CareCloud's Breeze Ayuda a Grupos Médicos Conectarse con Pacientes de Habla Hispana

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--jul. 12, 2018--Como parte de un esfuerzo continuo para mejorar cada aspecto de la experiencia de los pacientes y hacer más accesible su atención médica, CareCloud, la plataforma para grupos médicos de alto crecimiento, está ofreciendo su plataforma de experiencia del paciente, Breeze, completamente en español. A través de Breeze en Español, los grupos médicos ahora podrán eliminar la complejidad y dificultad de coordinar citas, rellenar formularios, completar visitas y el pago de facturas para sus pacientes de habla hispana.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20180712005246/es/

CareCloud launches Breeze en Español to help medical groups remove the complexity and difficulty of scheduling, checking-in, checking-out and paying bills for their Spanish-speaking patients (Photo: Business Wire)

"Una buena experiencia para el paciente es neutral en términos de lenguaje", dice Juan Molina, vicepresidente de estrategia y desarrollo comercial de CareCloud. "Creamos Breeze porque sabíamos que había una mejor manera de que oficinas médicas se organicen en torno a la experiencia del paciente. Una gran parte de su atractivo hasta ahora ha sido lo fácil que es para las prácticas personalizar la información que solicitan a los pacientes y cómo interactúan con ellos en cada paso. Con el lanzamiento de Breeze en Español, nuestros clientes pueden ofrecer la misma experiencia moderna a sus pacientes de habla hispana."

Un estudio reciente que examinó la experiencia del paciente desde la perspectiva de los pacientes que hablan diferentes idiomas, incluido el español, descubrió que hablar otro idioma además del inglés añadía otra capa de complejidad y dificultad en cuanto a las interacciones básicas de los pacientes con sus doctores y el personal de la oficina. Los pacientes en el estudio describieron una preocupación general sobre si los médicos y sus pacientes se entendían completamente entre sí cuando tenían que trabajar a través de un intérprete. Además de un nivel de comunicación deficiente, el estudio destacó los factores organizacionales que más restan valor a la experiencia del paciente, incluyendo proveedores que no conocen su historial de salud, los que hacen preguntas repetitivas, realizan pruebas duplicadas, y ofrecen una mala coordinación de la atención médica recibida.

Con Breeze en Español, grupos médicos ahora pueden ofrecer a sus pacientes hispanohablantes la opción de usar sus tabletas, teléfonos y quioscos en la oficina para revisar y completar todas sus actividades médicas y administrativas relacionadas con sus visitas en su idioma preferido. Más de 1,200 proveedores han escogido Breeze desde su lanzamiento en octubre de 2017. Las aplicaciones móviles y web de Breeze permiten que los pacientes administren sus citas médicas desde cualquier dispositivo, completen los formularios médicos y detalles sobre su seguro, y administren los pagos en cualquier lugar, en cualquier momento. La plataforma se accede de forma nativa en el quiosco Clover de First Data, en cualquier dispositivo iOS o Android, y por internet.

Breeze es parte de la plataforma integral que ofrece CareCloud y que ha recibido numerosos reconocimientos y premios de la industria. Recientemente, KLAS lo calificó como uno de los principales proveedores de servicios en la nube de gestión del ciclo de ingresos para grupos médicos en 2017 y fue nombrado finalista para el Premio SIIA Codie 2017 a la mejor innovación en tecnología sanitaria. Su plataforma altamente flexible, personalizable y moderna permite a CareCloud desplegar rápidamente nuevas características para todos los clientes en un tiempo récord, de modo que puedan cobrar cada dólar, sea de pacientes o aseguradoras. En abril, la compañía lanzó Breeze Shop, una solución de venta al por menor con todas las funciones que permite a los grupos médicos configurar su tienda online en pocos minutos con un asistente de configurador inteligente.

Para obtener más información sobre Breeze, Breeze en Español, o para programar una demostración, comuníquese con CareCloud en hello@carecloud.com, llame al 877.342.7517 o visite carecloud.com/breeze.

Acerca de CareCloud

CareCloud es el proveedor líder de gestión del ciclo de ingresos basado en la nube, gestión de práctica (PM), registro electrónico de salud (EHR), y gestión de la experiencia del paciente (PXM) para grupos médicos de alto crecimiento. CareCloud ayuda a sus clientes a aumentar la rentabilidad, agilizar el flujo de trabajo y mejorar la atención a los pacientes en todo el país. La compañía actualmente maneja más de $4.2 billones en cuentas por cobrar anualizadas en su plataforma clínica y financiera integrada. Para obtener más información sobre CareCloud, visite www.carecloud.com.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180712005246/es/

CONTACT: CareCloud

Lynn Shepherd, 610-613-7263

Head of Communications

lshepherd@carecloud.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA FLORIDA

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE PRACTICE MANAGEMENT HEALTH CONSUMER HISPANIC

SOURCE: CareCloud

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/12/2018 07:05 AM/DISC: 07/12/2018 07:06 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180712005246/es