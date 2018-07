Un partenariat unique entre Rabobank et FRISS exploite la valeur de la vérification de nom IBAN pour les assureurs dans le but de réduire la fraude

UTRECHT, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--juil. 12, 2018--Les assureurs peuvent dorénavant utiliser également la vérification de nom IBAN, un service innovant qui vérifie si le nom et le numéro IBAN correspondent. Pour cela, Rabobank SurePay a conclu un accord de coopération avec FRISS, le fournisseur mondial de solutions de protection contre les fraudes et les risques pour le secteur de l’assurance IARD.

« La vérification de nom IBAN permet aux assureurs de vérifier les coordonnées bancaires avant de payer une demande d’indemnisation », a déclaré Marcel Rienties, cofondateur de Rabobank SurePay. « Cela leur procure un moyen pour améliorer davantage la vérification des paiements. » M. Rienties se réjouit de la coopération avec FRISS, qui est spécialisé dans la prévention et la détection des fraudes dans le secteur de l’assurance.

FRISS a développé pour cela une plateforme de pointe qui, sur la base de l’intelligence artificielle (IA), fournit des cotes de risque pour chaque demande de police ou d'indemnisation reçue. La plateforme est dorénavant utilisée par de nombreux assureurs à travers le monde. Via la plateforme logicielle de FRISS, les assureurs peuvent ajouter la vérification de nom IBAN comme étape de contrôle supplémentaire.

« En reliant SurePay au processus d’acceptation et de demande d’indemnisation des assureurs, FRISS est dorénavant en mesure d’identifier la fraude aux paiements au niveau de l’IBAN », a expliqué Philip van Waning, associé gérant en charge des données chez FRISS. « La vérification est entièrement automatisée et permet à l’assureur de gagner beaucoup de temps. Elle évite aussi de payer des sommes dans des cas frauduleux. La vérification de nom IBAN est en parfaite adéquation avec la mission de FRISS consistant à soutenir une assurance honnête. »

La vérification de nom IBAN a été mise au point par SurePay, une start-up de Rabobank. Le système fournit une notification lorsque l’IBAN et le nom ne correspondent pas aux détails de la banque ou si un compte bancaire a été annulé. Depuis que Rabobank a introduit la vérification à l’automne 2017, le nombre de transferts incorrects a été divisé par deux. Les fraudes liées à la facturation ont été réduites de 70 % chez Rabobank. Il y a un mois, ING, SNS, ASN et Regiobank ont également introduit la vérification de nom IBAN.

La collaboration avec FRISS est un exemple de la manière dont les innovations technologiques dans le secteur bancaire peuvent aider le secteur de l’assurance. La vérification de nom IBAN permet aux assureurs de se faire une bien meilleure idée de leurs transactions de paiement afin d’éviter les fraudes.

À propos de FRISS FRISS se consacre entièrement à la détection automatique des fraudes et des risques pour les assureurs IARD du monde entier. Ses solutions de détection dotées de l’intelligence artificielle pour la souscription, les sinistres et l'Unité des enquêtes spéciales ont aidé plus de 150 assureurs à développer leur activité. FRISS détecte les fraudes, atténue les risques et accompagne la transformation numérique. Les solutions sont mises en œuvre dans un délai de 6 mois (via des projets au forfait) et garantissent un retour sur investissement en moins de 12 mois. Elles permettent une réduction du ratio de pertes, favorisent une croissance rentable du portefeuille et améliorent l’expérience client. www.friss.com @FRISS_com

