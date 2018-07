Kohler Co. onthuld als principal partner van Manchester United

MANCHESTER, Engeland--(BUSINESS WIRE)--jul 12, 2018--(NYSE: MANU) Manchester United en Kohler, een internationaal lifestylemerk met hoofdkantoor in Kohler, Wisconsin, VS, hebben een overeenkomst gesloten voor een meerjarige internationale samenwerking. Het logo van het merk KOHLER zal prijken op de mouw van het meest iconische een bestverkopende clubshirt, zowel bij het mannenteam als het vrouwenteam. De samenwerking omvat verder gemeenschappelijke deelname aan activiteiten op wedstrijddagen, innovatieve verbeteringen aan clubfaciliteiten, internationale projecten op het gebied van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en andere partnerprojecten in samenwerking met fans van Manchester United en klanten en partners van Kohler.

Kohler Co. is leider op het gebied van design en innovatie van keuken- en badkamerproducten en een van de grootste fabrikanten van generatoren ter wereld. Kohler werd opgericht in 1873. Beide organisaties bestaan al meer dan 140 jaar. Ze worden beide gekenmerkt door een lange historie vol traditie, uitmuntendheid en innovatie, alsmede een gedeeld streven om een positieve impact te maken op de wereld.

Manchester United en Kohler vieren hun samenwerking samen met Manchester United-fans van over de hele wereld op 19 juli, wanneer het nieuwe thuisshirt voor het seizoen 2018/19 dat volgende week wordt onthuld voor het eerst door het mannenteam wordt gedragen tijdens de openingswedstrijd van de tournee 2018 tegen Club America in Phoenix, Arizona.

Richard Arnold, Group Managing Director van Manchester United, merkt op:

“Het verheugt ons zeer Kohler te verwelkomen in de Manchester United-familie als principal partner en als onze eerste shirtmouwsponsor voor zowel het mannenteam als het vrouwenteam. Ons shirt is meer dan een kledingstuk. Het belichaamt de passie van onze fans en hun trouw aan de club.”

“Kohler staat niet alleen wereldwijd bekend om haar spraakmakende design en luxe producten, maar ook om een welgemeende toewijding tot verantwoord zakendoen en duurzaamheid, en is een interessante toevoeging aan onze familie van commerciële partners.”

David Kohler, President en CEO van Kohler Co. merkt op:

“Onze samenwerking met Manchester United biedt nieuwe mogelijkheden voor ons om de aandacht te vestigen op de kwaliteit van de producten en services van Kohler onder de fans van het sportteam met de meest enthousiaste en wijdst verspreide fanschare ter wereld. We bouwen ons internationale merk graag uit onder mensen die zichzelf en hun leven afstemmen op de allernieuwste innovaties en de wens de wereld te verbeteren.”

“Onze ondersteuning van het nieuwe professionele vrouwenteam vormt een essentieel onderdeel van de relatie, en we verheugen ons op hun debuut en onze doorlopende steun. Manchester United belichaamt volharding in uitmuntendheid in alles wat ze doen, en onze gemeenschappelijke waarden sluiten perfect op elkaar aan. Dit zal een belangrijke rol spelen bij de uitbreiding van ons snelgroeiende internationale bereik naar nieuwe regio's met een zinvolle aanwezigheid.”

Over Manchester United

Manchester United is een van de populairste en succesvolste sportteams ter wereld, actief in een van de populairste kijksporten op Aarde. In ons 140-jarig bestaan hebben we 66 trofeeën gewonnen. Hierdoor hebben we ons ontwikkeld tot een van 's werelds voornaamste merknamen in de sport, met een wereldwijde gemeenschap van 659 miljoen volgers. Onze grote gepassioneerde gemeenschap verschaft Manchester United een wereldwijd platform voor het genereren van aanzienlijke inkomsten uit diverse bronnen, waaronder sponsoring, merchandising, productlicenties, nieuwe media en mobiel, uitzendrechten en activiteiten op wedstrijddagen.

Over Kohler Co.

Kohler Co., opgericht in 1873 met hoofdkantoor in Kohler, Wisconsin, is een van de oudste en grootste bedrijven in particulier bezit van Amerika en omvat bijna 37.000 associates. Met meer dan 50 fabriekslocaties wereldwijd is Kohler is een internationaal leider op het gebied van design, innovatie en fabricage van keuken- en badkamerproducten, motoren en generatoren, en luxe kasten en tegels, en eigenaar/exploitant van twee van 's werelds mooiste vijfsterrenhotels en golfresorts in Kohler, Wisconsin en St. Andrews, Schotland. De Ryder Cup 2020 zal worden gehouden op de Whistling Straits golfbaan van Kohler. Meer informatie: www.KohlerUnited.com

