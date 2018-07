Kohler Co. als Hauptpartner von Manchester United vorgestellt

MANCHESTER, England--(BUSINESS WIRE)--Jul 12, 2018--(NYSE: MANU) Manchester United und Kohler, eine globale Lifestyle-Marke mit Sitz in Kohler, Wisconsin, USA, haben eine mehrjährige, globale Partnerschaft vereinbart. Das KOHLER-Markenlogo wird auf den Trikotärmeln der männlichen und weiblichen Spieler des legendärsten und hoch gehandelten Fußballvereins zu sehen sein. Der Partnerschaftsvertrag sieht außerdem gemeinsame Aktivitäten an Spieltagen, innovative Verbesserungen der Vereinseinrichtungen, Projekte in Bezug auf globale Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung sowie andere partnerschaftliche Kooperationen mit Manchester United-Fans, Kunden und Geschäftspartnern von Kohler vor.

Kohler Co. ist Marktführer im innovativen Design von Küchen- und Sanitärprodukten und weltweit einer der größten Hersteller von Antriebsmaschinen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1873 blicken die beiden Organisationen auf eine über 140 jährige, durch Tradition, Exzellenz und Innovation geprägte Geschichte zurück und engagieren sich für eine gemeinsame Vision: die Welt positiv beeinflussen.

Am 19. Juli feiern Manchester United und Kohler die Partnerschaft mit den United-Fans überall auf der Welt. Dazu tragen die Fußballer das neue Heimtrikot 2018/2019, das nächste Woche vorgestellt wird, zum ersten Mal während des Eröffnungspiels der Tour 2018 gegen Club America in Phoenix, Arizona.

Richard Arnold, Group Managing Director von Manchester United, erklärte:

„Wir heißen Kohler als Hauptpartner und unseren ersten Trikotsponsor für die Damen- und Herrenmannschaften in der Manchester United-Familie herzlich willkommen. Unser Trikot ist mehr als nur ein Kleidungsstück: Es symbolisiert die Leidenschaft unserer Fans und ihre Verbundenheit mit dem Verein.“

„Kohler ist auf der ganzen Welt nicht nur für sein beeindruckendes Design und seine Luxusprodukte bekannt, sondern auch für sein einzigartiges Verantwortungsbewusstsein und seine Nachhaltigkeit. Nicht zuletzt aus diesen Gründen ist Kohler eine spannende Ergänzung unserer Familie der Wirtschaftspartner.“

David Kohler, President und CEO von Kohler Co. kommentierte:

„Die Partnerschaft mit Manchester United bietet uns neue Möglichkeiten, den leidenschaftlichen Fans des Fußballvereins mit dem größten Bekanntheitsgrad und Renommee die Qualität von Kohler-Produkten und -Leistungen näher zu bringen. Wir freuen uns darauf, Menschen für unsere globale Marke zu begeistern, deren Lifestyle durch führende Innovation und den Wunsch geprägt ist, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.“

„Ein wesentlicher Bestandteil der Beziehung ist unsere Förderung des neuen professionellen Damenteams, und wir freuen uns auf das Debüt der Sportlerinnen und die Fortsetzung unserer Unterstützung. Manchester United verkörpert das Prinzip der Spitzenleistung in all seinen Tätigkeiten, und unsere gemeinsamen Wertvorstellungen entwickeln sich gemäß unserer schnellen, internationalen Expansion in neuen Regionen durch eine zielgerichtete und konstruktive Präsenz.“

Über Manchester United

Manchester United ist weltweit einer der beliebtesten und erfolgreichsten Sportvereine und spielt eine der populärsten Zuschauersportarten auf dem Globus. Während seiner 140 jährigen Geschichte hat der Verein 66 Trophäen gewonnen, ist zu der weltweit führenden Sportmarke geworden und begeistert eine globale Fangemeinde von 659 Millionen. Die große, leidenschaftliche Fangemeinde bietet Manchester United eine weltweite Plattform, um signifikante Umsätze aus verschiedenen Quellen zu generieren. Dazu zählen Sponsoring, Merchandising, Produktlizenzierung, neue Medien und Mobilfunk, Übertragungen und Spieltage.

Über Kohler Co.

Das 1873 in Kohler, Wisconsin, gegründete Unternehmen Kohler Co. ist mit fast 37.000 Mitarbeitern eines der ältesten und größten Privatunternehmen Amerikas. Mit über 50 Produktionsstandorten weltweit nimmt Kohler die Führungsposition in Bezug auf Design, Innovation und Herstellung von Küchen- und Sanitärprodukten, Motoren und Antriebssystemen, Luxusmöbelbau und Luxusfliesen ein. Zudem ist das Unternehmen Eigentümer/Betreiber von zwei der weltweit renommiertesten Hotel- und Golfdestinationen mit fünf Sternen in Kohler, Wisconsin, und St. Andrews, Schottland. Der 2020 Ryder Cup wird auf der Golfanlage Whistling Straits in Kohler ausgetragen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.KohlerUnited.com

