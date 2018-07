Tigo Presenta el Nuevo Tigo Access Point (TAP) Como Dispositivo de Comunicación con Certificación UL para la Plataforma TS4

LOS GATOS, California--(BUSINESS WIRE)--jul. 12, 2018--Tigo®, pionero de la plataforma modular e inteligente Flex MLPE, anunció hoy la disponibilidad de su nuevo Tigo Access Point (TAP). El TAP es el nuevo dispositivo inalámbrico de la empresa para comunicaciones entre el registrador de datos universal Cloud Connect Advanced (CCA) y las unidades TS4 - integradas ( TS4-X ), readaptadas / complementarias ( TS4-R-X ), y readaptadas / complementarias para 2 módulos ( TS4-R-X-Duo ). Igual al producto legado Gateway de Tigo, el TAP tiene un tamaño pequeño y posee un rango más amplio y mayor capacidad de módulo. El TAP ahora se envía a todo el mundo. Consulte con su proveedor de PV preferido o comuníquese con sales@tigoenergy.com si desea más información.

El TAP mejora la gestión de datos para los sistemas solares industriales, comerciales y residenciales a través de la comunicación inalámbrica con módulos inteligentes. Cada TAP recoge datos de hasta 300 unidades TS4 (sistemas de ~100kW) o de hasta 600 módulos con el TS4-R-X-Duo (sistemas de ~160kW). Además, mejora en gran medida la seguridad con la desactivación a nivel módulo para cierre rápido. Cuando se combina con un CCA, el TAP ofrece una visibilidad sin precedentes dentro de las instalaciones solares.

Los puntos destacados del TAP incluyen:

• Cierre rápido con certificación UL

• Clasificación exterior de IP68

• Desactivación a nivel modular.

• Alta definición y muestreo tan bajo de hasta cada 2 segundos

• Arquitectura escalable

• Se monta fácilmente en el marco del módulo sin herramientas

• instalación simplificada, debido a un compartimento de cableado nuevo y mejorado

• Disponible para nuevos sistemas complementarios y readaptados

“El nuevo TAP se desarrolló para responder a la creciente demanda de soluciones de cierre rápido confiables”, opina Zvi Alon, presidente y director ejecutivo de Tigo. “Nuestros objetivos principales eran mejorar la visibilidad, simplificar la instalación y garantizar la seguridad en un dispositivo de comunicaciones que ahora puede recolectar datos individualmente de cientos de módulos inteligentes. Los socios del proyecto comercial e industrial de Tigo con los grandes sistemas PV se benefician especialmente de esta solución económica a tiempo de que NEC 2017 entre en vigencia.”

¿Qué une un sistema Tigo con TAP?

El sistema Tigo cuenta con tres componentes. En primer lugar, el TAP que se comunica en forma inalámbrica con los módulos inteligentes y que está programado con CCA a través de un cable RS485. En segundo lugar, los módulos PV inteligentes que están equipados con módulos integrados (TS4-X), readaptados / complementarios (TS4-R-X) o readaptados / complementarios para 2 módulos (TS4-R-X-Duo). En tercer lugar, el CCA recopila los datos de todos los componentes del sistema PV, incluidos módulos, convertidores, medidor de grado de ingresos, etcétera y envía la información del sistema a la nube.

El TAP de Tigo está listo para solicitarse y enviarse ahora a través de distribuidores y socios en todo el mundo. Para conocer el precio y el tiempo de entrega, llame al +1.408.402.0802, int. 1, contacte sales@tigoenergy.com, o visite www.tigoenergy.com.

Acerca de Tigo Energy, Inc.

Tigo es una empresa de Silicon Valley fundada en 2007 por un equipo de experimentados tecnólogos. Al combinar un enfoque único a nivel de sistemas con experiencia en semiconductores, electrónica de potencia y energía solar, el equipo de Tigo desarrolló la tecnología Smart Module Optimizer de primera generación para la industria solar. La visión de Tigo es aprovechar la tecnología de comunicaciones y de Flex MLPE integrada y actualizada para reducir el costo de la electricidad solar. Al asociarse con los fabricantes de módulos e inversores de nivel 1 en la industria, Tigo puede enfocarse en su innovación clave con la plataforma modular TS4 más inteligente y aprovechar el ecosistema más amplio. Tigo tiene operaciones en los Estados Unidos, Europa, América Latina, Japón, China, Australia y Oriente Medio. Obtenga más información en www.tigoenergy.com.

CONTACT: Contacto con los Medios de Tigo

Tiffany Douglass, 408-402-0802 x 430

Comercialización

marketing@tigoenergy.com

