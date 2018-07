QNB Group : Les Résultats Financiers pour les Six Mois Prenant Fin le 30 Juin 2018

DOHA, Qatar--(BUSINESS WIRE)--juil. 12, 2018--QNB Group, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique (Région MEA), a annoncé les résultats de la période de six mois prenant fin le 30 Juin 2018.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180712005482/fr/

QNB Group Head office in Doha, Qatar (Photo: AETOSWire)

Le profit net du premier semestre 2018 a atteint 7.1 milliards de rials qatari (1.9 milliard de dollars américains), en hausse de 7% par rapport à l'année précédente. Le total des actifs a augmenté de 10% par rapport à juin 2017 pour atteindre 846 milliards de rial qatari (232 milliards de dollars américains), le plus haut niveau jamais atteint par le Groupe.

Le principal moteur de la croissance du total des actifs a été le taux de croissance en termes des prêts et d’avances, qui ont augmenté de 9% pour atteindre 604 milliards de rial qatari (166 milliards de dollars américains). Cela a été principalement financée par les dépôts des clients qui ont augmenté de 9% pour atteindre 614 milliards de rial qatari (169 milliards de dollars américains) à partir de juin 2017, ce qui a contribué à maintenir le ratio crédits / dépôts du groupe QNB à 98.4% au 30 juin 2018.

Le dynamisme du Groupe en termes de productivité opérationnelle génère des économies de coûts en plus de sources de revenus durables. Cela a aidé le groupe QNB à améliorer le ratio de productivité (ratio coût / revenu) à 27.2%, par rapport à 29.3% l'année dernière, soit l’un des meilleurs ratios parmi les grandes institutions financières dans le MEA.

Les efforts de redressement du Groupe ont également contribué à réduire la charge de dépréciation nette sur le portefeuille de prêts de QNB au cours de l'année, démontrant ainsi une qualité supérieure de crédit de la base d'actifs de la banque. Le maintien du ratio des prêts non-productif à 1.8% reflète également la bonne qualité du portefeuille de crédits du Groupe et la gestion efficace du risque de crédit. La politique prudente du Groupe en matière de provisionnement a maintenu le taux de couverture à 110% au 30 juin 2018.

Le total des capitaux propres a atteint 76 milliards de rial qatari (21 milliards de dollars américains), une hausse de 3% par rapport à juin 2017. Le bénéfice par action est de l’ordre de 7.4 de rial qatari (2.0 de dollars américains), par rapport à 7.0 de rial qatari (1.9 de dollars américains) en juin 2017.

Le ratio des fonds propres (RAC) au 30 juin 2018 s'élevait à 15.8%, bien au-dessus des exigences réglementaires minimales de la Banque centrale du Qatar et du Comité de Bâle.

Le financement réussi de QNB sur les marchés internationaux au cours des six premiers mois de 2018 comprend, entre autres, (1) des émissions de capitaux de 560 millions de dollars américains (AUD700 millions) avec une maturité de cinq et dix ans en Australie et (2) des obligations de 720 millions de dollars américains avec une maturité de 30 ans à Taiwan. Ceci reflète la réussite du Groupe dans la diversification des sources de financement en pénétrant de nouveaux marchés de dette, en recherchant un financement durable à long terme, et en allongeant la maturité des sources de financement et la confiance des investisseurs internationaux dans la solidité financière de QNB Group et sa stratégie.

En juin 2018, Fitch Ratings a révisé les perspectives de stabilité en raison d'une gestion réussie de l'impact du blocus. QNB reste également la banque la mieux cotée au Qatar et l'une des banques les mieux cotées au monde avec la quatrième meilleure note des principales agences de notation à savoir Moody's, Standard & Poor's et Fitch.

Le groupe QNB dessert une clientèle de plus de 22 millions de clients avec plus de 29 000 employés répartis sur 1100 sites avec un réseau ATM de plus de 4400 machines.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source :

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180712005482/fr/

CONTACT: QNB Group

Maha Mubarak Ali, +97444975704

PR@qnb.com

KEYWORD: QATAR MIDDLE EAST

INDUSTRY KEYWORD: PROFESSIONAL SERVICES BANKING FINANCE

SOURCE: QNB Group

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/12/2018 09:28 AM/DISC: 07/12/2018 09:28 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180712005482/fr