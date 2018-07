ResMed y Verily formarán una empresa conjunta para llegar a millones de personas que sufren apnea del sueño y no reciben tratamiento

SAN DIEGO Y SUR DE SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--jul. 12, 2018--ResMed (NYSE: RMD, ASX: RMD), líder global en el tratamiento de la apnea del sueño y soluciones de salud conectadas, y Verily, una compañía de Alphabet, anunciaron hoy su acuerdo para formar una nueva empresa conjunta.

Con la combinación de la experiencia de ResMed en la apnea del sueño y las tecnologías avanzadas de análisis de datos de salud de Verily, esta empresa conjunta con sede en los Estados Unidos estudiará la salud y los impactos financieros de la apnea del sueño sin diagnosticar y sin tratar, y desarrollará soluciones de software que permitan a los proveedores de atención médica identificar, diagnosticar, tratar y controlar más eficientemente a personas con apnea del sueño y otros trastornos del sueño relacionados con la respiración.

La apnea del sueño es un trastorno respiratorio del sueño que afecta a una cantidad estimada de 54 millones de estadounidenses (calculada en base a un estudio de datos de prevalencia en 16 países) 1, y se asocia con enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2 y otras afecciones que ponen en peligro la vida. A pesar de la alta prevalencia y el conocimiento público cada vez mayor de la afección, las investigaciones pasadas han mostrado que aproximadamente el 80 % de las personas con apnea obstructiva del sueño están sin diagnosticar 2, no reciben tratamiento y, por lo tanto, desconocen su propio riesgo y los beneficios que puede brindar la terapia.

“La gran mayoría de las personas con apnea del sueño no se dan cuenta de que la sufren, y por lo tanto, no buscan un tratamiento accesible y eficaz para mitigar sus efectos y los riesgos para la salud a largo plazo”, mencionó el doctor Carlos M. Nunez, director médico de ResMed. “La experiencia en la industria, la infraestructura expansible y las capacidades de análisis de datos combinadas de ResMed y Verily pueden generar formas significativas de identificar a estas personas y acompañarlas en su camino para lograr que su sueño, salud y calidad de vida mejoren”.

“Abordar un problema de salud tan amplio como la apnea del sueño a través de la recopilación, organización y activación de los datos de salud es crucial para la misión de Verily”, comentó la doctora Jessica Mega, quien posee una Maestría en Salud Pública y es directora científica y médica de Verily. “Al identificar mejor a las personas en riesgo y generar evidencia real en relación con el valor y la efectividad del tratamiento, esta colaboración tiene el potencial de mejorar los resultados para millones de personas que viven con apnea del sueño y posiblemente otras afecciones relacionadas”.

La empresa conjunta, sujeta a las condiciones usuales de cierre, incluidas las aprobaciones regulatorias, operará como una empresa separada de ResMed y Verily.

Acerca de ResMed

ResMed (NYSE: RMD, ASX: RMD) es una compañía médica conectada líder en el mundo, con más de 5 millones de dispositivos conectados a la nube para el monitoreo diario de pacientes a distancia, que cambia la vida en cada respiración. Sus galardonados dispositivos y soluciones de software ayudan a tratar y manejar la apnea del sueño, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras afecciones respiratorias. Su equipo de 6000 miembros se esfuerza por mejorar la calidad de vida de los pacientes, por reducir el impacto de las enfermedades crónicas y por ahorrar costos de atención médica en más de 120 países. ResMed.com

Acerca de Verily

Lanzada en 2015, Verily es una subsidiaria de Alphabet que se enfoca en las ciencias biológicas y la atención médica. La misión de Verily es hacer que los datos de salud a nivel mundial sean útiles para que las personas puedan disfrutar de vidas más saludables. Verily desarrolla herramientas y dispositivos para recopilar, organizar y activar datos de salud, y genera intervenciones para prevenir y controlar enfermedades. Verily está asociada con organizaciones gubernamentales, de ciencias biológicas y de dispositivos médicos líderes, y aprovecha sus amplios conocimientos científicos, de atención médica y de hardware y software para permitir el desarrollo, avances significativos y un despliegue a escala más veloces. Para obtener más información, visite www.verily.com

Benjafield A et al. Am J Resp Crit Care Med 2018. Resumen presentado en la Conferencia Internacional de la Sociedad Torácica Americana (American Thoracic Society, ATS) 2018

