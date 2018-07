Kohler Co. annoncé comme principal partenaire de Manchester United

MANCHESTER, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--juil. 12, 2018--(NYSE: MANU) Manchester United et Kohler, une marque internationale de style de vie basée à Kohler, dans le Wisconsin, aux États-Unis, ont conclu un partenariat pluriannuel mondial. Le logo de la marque KOHLER figurera sur la manche du maillot du club le plus iconique et le plus vendeur, pour les équipes masculine et féminine. Ce partenariat inclut aussi une participation conjointe aux activités des jours de match, des améliorations innovantes des installations du club, des projets internationaux de développement durable et de responsabilité sociale et autres collaborations de partenaire avec les fans de Manchester United et les clients et associés de Kohler.

Kohler Co. est un chef de file en matière de design et d'innovation de produits de cuisine et de salle de bains, et l'un des plus grands fabricants d'unités d'alimentation au monde. Fondées en 1873, les deux structures existent depuis plus de 140 ans, partageant une longue histoire empreinte de tradition, d'excellence et d'innovation, ainsi qu'une volonté commune d'avoir un impact positif sur le monde.

Manchester United et Kohler célébreront ce partenariat avec les fans de United dans le monde entier, le 19 juillet, lorsque le nouveau maillot 2018/19, qui sera dévoilé la semaine prochaine, sera porté pour la première fois par l'équipe masculine lors de la première rencontre de leur tournée 2018 contre le Club America à Phoenix, en Arizona.

Richard Arnold, directeur général du groupe Manchester United, déclare:

"C'est avec grand plaisir que nous accueillons Kohler au sein de la famille de Manchester United en tant que partenaire principal et premier sponsor figurant sur la manche du maillot des équipes masculine et féminine. Notre maillot n'est pas une simple tenue, il incarne la passion de nos fans et leur loyauté envers le club."

"Kohler est connu de par le monde non seulement pour son design avant-gardiste et ses produits de luxe, mais également pour son engagement réel en matière de gestion responsable des ressources et de développement durable, et nous sommes ravis qu'il rejoigne notre famille de partenaires commerciaux."

David Kohler, président et CEO de Kohler Co., déclare:

"Notre partenariat avec Manchester United fournit de nouvelles opportunités pour faire connaître la qualité des produits et services Kohler auprès de passionnés du sport le plus suivi et le plus admiré de la planète. Nous sommes ravis de contribuer à la construction de notre marque mondiale au sein d’une communauté de personnes partageant des modes de vie, grâce à une innovation de pointe et à un désir de faire le bien dans le monde."

"Notre soutien à la nouvelle équipe professionnelle féminine est un élément essentiel de cette relation, et nous avons hâte de les voir débuter et de les épauler. Manchester United incarne l’excellence dans tout ce que le club entreprend, et nos valeurs communes se complètent parfaitement, à l’heure où nous élargissons, avec un rythme soutenu et une approche pertinente, notre présence internationale vers de nouvelles régions.”

À propos de Manchester United

Manchester United est une des équipes sportives les plus populaires et performantes au niveau mondial, évoluant dans l'un des sports les plus suivis de la planète. Au long de nos 140 ans d'histoire, nous avons remporté 66 trophées, ce qui nous a permis de mettre sur pied une des principales enseignes sportives dans le monde, ainsi qu'une communauté internationale de 659 millions de fans. Passionnée, notre vaste communauté fournit à Manchester United une plateforme mondiale pour générer un important chiffre d'affaires provenant de sources multiples, notamment le sponsoring, le merchandising, les licences de produits, les nouveaux médias et les solutions mobiles, la diffusion et les jours de match.

À propos de Kohler Co.

Créé en 1873 et basée à Kohler, dans l'État du Wisconsin, Kohler Co. est une des sociétés privées les plus anciennes et les plus grandes d’Amérique, avec près de 37 000 associés. Avec plus de 50 sites de fabrication dans le monde, Kohler est un chef de file mondial de la conception, de l’innovation et de la fabrication de produits pour cuisine et salle de bains; de moteurs et d’unités d’alimentation; d’armoires et de carreaux de luxe; et le propriétaire/exploitant de deux des meilleurs complexes hôteliers cinq étoiles et terrains de golf à l’échelle mondiale, situés à Kohler, dans le Wisconsin, et à St Andrews, en Écosse. Le parcours de golf Whistling Straits de Kohler accueillera la Ryder Cup en 2020. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.KohlerUnited.com

