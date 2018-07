CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 482 1-2 Sep 484 1-2 Dec 501 1-4 Mar 518 1-4 May 530 Jul 535 Sep 544 1-4 Dec 558 1-2 Mar 567 3-4 May 571 1-4 Jul 571 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 336 1-2 Sep 345 3-4 Dec 359 1-4 Mar 371 May 377 3-4 Jul 383 1-2 Sep 386 Dec 391 Mar 403 1-4 May 410 Jul 415 1-2 Sep 410 1-4 Dec 410 1-4 Jul 424 Dec 419 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 257 1-2 Sep 237 Dec 241 1-4 Mar 245 1-4 May 247 Jul 252 Sep 253 1-4 Dec 253 1-4 Mar 253 1-4 May 253 1-4 Jul 251 3-4 Sep 251 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 830 Aug 833 3-4 Sep 839 Nov 849 1-4 Jan 859 Mar 867 3-4 May 876 3-4 Jul 885 3-4 Aug 886 1-2 Sep 882 Nov 881 1-2 Jan 890 1-2 Mar 896 May 905 1-4 Jul 912 Aug 913 Sep 903 Nov 894 1-2 Jul 921 3-4 Nov 900 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 28.17 Aug 28.27 Sep 28.38 Oct 28.47 Dec 28.69 Jan 28.96 Mar 29.27 May 29.60 Jul 29.91 Aug 30.05 Sep 30.17 Oct 30.22 Dec 30.43 Jan 30.66 Mar 30.98 May 31.17 Jul 31.41 Aug 31.53 Sep 31.60 Oct 31.30 Dec 31.47 Jul 31.47 Oct 31.47 Dec 31.47 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 333.40 Aug 330.90 Sep 330.30 Oct 329.30 Dec 327.70 Jan 324.40 Mar 318.00 May 315.20 Jul 316.50 Aug 316.50 Sep 316.30 Oct 314.50 Dec 314.60 Jan 315.20 Mar 314.90 May 317.00 Jul 319.30 Aug 317.80 Sep 317.80 Oct 317.60 Dec 319.10 Jul 322.00 Oct 322.00 Dec 329.00