|BASEBALL'S TOP TEN
|By The Associated Press
|NATIONAL LEAGUE
|G
|AB
|R
|H
|Pct.
|Gennett Cin
|89
|340
|58
|111
|.326
|Markakis Atl
|91
|360
|55
|116
|.322
|Almora ChC
|85
|271
|47
|86
|.317
|FFreeman Atl
|91
|351
|57
|110
|.313
|Suarez Cin
|76
|285
|47
|89
|.312
|Arenado Col
|86
|327
|61
|102
|.312
|Kemp LAD
|87
|279
|41
|87
|.312
|Dickerson Pit
|82
|307
|37
|95
|.309
|Aguilar Mil
|82
|257
|47
|79
|.307
|Martinez StL
|85
|312
|35
|94
|.301
|Home Runs
Arenado, Colorado, 23; Aguilar, Milwaukee, 23; Harper, Washington, 22; Goldschmidt, Arizona, 21; Muncy, Los Angeles, 21; Albies, Atlanta, 20; Suarez, Cincinnati, 19; Blackmon, Colorado, 18; Desmond, Colorado, 18; JBaez, Chicago, 18.
|Runs Batted In
Suarez, Cincinnati, 69; Aguilar, Milwaukee, 67; Arenado, Colorado, 66; JBaez, Chicago, 66; Story, Colorado, 62; Markakis, Atlanta, 60; FFreeman, Atlanta, 60; Rizzo, Chicago, 59; Gennett, Cincinnati, 59; Kemp, Los Angeles, 58.
|Pitching
Nola, Philadelphia, 12-2; Lester, Chicago, 11-2; Scherzer, Washington, 11-5; Mikolas, St. Louis, 10-3; Godley, Arizona, 10-6; Greinke, Arizona, 9-5; Wacha, St. Louis, 8-2; Chacin, Milwaukee, 8-3; Newcomb, Atlanta, 8-4; Suter, Milwaukee, 8-5.