Yamalube – eine flüssige Motorkomponente: Glasharfe

IWATA, Japan--(BUSINESS WIRE)--Jul 12, 2018--Bei Yamaha wird das Motoröl gleichzeitig mit dem Motor entwickelt, für den es verwendet wird, und diese Aufgabe wird von den Ingenieuren selbst wahrgenommen. Jedes Yamalube-Öl wird speziell zusammengestellt, damit Spitzenleistung erbracht werden kann. Das entsprechende Fachwissen wurde auf städtischen Straßen ebenso wie auf Rennstrecken, in eingefrorenen Landschaften, glühend heißen Wüsten und auf offenem Meer gesammelt.

In diesem zweiten Yamalube-Video ermöglicht das Öl die wunderschöne Melodie einer Glasharfe und erinnert die Anwender so an die Höchstleistungen sowie die innere Ruhe, die es auch unter rauesten Bedingungen mit sich bringt.

Yamalube – eine flüssige Motorkomponente: Rube-Goldberg-Maschine https://www.youtube.com/watch?v=Bs7bmI6WlI0 Yamalube – eine flüssige Motorkomponente: Rube-Goldberg-Maschine (mit Rossi und Viñales) https://youtu.be/2kWj7CHVVww

