Navitas Life Sciences, une entreprise TAKE Solutions, a été désignée par l'IDC MarketScape comme un chef de file dans son évaluation mondiale 2018 des distributeurs de services d'externalisation et de R&D des sciences de la vie

FRANCFORT, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--juil. 12, 2018--Navitas Life Sciences, une filiale détenue en exclusivité de TAKE Solutions et un fournisseur d'une gamme exhaustive de solutions et services cliniques, réglementaires et de sécurité, a annoncé aujourd'hui avoir été reconnu comme "leader" dans l'évaluation intitulée "IDC MarketScape: Worldwide Life Science R&D BPO Services 2018 Vendor Assessment" (n° doc June 2018, n° IDC US42144618).

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180712005877/fr/

Navitas Life Sciences, a TAKE Solutions Enterprise, has been named as a Leader in IDC MarketScape: Worldwide Life Science R&D BPO Services 2018 Vendor Assessment (Photo: Business Wire)

Dans cette étude, le leadership se base sur l'intégralité des services d'externalisation des processus commerciaux de R&D proposés, de la présence géographique et des capacités de distribution internationale, de l'expertise sectorielle spécifique, et de la vérification consciencieuse des références client dans le but d'examiner les capacités des distributeurs. Navitas Life Sciences fait partie des neuf distributeurs de services R&D, TI et externalisation des processus d'entreprise (BPO) des sciences de la vie sélectionnés pour participer à cette étude sur la base des rigoureux critères de recherche et du processus de diligence raisonnable de l'IDC MarketScape.

Évaluation des distributeurs par l'IDC MarketScape:

"Navitas Life Sciences jouit d'une expérience de collaboration approfondie avec les société pharmaceutiques et biotechnologiques de toutes tailles et dans diverses régions. Navitas Life Sciences se différencie nettement de ses concurrents plus traditionnels grâce à son vaste portefeuille de clients, qui vont des PME aux grandes sociétés pharmaceutiques internationales. Une solide expérience client couvrant un large éventail de services BPO spécifiques démarque également Navitas Life Sciences de ses homologues dans cette évaluation IDC MarketScape. Par rapport aux autres distributeurs de cette étude et sur la base du retour d'informations de multiples références client, Navitas Life Sciences a reçu des notes élevées pour ses compétences et capacités techniques, son approche spécialisée et proactive de la gestion des projets, et son aptitude à agir en qualité de partenaire stratégique lorsque cela est nécessaire."

Ram Yeleswarapu, président de Navitas Life Sciences, déclare: "C'est un honneur pour notre spécialisation dans les sciences de la vie d'être reconnue sous la forme de "leader" dans la prestigieuse évaluation 2018 de l'IDC MarketScape". Interrogé au sujet des dernières innovations technologiques, il ajoute: "L'intelligence artificielle (IA) transformera et touchera en profondeur le domaine des sciences de la vie. Au côté de la robotique et des technologies cognitives, il s'agit là d'un élément important pour améliorer les résultats, la sécurité et la conformité, tout en réduisant les coûts. L'utilisation de l'IA permettra de réaliser des économies anticipées d'environ 150 milliards USD d'ici la mi-2020 pour le système de santé américain."

Dr Krishnan Rajagopalan, responsable de la croissance chez Navitas Life Sciences, déclare: "Dans le cadre de notre stratégie de croissance, nous développons nos opérations et services internationaux afin de proposer un modèle de partenariat souple et évolutif. Nous nous appuyons sur nos capacités intégrées de conseil, de processus et de technologies afin d'offrir des services et des résultats E2E en termes de qualité, de conformité et d'accélération de mise sur le marché (temps de traitement, durée des cycles) et de réduction des coûts. La reconnaissance de l'IDC MarketScape arrive à point nommé, et au moment où nous progressons avec nos clients dans cette étape transformatrice."

Alan Louie, directeur de recherche en stratégie et technologies R&D des sciences de la vie chez IDC Health Insights, déclare: "Alors qu'il est encore légèrement plus petit que sa contrepartie traditionnelle d'externalisation des TI, le BPO dans les sciences de la vie reste un facteur important de succès sectoriel. La portée du BPO en R&D des sciences de la vie continue de gagner du terrain, étant donné que de plus en plus de processus sont opérationnalisés et que les partenaires privilégiés des TI sont chargés de mettre en œuvre et d'entretenir les nouveaux processus. Dès lors, les principaux fournisseurs de services TI travaillent de plus en plus en partenariat avec leurs sponsors sectoriels, afin de fournir une excellence opérationnelle, tout en contribuant à la transformation continue qui automatisera au final des tâches bien définies et hautement répétitives. L'IDC prévoit que l'externalisation TI continuera de connaître une croissance à deux chiffres au cours des 5 à 10 prochaines années, et nous pensons également que les dépenses de BPO se sont stabilisées et devraient rester relativement constantes sur le court terme."

À propos de Navitas Life Sciences

Navitas Life Sciences fournit des solutions et services complets via une plateforme, dans les domaines cliniques, réglementaires et de la sécurité. En tant que marque dédiée aux sciences de la vie de TAKE Solutions, Navitas Life Sciences évolue en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Navitas Life Sciences associe les connaissances et l'expérience de trois marques: Ecron Acunova, Navitas et Intelent. Navitas regroupe ainsi les capacités d'un organisme de recherche sous contrat (CRO) à part entière, d'un fournisseur de services technologiques dans les sciences de la vie, et une expertise en analytique et sciences des données pour relever des défis majeurs et générer des résultats pour les sciences de la vie. Navitas a plus de 30 années d'expérience, acquise au cours de plus de 330 essais cliniques de Phases I à IV, dans plus de 20 domaines thérapeutiques, et avec plus de 40 audits BPC et non-BPC réussis. Notre expertise dans les essais est consolidée par OneClinical, une plateforme qui fournit un aperçu, de l'analytique, et des informations détaillées pour promouvoir le succès des résultats des études.

Pour en savoir plus, veuillez visiter www.navitaslifesciences.com.

À propos de l'IDC MarketScape

Le modèle d'analyse des distributeurs de l'IDC MarketScape est conçu pour fournir un aperçu de l'aptitude concurrentielle des fournisseurs de TIC (technologies de l'information et de la communication) sur un marché donné. La méthodologie de recherche repose sur une rigoureuse technique de notation basée sur des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs, qui génère une illustration graphique unique de la position de chaque distributeur sur un marché donné. L'IDC MarketScape fournit un cadre de travail clair dans lequel la gamme des produits et services, les capacités et stratégies, et les facteurs de réussite actuels et futurs des fournisseurs de TI et de télécommunications peuvent être comparés de manière pertinente. Le cadre de travail fournit également aux acheteurs de technologies une évaluation à 360 degrés des forces et faiblesses des distributeurs existants et potentiels.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180712005877/fr/

CONTACT: Navitas Life Sciences

Kate Derham

kate.derham@navitaslifesciences.com

T: +44 (0) 2392 245219

KEYWORD: EUROPE GERMANY

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT TELECOMMUNICATIONS HEALTH BIOTECHNOLOGY ONCOLOGY PHARMACEUTICAL PROFESSIONAL SERVICES OTHER PROFESSIONAL SERVICES RESEARCH SCIENCE

SOURCE: Navitas Life Sciences

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/12/2018 04:52 PM/DISC: 07/12/2018 04:52 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180712005877/fr