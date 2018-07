Nordson Sealant Equipment lanza el nuevo dispensador de cartucho automático JetStream™

WIXOM, Michigan--(BUSINESS WIRE)--jul. 12, 2018--Nordson Corporation (NASDAQ:NDSN), proveedor líder de tecnologías de precisión para sistemas de dosificación de material a temperatura ambiente, anunció hoy el lanzamiento de un nuevo sistema de dispensador de cartucho automático y aumenta así la línea de productos existente de soluciones de fabricación aeroespacial y ensamble de su cartera de Nordson SEALANT EQUIPMENT.

Improve quality, consistency and production speed with the efficient application of sealant from pre-mixed cartridges in aerospace assembly operations. (Photo: Business Wire)

El nuevo producto JetStream™, montado con un robot, es ideal para aplicar materiales selladores premezclados en tareas de ensamblaje como el sellado de largueros del ala, paneles, fuselajes o de puertas de aeronaves y, se aplica a procesos como recubrimiento de dimensión A, cierre en bóveda o en pequeños cordones para el sellado de juntas.

Al usar el sistema, los fabricantes cuentan con el beneficio de:

Eliminar la repetición del trabajo: reduce notablemente los tiempos de procesos gracias a la aplicación robótica del material medido con exactitud y garantiza la calidad en todo momento. Automatizar un proceso manual: el proceso de aplicación uniforme y exacto aumenta la calidad de la producción en la primera pasada y reduce los costos de materiales con pesos estructurales innecesarios.

El sistema JetStream™, montado en un robot, diseñado específicamente para aplicaciones de dosificación de selladores, presenta un soporte de cartucho articulado que se abre para cargar y descargar cartuchos premezclados. Además, el ensamble de válvula de dispensación volumétrica integrada elimina los manguitos de suministro de material y aumenta la precisión de cordones, volúmenes y colocaciones gracias a la automatización.

Entre las funciones y beneficios se incluyen:

La interfaz de herramienta automática permite realizar cambios del aplicador inmediatos (sobre la marcha). Tres diseños de aplicadores intercambiables para obtener una máxima versatilidad: Aplicador de cepillo (Brush Applicator, BA), adecuado tanto para extender el material como para aplicar el material de imprimación.Dos tipos de aplicadores de sellador para aplicar los materiales selladores (la versión SA se puede limpiar y volver a usar y la versión SA-EZ cuenta con un diseño de sección de fluido desechable para sustitución 'EZ'). El diseño de pistón de precisión evita que se desperdicie material y permite maximizar el uso por cartucho. El diseño de contención del cartucho limita el impacto de las irregularidades dimensionales del cartucho procedentes del fabricante del material. El sistema monitoriza el nivel de material, la temperatura, el tiempo, la presión y las posiciones de la válvula para conseguir un control completo del proceso. La sustitución de un cartucho usado por uno nuevo se realiza en cuestión de segundos. Con esto se consigue una mayor reducción del tiempo de inactividad y ciclos generales superiores.

El dispensador de cartucho automático JetStream complementa la línea de productos existentes de Nordson SEALANT EQUIPMENT que ofrece soluciones para fabricantes aeroespaciales líderes a nivel mundial y proveedores afines. Los procesos que respaldamos incluyen fabricación de selladores y adhesivos aeroespaciales especializados, selladores de bordes con partes compuestas y dosificadores de mezcla a demanda. Entérese más en línea.

Acerca de Nordson SEALANT EQUIPMENT

Nordson SEALANT EQUIPMENT, con sede en Michigan, es líder a nivel mundial en diseño, ingeniería y fabricación de equipos de medición, mezclado y dispensadores y de válvulas que aplican selladores de uno o dos componentes a temperatura ambiente, lubricantes y materiales adhesivos. La empresa, una división de Nordson Corporation, es conocida por ofrecer la más amplia selección de válvulas dispensadoras y tecnología de medición para aplicaciones como encolado, fundición, recubrimiento, dosificación, bovedado, encapsulado, rellenado, sellado, laminado, lubricado, moldeado y adhesión. Además de nuestro predio en Michigan, EE. UU., Nordson SEALANT EQUIPMENT también tiene Centros de Tecnología en todo el mundo que provee una aplicación extensa en la capacidad de pruebas para los clientes. Visite a Nordson SEALANT EQUIPMENT en la web en http://www.nordson.com/NSE.

Nordson Corporation diseña, fabrica y comercializa productos y sistemas diferenciados que se utilizan para la dosificación de precisión y procesamiento de adhesivos, revestimientos, polímeros y plásticos, selladores, biomateriales y otros materiales para la gestión de fluidos, pruebas e inspección, curado UV y tratamiento de superficies de plasma. Estos productos son respaldados por una amplia experiencia en aplicaciones y servicios y ventas directas a nivel mundial. Nordson atiende a una amplia variedad de mercados finales de productos no durables, durables y de tecnología, incluidos los envases, las telas no tejidas, la electrónica, los productos médicos, los dispositivos, la energía, el transporte, la construcción y montaje y el acabado general de productos. Fundada en 1954 y con sede en Westlake, Ohio, la compañía tiene operaciones y oficinas de asistencia en más de 30 países. Visite a Nordson Corporation en la web en: www.nordson.com, www.twitter.com/Nordson_Corp

