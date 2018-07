Kohler Co. presentato come partner principale del Manchester United

MANCHESTER, Inghilterra--(BUSINESS WIRE)--lug 12, 2018--(NYSE: MANU) Manchester United e Kohler, un marchio globale di lifestyle con sede a Kohler, in Wisconsin (USA), hanno sottoscritto un partenariato globale pluriennale. Il logo del marchio KOHLER sarà presente sulle maniche della maglietta calcistica più leggendaria al mondo, che è anche un bestseller, per la squadra maschile come per quella femminile. Il partenariato include anche la partecipazione congiunta per quanto riguarda attività nei giorni delle partite, miglioramenti innovativi alle strutture della squadra, progetti di sostenibilità e responsabilità sociale a livello globale e altre collaborazioni con i fans del Manchester United e i clienti/affiliati di Kohler.

Kohler Co. è un'azienda leader nella progettazione e nell'innovazione di prodotti per la cucina e il bagno, nonché una delle maggiori produttrici di elettricità al mondo. Fondato nel 1873, il marchio è formata da due organizzazioni che esistono da 140 anni e condividono un lungo retaggio all'insegna della tradizione, dell'eccellenza e dell'innovazione, nonché l'obiettivo comune di avere un impatto positivo sul mondo.

Manchester United e Kohler celebreranno il loro partenariato con i fans del United di tutto il mondo il 19 luglio, quando la nuova maglia 2018/19 della squadra (che sarà svelata la prossima settimana), verrà indossata per la prima volta dalla squadra maschile del United nella partita di apertura del Tour 2018 contro il Club America a Phoenix, in Arizona.

Richard Arnold, amministratore delegato del gruppo Manchester United, ha commentato:

"È un piacere accogliere Kohler nella famiglia del Manchester United come uno dei nostri partner principali, nonché come il nostro primo sponsor per le maglie a maniche corte della squadra maschile e di quella femminile. La nostra maglia è molto più di un indumento: incarna la passione dei nostri fans e la loro fedeltà alla squadra".

"Kohler è conosciuto in tutto il mondo non solo per il suo design all'avanguardia e i suoi prodotti di lusso, ma anche per il suo autentico impegno alla sostenibilità, ed è un'aggiunta importante alla nostra famiglia di partner commerciali".

David Kohler, presidente e CEO di Kohler Co., ha commentato:

"Il nostro partenariato con il Manchester United offre nuove opportunità per dimostrare la qualità dei prodotti e servizi Kohler con i fans appassionati della squadra sportiva più conosciuta e riverita del pianeta. Siamo entusiasti di far crescere il nostro marchio con persone che affiancano se stesse e il proprio stile di vita alle innovazioni di ultima generazione e desiderano rendere il mondo un posto migliore".

"Un aspetto essenziale della collaborazione è il nostro supporto alla nuova squadra professionale femminile: attendiamo con ansia il debutto della squadra e siamo lieti di poterle fornire il nostro supporto in maniera continuativa. Il Manchester United incarna eccellenza in ogni sua azione e i valori delle nostre società si sposano perfettamente, in parallelo alla nostra rapida crescita in nuove regioni a livello internazionale con una presenza di valore".

Informazioni sul Manchester United

Il Manchester United è una delle squadre sportive più conosciute e di maggior successo al mondo, e gioca uno degli sport di pubblico più amati in assoluto – il calcio. Con il nostro retaggio di 140 anni, abbiamo vinto 66 trofei, che ci hanno permesso di costruire un marchio sportivo leader a livello planetario e una community globale di 659 milioni di follower. La nostra grossa community di appassionati offre al Manchester United una piattaforma globale per generare incassi significativi da fonti multiple, tra cui sponsor, merchandising, licenza dei prodotti, nuovi media e mobile, broadcasting e partite.

Informazioni su Kohler Co.

Fondata nel 1873 e con sede a Kohler, in Wisconsin, Kohler Co. è una delle aziende di proprietà privata più antiche e grandi d'America, forte di quasi 37.000 collaboratori. Con oltre 50 luoghi di produzione in tutto il mondo, Kohler è un leader global nella progettazione, innovazione e produzione di prodotti per la cucina e il bagno, motori e sistemi elettrici, armadi di lusso e piastrelle, nonché la proprietaria/operatrice di due delle destinazioni a cinque stelle più esclusive al mondo per l'ospitalità e il golf, situate rispettivamente a Kohler, in Wisconsin, e a St. Andrews, in Scozia. Il campo da golf Whistling Straits di Kohler ospiterà la 2020 Ryder Cup. Per maggiori informazioni, si prega di visitare www.KohlerUnited.com

