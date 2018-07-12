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BC-BBN--Top Ten

By  Associated Press
2018/07/12 13:45
BC-BBN--Top Ten
BASEBALL'S TOP TEN
By The Associated Press
NATIONAL LEAGUE
G AB R H Pct.
Gennett Cin 89 340 58 111 .326
Markakis Atl 91 360 55 116 .322
Almora ChC 85 271 47 86 .317
FFreeman Atl 91 351 57 110 .313
Kemp LAD 88 284 42 89 .313
Suarez Cin 76 285 47 89 .312
Arenado Col 86 327 61 102 .312
Dickerson Pit 82 307 37 95 .309
Aguilar Mil 82 257 47 79 .307
Martinez StL 85 312 35 94 .301
Home Runs

Arenado, Colorado, 23; Aguilar, Milwaukee, 23; Harper, Washington, 22; Goldschmidt, Arizona, 21; Muncy, Los Angeles, 21; Albies, Atlanta, 20; Suarez, Cincinnati, 19; 4 tied at 18.

Runs Batted In

Suarez, Cincinnati, 69; Aguilar, Milwaukee, 67; Arenado, Colorado, 66; JBaez, Chicago, 66; Story, Colorado, 62; Markakis, Atlanta, 60; FFreeman, Atlanta, 60; Kemp, Los Angeles, 59; Rizzo, Chicago, 59; Gennett, Cincinnati, 59.

Pitching

Nola, Philadelphia, 12-2; Lester, Chicago, 11-2; Scherzer, Washington, 11-5; Mikolas, St. Louis, 10-3; Godley, Arizona, 10-6; Greinke, Arizona, 9-5; Wacha, St. Louis, 8-2; Chacin, Milwaukee, 8-3; Newcomb, Atlanta, 8-4; Suter, Milwaukee, 8-5.