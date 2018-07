Kohler Co. głównym partnerem Manchesteru United

MANCHESTER, Anglia--(BUSINESS WIRE)--lip 12, 2018--(NYSE: MANU) Klub Manchester United i Kohler, światowa marka lifestyle’owa z siedzibą w Kohler, Wisconsin (USA) zawarły wieloletnią umowę partnerską obowiązującą na całym świecie. Logo marki KOHLER znajdzie się na rękawach najsłynniejszych i najlepiej sprzedających się koszulek klubowych zarówno drużyny męskiej, jak i żeńskiej. Partnerstwo obejmuje również wspólne uczestniczenie w zajęciach dnia meczowego, innowacyjne usprawnienia obiektów klubowych, globalne projekty ekologiczne i społeczne i inne formy współpracy z udziałem fanów Manchesteru United oraz klientów i jednostek stowarzyszonych Kohler.

L-R Kohler CEO David Kohler MU Group MD Richard Arnold at Old Trafford

Kohler Co. jest liderem w zakresie projektowania i innowacji w produktach do kuchni i łazienek i jednym z największych producentów urządzeń energetycznych na świecie. Firma powstała w 1873 r. Oba podmioty istnieją już od ponad 140 lat i łączy je długa historia zanurzona w tradycji, dążenie do doskonałości i innowacyjności oraz wspólna wizja wywierania pozytywnego wpływu na świat.

Manchester United i Kohler będą świętować zawarcie porozumienia razem z fanami United na całym świecie 19 lipca, gdy w pierwszym meczu w ramach Tour 2018, rozgrywanym w Phoenix w stanie Arizona przeciwko Club America, męski zespół założy nowe koszulki domowe na sezon 2018/19, które zostaną zaprezentowane już w przyszłym tygodniu.

Dyrektor zarządzający grupy Manchester United, Richard Arnold: „Przyjęcie marki Kohler do rodziny Manchesteru United jako partnera głównego i naszego pierwszego sponsora, którego logo pojawi się na rękawie koszulki męskiego i żeńskiego zespołu, to dla nas ogromna przyjemność. Nasza koszulka to coś więcej niż tylko kawałek materiału, który nosimy na sobie - wyraża ona pasję naszych fanów i ich przywiązanie do naszego klubu”.

„Kohler jest marką znaną na świecie nie tylko z nowoczesnego designu i luksusowych produktów, ale również z autentycznego zaangażowania w kwestie poszanowanie środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju. To znakomite uzupełnienie grona naszych partnerów handlowych” - dodaje.

David Kohler, prezes i dyrektor generalny Kohler Co.: „Nasze partnerstwo z Manchesterem United daje nam nowe możliwości prezentowania jakości produktów i usług Kohler wśród fanów tego najbardziej znanego i cenionego klubu sportowego na świecie. Z wielkim zapałem będziemy budować naszą światową markę wśród ludzi nastawionych na innowacje i dążących do tego, by świat był lepszym miejscem do życia”.

„Kluczowym aspektem naszych relacji jest wspieranie nowego profesjonalnego zespołu żeńskiego. Z niecierpliwością oczekujemy na debiut kobiecej drużyny, którą będziemy nieustannie wspierali. Manchester United jest synonimem nieprzerwanej doskonałości w każdym aspekcie swoich działań, a nasze wspólne wartości stanowią znakomity punkt wyjścia dla dynamicznej ekspansji naszej marki na nowe regiony, gdzie pragniemy zaznaczyć swoją obecność w sposób pewny i wyraźny” - podkreślił.

Manchester United

Manchester United należy do najpopularniejszych i najbardziej utytułowanych klubów sportowych świata, rywalizujących w jednym z najchętniej oglądanych sportów naszego globu. W swojej 140-letniej historii klub zdobył 66 trofeów, co pozwoliło na stworzenie czołowej marki sportowej, mającej 659 milionów fanów na całym świecie. Liczna i pełna pasji społeczność naszych fanów stanowi dla Manchesteru United globalną platformę pozwalającą na generowanie znacznych zysków z wielu źródeł, które obejmują sponsoring, sprzedaż produktów, licencje, nowe media i urządzenia mobilne, transmisje oraz wydarzenia związane z dniami meczowymi.

Kohler Co.

Założona w 1873 r. i mająca swoją siedzibę w Kohler, Wisconsin, spółka Kohler Co. jest jedną z najstarszych i największych prywatnych firm Ameryki, obejmującą niemal 37 tys. jednostek stowarzyszonych. Dzięki ponad 50 zakładom produkcyjnym na całym świecie, Kohler jest światowym liderem w dziedzinie projektowania, tworzenia innowacji i wytwarzania produktów do kuchni i łazienek, silników i urządzeń energetycznych, wysokiej jakości szafek i ceramiki oraz właścicielem/operatorem dwóch pięciogwiazdkowych ośrodków hotelowych i golfowych w Kohler, Wisconsin oraz St. Andrews w Szkocji. Pole golfowe Whistling Straits należące do firmy Kohler będzie gospodarzem turnieju Ryder Cup w 2020 r. Więcej informacji: www.KohlerUnited.com

