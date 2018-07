“Test the taste”, un evento speciale per i pazienti affetti da PKU: riscoprire il gusto del cibo grazie all’innovativa miscela amminoacidica di APR

BALERNA, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--lug 12, 2018--APR Applied Pharma Research s.a. (APR), azienda svizzera specializzata nello sviluppo di prodotti per la cura della salute "science-driven" e protetti da brevetto, è lieta di condividere il successo riscosso da un evento speciale, “Test the taste”, rivolto ai pazienti affetti da fenilchetonuria (PKU) e organizzato con l’obiettivo di offrire loro la possibilità di provare gli innovativi alimenti a fini medici speciali privi di fenilalanina (Phe) proposti dall’azienda per la gestione della PKU.

La finalità dell’iniziativa, promossa dall’APMMC, l’associazione di pazienti italiana per la prevenzione delle malattie metaboliche congenite, con l'appoggio incondizionato di APR, era quella di raccogliere riscontri autentici dai pazienti affetti da PKU e dai loro familiari sulla palatabilitàdegli innovativi alimenti a fini medici speciali sviluppati dall’azienda in un contesto amichevole e informale: un pranzo domenicale.

Durante il pranzo un noto chef ha preparato, sotto la supervisione di un medico, un menù completo adatto all’alimentazione dei pazienti affetti da PKU, composto da quattro piatti, dall'antipasto al dessert, ognuno dei quali contenente la miscela di aminoacidi (AA) priva di Phe di APR.

Dopo ogni portata, ai pazienti e ai loro familiari (che non avevano ricevuto alcuna informazione riguardo all’ innovazione dell’azienda) è stato chiesto di dare un giudizio sul cibo addizionato con la miscela amminoacidica appena assaggiato (con la guida di un medico) in termini di consistenza, odore, sapore e retrogusto, compilando un breve questionario. Per una valutazione completa, l’antipasto è stato servito due volte, con e senza la miscela di AA priva di Phe di APR, per consentire agli ospiti di cogliere al meglio le differenze.

Le risposte di pazienti e familiari sono state estremamente positive: non è stata riferita alcuna differenza degna di nota in termini di odore e sapore dopo l'assaggio dell’antipasto nelle versioni con e senza la miscela amminoacidica.

Secondo gli ospiti, gli alimenti a fini medici speciali privi di Phe di APR non hanno alterato né il sapore né l’odore complessivodegli alimenti, in quanto le opinioni espresse sui piatti serviti facevano riferimento principalmente all’aroma o alla consistenza degli ingredienti, indipendentemente dalla miscela di AA. Il riscontro più interessante è quello relativo alretrogusto del mix di AA che, secondo quanto riferito dai pazienti affetti da PKU, potrebbe influire negativamente sull’esperienza gastronomica: la miscela amminoacidica senza Phe di APR è stata notevolmente apprezzata.

“Finalmente grazie alla nuova miscela di AA di APR abbiamo la possibilità di gustare un pranzo delizioso senza doverci preoccupare dell’odore, del sapore e del retrogusto della formulazione di AA”, ha commentato un paziente che ha partecipato all’iniziativa. “ La palatabilità degli alimenti era davvero eccezionale e non vediamo l’ora di provare questa innovativa miscela di AA in tante ricette diverse! Speriamo che la miscela amminoacidica di APR diventi disponibile sul mercato in tempi rapidi, perché può aiutare noi pazienti a rispettare la rigida dieta alimentare cui siamo obbligati in maniera duratura e proficua”.

“Noi tutti, ma in primis io come padre di un adolescente affetto da PKU che ha affrontato le difficoltà di un rigido trattamento alimentare che durerà per tutta la vita, sono molto orgoglioso di poter offrire ai pazienti un miglioramento della loro qualità di vita. Il nostro sogno è fare davvero la differenza per coloro che affrontano la PKU e ci convivono”, ha dichiarato Paolo Galfetti, AD di APR.

L’innovativa e brevettata Physiomimic Technology® di APR è in grado di mascherare in modo significativo il sapore e l’odore naturalmente sgradevoli di alcuni aminoacidi, creando unalimento a fini medici speciali notevolmente palatabile che i pazienti possano accettare facilmente, favorendo l’aderenza al trattamento e migliorando la loro qualità di vita.

Come è stato inoltre dimostrato in un recente studio di cinetica, la formulazione avanzata degli AA di APR, che fornisce aminoacidi in modo più fisiologico (imitando quello delle proteine alimentari), potrebbe essere utile per mantenere i livelli di Phe entro gli intervalli raccomandati, con minori fluttuazioni importanti della Phe nel tempo grazie al rilascio prolungato di AA nell’intestino, un fattore potenziale molto incoraggiante.

Sono in corso di sviluppo altri studi preclinici ed evidenze cliniche al fine di avvalorare il profilo scientifico dell’innovativa miscela amminoacidica di APR.

APR presenterà ufficialmente la sua nuova gamma di alimenti a fini medici speciali privi di Phe per la gestione della PKU, insieme a nuovi e originali dati scientifici, in occasione del prossimo Convegno annuale della SSIEM ( Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism ) che si terrà dal 4 al 7 settembre ad Atene; per i partecipanti l'evento costituirà l’occasione di conoscere l’innovazione di APR e la tecnologia brevettata alla sua base.

Informazioni sulla fenilchetonuria o PKU

La fenilchetonuria o PKU è un disturbo metabolico genetico raro a trasmissione recessiva che interessa circa 50.000 persone in tutto il mondo. La PKU è caratterizzata dalla carenza o dal malfunzionamento di un enzima epatico necessario per l’elaborazione della fenilalanina (“Phe”), un aminoacido essenziale presente nella maggior parte degli alimenti che contengono proteine. Quantità eccessive di Phe nel flusso sanguigno diventano tossiche per il cervello, compromettendo il normale sviluppo del sistema nervoso centrale. Se non trattata adeguatamente, la PKU comporta gravi ritardi mentali non recuperabili e importanti disabilità cognitive. La PKU può essere trattata soltanto con un rigoroso regime alimentare a basso contenuto di proteine (e quindi di Phe) da seguire per tutta la vita con l’assunzione quotidiana di alimenti modificati e alimenti a fini medici speciali a basso contenuto di proteine che forniscono aminoacidi privi di Phe e altre sostanze nutritive importanti; questi alimenti a fini medici speciali sono necessari a causa delle limitazioni alimentari cui sono soggetti i pazienti affetti da PKU.

Informazioni su APR Applied Pharma Research s.a.

APR è un’azienda farmaceutica svizzera specializzata nello sviluppo di prodotti per la cura della salute ad elevato contenuto scientifico e protetti da brevetto. L’azienda seleziona, sviluppa e distribuisce in tutto il mondo, tramite accordi di licenza, prodotti “science-driven” e ad alto valore aggiunto per soddisfare i bisogni dei pazienti o dei consumatori in specifiche e selezionate aree terapeutiche a livello globale. In particolare, APR opera oggi in due diverse aree di business: (i) sviluppa e finanzia (internamente o con la collaborazione di partner) prodotti per la salute (a prescrizione o OTC) che vengono poi commercializzati su licenza da aziende farmaceutiche a livello internazionale e (ii) offre alle aziende committenti servizi altamente qualificati di ricerca e sviluppo. APR dispone di una pipeline bilanciata che comprende prodotti di punta già commercializzati in tutti i principali mercati globali e una consistente gamma di nuovi prodotti in fase di sviluppo. APR ha stipulato accordi di licenza e partnership con società farmaceutiche in oltre 70 Paesi in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni sulla Physiomimic™ Technology, visitare il sito: www.apr.ch/apr-pharmaproducts/medical-prescription/genetic-metabolic-disease/

