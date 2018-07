Tigo apresenta o novo Ponto de acesso Tigo (TAP) como um dispositivo de comunicação certificado UL para a plataforma TS4

LOS GATOS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--jul 12, 2018--Tigo®, pioneira em plataforma Flex MLPE modular, inteligente, anunciou hoje a disponibilidade do seu novo Ponto de acesso Tigo (TAP). O TAP é o novo dispositivo sem fio da Tigo para comunicação entre o logger de dados universal Cloud Connect Advanced (CCA) e as unidades TS4 - integradas ( TS4-X ), remanufaturas/acrescentadas ( TS4-R-X ), e remanufaturadas/acrescentadas para 2 módulos ( TS4-R-X-Duo ). Como o produto Gateway legado da Tigo, o TAP é pequeno no tamanho com uma faixa maior e maior capacidade de módulo. TAP agora é enviado para o mundo todo. Consulte seu fornecedor PV preferido, ou entre em contato com sales@tigoenergy.com para mais informações.

The TAP is Tigo’s new wireless device for communication between the Cloud Connect Advanced (CCA) universal data logger and the TS4 units. (Photo: Business Wire)

O TAP melhora o gerenciamento de dados de sistemas solares residenciais, comerciais e industriais pela comunicação sem fio com módulos inteligentes. Cada TAP coleta dados de até 300 unidades TS4 (sistemas ~100kW) ou até 600 módulos usando TS4-R-X-Duo (sistemas ~160kW). Ele também melhora muito a segurança com desativação de nível de módulo para um rápido desligamento. Quando emparelhado com um CCA, o TAP fornece visibilidade sem paralelo às instalações solares.

Os destaques do TAP incluem:

• Certificado UL para desligamento rápido

• Classificação para uso externo de IP68

• Desativação no nível de módulo

• Alta definição, coleta de amostras em intervalo inferior a 2 segundos

• Arquitetura escalonável

• Montagem fácil na estrutura do módulo, sem ferramentas

• Instalação simplificada devido ao novo compartimento de fios melhorado

• Disponível para novos sistemas integrados e remanufaturados/acrescentados

“O novo TAP foi desenvolvido em reposta à crescente demanda por soluções de desligamento rápido confiáveis,” diz Zvi Alon, presidente e diretor executivo da Tigo. “O nosso principal objetivo era melhorar a visibilidade, simplificar a instalação e garantir a segurança em um dispositivo de comunicação que pode agora, individualmente, coletar dados de centenas de módulos inteligentes. Os parceiros de projetos comerciais e industriais da Tigo com sistemas PV grandes se beneficiam especialmente dessa solução com custo competitivo a tempo para o NEC 2017 funcionar.”

O que compreende um sistema Tigo com TAP?

O sistema Tigo tem três componentes. Primeiro, o TAP, que se comunica sem fio com módulos inteligentes e é cabeado até o CCA via cabo RS485. Segundo, os módulos PV inteligentes que são equipados com módulos (TS4-X) integrados, remanufaturados/acrescentados (TS4-R-X), ou remanufaturados/acrescentados para 2 módulos (TS4-R-X-Duo). Terceiro, o CCA que coleta dados de todos os componentes do sistema PV – incluindo módulos, inversores, medidor de grau de receita, etc. – e envia informações do sistema até a nuvem.

O TAP da Tigo está pronto para pedido e envio agora via distribuidores e parceiros em todo o mundo. Para informação sobre preço e entrega, ligue para +1.408.402.0802 ramal 1, contate sales@tigoenergy.com, ou acesse www.tigoenergy.com.

Sobre a Tigo Energy, Inc.

A Tigo é uma empresa do Vale do Silício (Silicon Valley), fundada em 2007 por uma equipe de tecnólogos experientes. Combinando uma abordagem exclusiva de nível de sistemas com conhecimento especializado de semicondutores, eletrônica de potência e energia solar, a equipe da Tigo desenvolveu a tecnologia Smart Module Optimizer de primeira geração para a indústria solar. A visão da Tigo é impulsionar a tecnologia integrada e aperfeiçoada Flex MLPE e a tecnologia de comunicações para reduzir o custo da eletricidade solar. Ao formar parceria com fabricantes de inversores e módulos de nível 1 da indústria, a Tigo pode se concentrar na sua inovação fundamental com a plataforma modular TS4 mais inteligente e alavancar o ecossistema mais amplo. A Tigo mantém operações nos EUA, em toda a Europa, na América Latina, Japão, China, Austrália e Oriente Médio. Acesse www.tigoenergy.com.

