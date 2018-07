Metro 1 Development Busca Asociación Conjunta para el Desarrollo de Propiedad de Uso Mixto en Lote Clave en el Downtown de Miami

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--jul 13, 2018--Tony Cho, diretor executivo da Metro 1, empresa de desenvolvimento, gestão e corretagem de imóveis líder do Sul da Flórida, está buscando parceiros de hospitalidade de joint venture para desenvolvimento conjunto de um inovador projeto de hospitalidade, escritórios, varejo e/ou residencial na área de Wynwood Gateway localizado na interseção da Northwest 2nd Avenue com a 29th Street.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180713005439/pt/

Conceptual rendering drawing of Wynwood Gateway development. (Photo: Metro 1)

A propriedade de aproximadamente 4.046 m2 consiste em um edifício de varejo com 951.32 m2, que recebeu a melhor renovação da categoria em 2012 e foi arrendado para vários locatários muito populares, incluindo a Ducati e a nova loja conceito Selinas/Brother & Brawlers entre outros, além de uma estrutura residencial de cinco unidades, com 204 m2.

O Wynwood Gateway Complex se beneficia do melhor zoneamento no Distrito de Redesenvolvimento do Bairro de Wynwood (Wynwood Neighborhood Redevelopment District). Um estudo de viabilidade original desenvolvido pela empresa de arquitetura Arquitectonica mostra que o projeto é capaz de suportar 36.046 m2 do novo desenvolvimento, incluindo 146 quartos de hotel, 70 unidades multifamiliares, 4.645 m2 de áreas de escritórios e 1.858 m2 de espaço de varejo. O projeto contemplado tem um custo estimado acima de US$ 100 milhões, incluindo o terreno.

Adicionalmente, a montagem está localizada nas principais artérias de tráfego que conectam os bairros mais populares de Downtown Miami. O tráfego de pedestres e de automóvel nas vizinhanças imediatas da propriedade cresceu exponencialmente nos últimos anos.

Cho, que é conhecido por sua abordagem não convencional ao desenvolvimento, está buscando parceiros de capital e co-desenvolvimento com interesses semelhantes que entendam a personalidade do bairro.

“É uma honra fazer parte da origem do complexo Wynwood e ver a área se transformar em um dos mercados imobiliários mais aquecidos do país, com esse sendo um dos ativos mais proeminentes”, disse Tony Cho, presidente e diretor executivo da Metro 1. “Entendemos o imenso potencial dessa propriedade e estamos buscando um parceiro que compartilhe da nossa visão.”

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180713005439/pt/

CONTACT: Metro 1

Anava@metro1.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA FLORIDA

INDUSTRY KEYWORD: CONSTRUCTION & PROPERTY COMMERCIAL BUILDING & REAL ESTATE

SOURCE: Metro 1

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/13/2018 02:34 PM/DISC: 07/13/2018 02:34 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180713005439/pt