argentina and Cori Gauff (4), United States

Dalayna Hewitt, United States and Peyton Stearns, United States, vs. Caty Mcnally, United States and Whitney Osuigwe (2), United States

Otto Virtanen, Finland and Yanki Erel, Turkey, vs. James Story, Britain and Harry Wendelken, Britain