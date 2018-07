Yamalube – Um componente líquido do motor: Glass Harp

IWATA, Japão--(BUSINESS WIRE)--jul 12, 2018--A Yamaha desenvolve seu óleo paralelamente ao motor em que ele será usado, e essa tarefa é cumprida pelos próprios engenheiros. Com know-how acumulado a partir do uso nas ruas da cidade e em pistas de corrida, cada óleo Yamalube é especialmente misturado para oferecer desempenho ideal em paisagens congeladas, desertos escaldantes e no mar aberto.

Nesse segundo vídeo Yamalube, o óleo oferece a bela melodia de uma harpa de cristal, enquanto traz desempenho e paz de espírito para os usuários, mesmo nas condições mais difíceis.

Yamalube – Um componente líquido do motor: Rube Goldberg Machine https://www.youtube.com/watch?v=Bs7bmI6WlI0 Yamalube – A Liquid Engine Component: Rube Goldberg Machine (Feat. Rossi and Viñales) https://youtu.be/2kWj7CHVVww

