GA-ASI SkyGuardian voltooit eerste trans-Atlantische vlucht van een MALE RPA

GLOUCESTERSHIRE, Engeland--(BUSINESS WIRE)--jul 12, 2018--Vandaag om 18:51 uur (GMT+1) is een MALE (Medium-altitude, Long-endurance) RPA (Remotely Piloted Aircraft), geproduceerd door GA-ASI (General Atomics Aeronautical Systems, Inc.) geland bij de RAF (Royal Air Force) Fairford in Gloucestershire, VK. Dit was de eerste MALE RPA in de geschiedenis die een geslaagde trans-Atlantische vlucht heeft afgelegd. De MQ-9B SkyGuardian, eigendom van GA-ASI, vertrok op 10 juli om 12:48 uur CDT vanaf Grand Forks, North Dakota, VS . De vlucht duurde 24 uur 2 minuten en bestreek bijna 7000 km (3.760 zeemijlen).

“Deze historische gebeurtenis was een demonstratie van het doorzettingsvermogen en de civiele luchtvaartcapaciteiten van de MQ-9B SkyGuardian, en het is passend dat dit gebeurt als onderdeel van het eeuwfeest van de RAF,” zei Linden Blue, CEO, GA-ASI. “De geslaagde vlucht van de MQ-9B is de culminatie van het harde werk en de innovatieve aanpak van onze toegewijde medewerkers, en de sterke relatie die wij hebben met de RAF, de CAA (Civil Aviation Authority) van het Verenigd Koninkrijk, de RIAT (Royal International Air Tattoo) en onze zakelijke partners in het VK, zoals Cobham.”

RAF Fairford is de locatie van de RIAT-vliegshow van 13 t/m 15 juli. De MQ-9B is tijdens de show te zien.

In de afgelopen 10 jaar heeft de RAF de GA-ASI’s MQ-9 Reaper ® RPA ingezet om steun te bieden bij operaties van de NAVO en de coalitie. De RAF viert haar 100-jarig bestaan (RAF100), en GA-ASI vliegt bij deze gelegenheid de MQ-9B, de nieuwste uitvoering van de MQ-9, naar RIAT. De RAF-uitvoering van MQ-9B krijgt de naam PROTECTOR RG Mk1.

MQ-9B is de nieuwe generatie van GA-ASI’s multimissie Predator ® B-productlijn. Het bedrijf gaf het basismodel van de MQ-9B de naam SkyGuardian. De variant voor maritieme surveillance wordt SeaGuardian genoemd. MQ-9B is een ‘certificeerbare’ (STANAG 4671) versie van de MQ-9 Predator B-productlijn. De ontwikkeling is het resultaat van een vijfjarige, door het bedrijf ondersteunde inspanning om een RPA te leveren die kan voldoen aan de strenge certificeringsvereisten voor luchtwaardigheid van diverse militaire en civiele autoriteiten, waaronder de Britse Military Airworthiness Authority (MAA) en de Amerikaanse FAA. De certificering, in combinatie met een systeem om botsingen te vermijden dat uitgebreid is getest, biedt onbeperkte operationele mogelijkheden in alle soorten civiele luchtvaart.

Paul Armstrong, Senior Vice President van Cobham Aviation Services UK, zei: “De trans-Atlantische vlucht van de SkyGuardian is een belangrijke en spannende gebeurtenis, zowel voor GA-ASI als voor de toekomstmogelijkheden van de RAF. Cobham is trots op de samenwerkingsovereenkomst met GA-ASI voor logistieke en onderhoudsservices, als gevolg van onze huidige ondersteuning van de Reaper-grondstations. We kijken ernaar uit om zowel met GA-ASI als met de RAF samen te werken bij de ingebruikname van de PROTECTOR RG Mk1.”

Over GA-ASI

GA-ASI (General Atomics Aeronautical Systems, Inc.), een tak van General Atomics, is een toonaangevende ontwikkelaar en producent van bewezen betrouwbare RPA (Remotely Piloted Aircraft) systemen, radarapparatuur, en elektro-optische en daaraan gerelateerde missiesystemen, waaronder de Predator ® RPA serie en de Lynx ® Multi-mode Radar. Met meer dan 5 miljoen vlieguren levert GA-ASI toestellen met een lang uithoudingsvermogen, geschikt voor multi-missies, met geïntegreerde sensor- en datalinksystemen die nodig zijn voor situatieanalyses en snelle interventies tijdens persistente vluchten. Het bedrijf produceert ook allerlei grondstations en software voor sensorcontrole/beeldanalyse, biedt pilotenopleidingen en ondersteuning, en ontwikkelt metamateriaal-antennes. Bezoek voor meer informatie www.ga-asi.com.

Reaper, Predator en Lynx zijn geregistreerde merknamen van General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

