Tigo lance le nouveau Tigo Access Point (TAP) , dispositif de communication certifié UL pour la plateforme TS4

LOS GATOS, Californie--(BUSINESS WIRE)--juil. 12, 2018--Tigo®, société pionnière de la plateforme intelligente modulaire Flex MLPE, a annoncé aujourd’hui la disponibilité de son nouveau Point d’accès Tigo (Tigo Access Point, TAP). Le TAP de Tigo est le nouveau dispositif sans fil, de communication entre l’enregistreur de données universel Cloud Connect Advanced (CCA) et les unités TS4 - ( TS4-X ) intégrés, systèmes complémentaires/réajustés ( TS4-R-X ), et systèmes complémentaires/réajustés pour 2 modules ( TS4-R-X-Duo ). Similaire au produit existant Gateway de Tigo, le TAP est de taille réduite , et offre une portée plus étendue ainsi qu’une capacité de module accrue. Le TAP est désormais expédié dans le monde entier. Consultez votre fournisseur PV privilégié, ou contactez sales@tigoenergy.com pour en savoir plus.

The TAP is Tigo's new wireless device for communication between the Cloud Connect Advanced (CCA) universal data logger and the TS4 units.

Le TAP améliore la gestion des données des systèmes solaires résidentiels, commerciaux et industriels, en communicant sans fil avec des modules intelligents. Chaque TAP recueille des données à partir de 300 unités TS4 (systèmes ~100 kW) ou de 600 modules en utilisant le TS4-R-X-Duo (systèmes ~160 kW). En outre, le TAP améliore significativement la sécurité grâce à la désactivation au niveau du module pour obtenir un arrêt rapide. Lorsqu’il est jumelé à un CCA, le TAP offre une visibilité inégalée sur les installations solaires.

Les caractéristiques majeures du TAP incluent :

• Certifié UL pour un arrêt rapide

• Indice en extérieur IP68

• Désactivation au niveau du module

• Haute définition, faible échantillonnage toutes les 2 secondes

• Architecture évolutive

• Fixation facile sur le cadre du module sans outils

• Installation simplifiée grâce aux nouveaux compartiments de câblage améliorés

• Disponible pour les nouveaux systèmes intégrés et complémentaires/réajustés

« Le nouveau TAP a été conçu pour répondre à la demande croissante en solutions fiables d’arrêt rapide », a déclaré Zvi Alon, président et PDG de Tigo. « Notre objectif principal consistait à améliorer la visibilité, à simplifier l’installation et à garantir la sécurité dans un dispositif de communication qui peut désormais recueillir des données de manière individuelle à partir de centaines de modules intelligents. Les partenaires de projets commerciaux et industriels, dotés de systèmes PV étendus , de Tigo tirent particulièrement parti de cette solution présentant un coût concurrentiel, et qui intervient au bon moment à l’heure de l’entrée en vigueur du NEC 2017. »

Quels sont les composants d’un système Tigo doté du TAP ?

Le système Tigo intègre trois composants. Tout d’abord, le TAP qui communique sans fil avec les modules intelligents, et qui est relié au CCA via un câble RS485. Deuxièmement, les modules PV intelligents qui sont équipés de systèmes intégrés (TS4-X), de systèmes complémentaires/réajustés (TS4-R-X), ou de systèmes complémentaires/réajustés pour 2 modules (TS4-R-X-Duo). Troisièmement, le CCA qui recueille les données à partir de tous les composants du système PV, notamment les modules, les onduleurs, le compteur homologué pour la fabrication, etc., et qui envoie les informations du système dans le cloud.

Le TAP de Tigo est disponible sur commande et expédié dès aujourd’hui via les distributeurs et partenaires du monde entier. Pour les prix et les commandes de livraison, appelez le +1.408.402.0802, poste 1, prenez contact à l’adresse sales@tigoenergy.com, ou rendez-vous sur www.tigoenergy.com.

À propos de Tigo Energy, Inc.

Tigo est une société de la Silicon Valley fondée en 2007 par une équipe de technologues expérimentés. En combinant une approche système unique avec une expertise en semi-conducteurs, en électronique de puissance et en énergie solaire, l’équipe de Tigo a développé la première génération de la technologie Smart Module Optimizer pour l’industrie solaire. La vision de Tigo est de tirer parti des technologies intégrées et des mises à niveau Flex MLPE, ainsi que des technologies de communication pour réduire le coût de l’électricité solaire. En travaillant en partenariat avec des fabricants de premier rang, de modules et d’ondulateurs dans l’industrie, Tigo est en mesure de se concentrer sur son innovation clé avec la plateforme modulaire TS4 la plus intelligente, et d’exploiter l’écosystème dans son ensemble. Tigo opère aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine, au Japon, en Chine, en Australie et au Moyen-Orient. Visitez www.tigoenergy.com.

