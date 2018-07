England vs India 1st ODI Scoreboard

NOTTINGHAM, England (AP) — Scoreboard on Thursday of the first one-day international between England and India at Trent Bridge:

England

Jason Roy c UYadav b KYadav 38

Jonny Bairstow lbw b KYadav 38

Joe Root lbw b KYadav 3

Eoin Morgan c Raina b Chahal 19

Ben Stokes c Kaul b KYadav 50

Jos Buttler c Dhoni b KYadav 53

Moeen Ali c Kohil b UYadav 24

David Willey c Rahul b KYadav 1

Adil Rashid c Pandya b UYadav 22

Liam Plunkett run out 10

Mark Wood not out 0

Extras: (5lb, 5w) 10

TOTAL: (all out) 268

Overs: 49.5

Fall of wickets: 1-73, 2-81, 3-82, 4-105, 5-198, 6-214, 7-216, 8-245, 9-261, 10-268

Bowling: Umesh Yadav 9.5-0-70-2, Siddarth Kaul 10-0-62-0, Yuzvendra Chahal 10-0-51-1, Hardik Pandya 7-0-47-0, Kuldeep Yadav 10-0-25-6, Suresh Raina 3-1-8-0.

India

Rohit Sharma not out 137

Shikhar Dhawan c Rashid b Ali 40

Virat Kohli st Buttler b Rashid 75

Lokesh Rahul not out 9

Extras: (8w) 8

TOTAL: (for 2 wickets) 269

Overs: 40.1

Did not bat: Suresh Raina, Mahendra Singh Dhoni, Hardik Pandya, Siddarth Kaul, Kuldeep Yadav, Umesh Yadav, Yuzvendra Chahal.

Fall of wickets: 1-59, 2-226.

Bowling: Mark Wood 6-0-55, David Willey 5-0-25-0, Moeen Ali 8.1-0-60-1, Liam Plunkett 6-0-31-0, Ben Stokes 4-0-27-0, Adil Rashid 10-0-62-1, Joe Root 1-0-9-0.

Result: India wins by 8 wickets

Toss: India

Umpires: Tim Robinson, England, and Ruchira Palliyaguruge, Sri Lanka.

TV umpire: Bruce Oxenford, Australia. Match referee: David Boon, Australia.