Kohler Co. é a parceira principal do Manchester United

MANCHESTER, Inglaterra--(BUSINESS WIRE)--jul 12, 2018--(NYSE: MANU) O Manchester United e a Kohler, marca global de estilo de vida com sede em Kohler, Wisconsin-EUA, firmaram uma parceria mundial para vários anos. O logotipo da marca KOHLER será exibido na manga da camiseta mais icônica e mais vendida do clube das equipes masculinas e femininas. A parceria também inclui participação conjunta em atividades nos dias de jogos, melhorias inovadoras nas instalações do clube, projetos globais de sustentabilidade e responsabilidade social, além de outras colaborações de parceiros com os fãs do Manchester United e com os clientes e associados da Kohler.

L-R Kohler CEO David Kohler MU Group MD Richard Arnold at Old Trafford (Photo: Business Wire)

A Kohler Co. é líder em design e inovação para produtos de cozinha e banheiro, sendo uma das maiores fabricantes de sistemas de energia do mundo. Fundada em 1873, as duas organizações existem há mais de 140 anos, compartilhando uma longa história de tradição, excelência e inovação, além da visão em comum de causar um impacto positivo no mundo.

O Manchester United e a Kohler firmarão a parceria com torcedores do United em todo o mundo no dia 19 de julho, quando a nova camiseta da temporada 2018/19 (que começará na próxima semana) será usada pela primeira vez pela equipe masculina na abertura do Tour 2018 contra o Club America em Phoenix, Arizona.

Richard Arnold, Diretor Administrativo do Grupo Manchester United, comentou:

“É um prazer receber a Kohler na família Manchester United como principal parceira e nosso primeiro patrocinador para as mangas de camisetas das equipes masculina e feminina. Nossa camiseta é muito mais do que o que vestimos. Ela representa a paixão e lealdade dos nossos fãs ao clube”.

“A Kohler é conhecida em todo o mundo não apenas por seu design de ponta e produtos de luxo, mas também por um compromisso genuíno com a administração responsável e a sustentabilidade, além de ser uma adição valorosa à nossa família de parceiros comerciais”.

David Kohler, Presidente e CEO da Kohler Co., disse:

“Nossa parceria com o Manchester United trará novas oportunidades para mostrar a qualidade dos produtos e serviços da Kohler aos fãs apaixonados da equipe esportiva mais conhecida e respeitada do planeta. Estamos animados para desenvolver nossa marca global entre as pessoas alinhadas e seus estilos de vida, com inovações de ponta e o desejo de tornar o mundo um lugar melhor”.

“Um componente essencial desse relacionamento é nosso apoio à nova equipe feminina profissional, estamos ansiosos para a estreia e nosso apoio contínuo. O Manchester United incorpora excelência constante em tudo o que faz, e nossos valores compartilhados são uma combinação perfeita para expandirmos nossa presença internacional em rápido crescimento para novas regiões, com um propósito e uma presença significativa”.

FIM

Sobre o Manchester United

O Manchester United é um dos times esportivos mais famosos e bem sucedidos do mundo em um dos esportes mais populares do planeta. Ao longo da nossa história de 140 anos, conquistamos 66 troféus, o que nos permitiu desenvolver a marca esportiva líder mundial e uma comunidade global com 659 milhões de seguidores. Nossa grande e apaixonada comunidade fornece ao Manchester United uma plataforma mundial para gerar receita significativa a partir de várias fontes, incluindo patrocínios, merchandising, licenciamento de produtos, mídias novas e para dispositivos móveis, transmissões e dias de jogos.

Sobre a Kohler Co.

Fundada em 1873 e sediada em Kohler, Wisconsin, a Kohler Co. é uma das maiores e mais antigas empresas privadas da América, contando com quase 37.000 associados. Com mais de 50 fábricas no mundo todo, a Kohler é líder global em design, inovação e fabricação de produtos para cozinha e banheiro, motores e sistemas elétricos, armários e azulejos de luxo, além de ser proprietária/operadora de dois dos melhores hotéis cinco estrelas do mundo e resorts de golfe em Kohler, Wisconsin, e St. Andrews, na Escócia. O campo de golfe Whistling Straits da Kohler sediará a Ryder Cup em 2020. Para mais detalhes, acesse www.KohlerUnited.com

