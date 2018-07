Avec le SkyGuardian, GA-ASI réussit le tout premier vol transatlantique d’un RPA MALE

GLOUCESTERSHIRE, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--juil. 11, 2018--Aujourd’hui à 18 h 51 (GMT+1), un avion télépiloté (Remotely Piloted Aircraft, RPA) MALE (moyenne altitude, longue endurance) construit par General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) a marqué l’histoire en atterrissant au niveau de la base aérienne de la Royal Air Force (RAF) de Fairford dans le Gloucestershire, au Royaume-Uni, devenant le tout premier RPA MALE à réussir un vol transatlantique. Le MQ-9B SkyGuardian appartenant à GA-ASI a décollé de Grand Forks, Dakota du Nord, États-Unis, le 10 juillet à 12 h 48, heure avancée du Centre. L’appareil a couvert 3 760 milles marins en 24 heures et 2 minutes.

“This historic event was a demonstration of the endurance and civil airspace capability of the MQ-9B SkyGuardian, and it is fitting to do this as part of the centennial celebration of the RAF,” said Linden Blue, CEO, GA-ASI. (Photo: Business Wire)

« Cet événement historique a permis de démontrer la capacité du MQ-9B SkyGuardian en termes d’endurance et d’espace aérien civil ; une telle performance était particulièrement appropriée dans le cadre du centenaire de la RAF », a déclaré Linden Blue, PDG de GA-ASI. « Le vol réussi du MQ-9B représente l’aboutissement du travail acharné et de l’innovation de nos employés dévoués, ainsi que des relations étroites que nous entretenons avec la RAF, l’Aviation civile britannique (Civil Aviation Authority, CAA), le Royal International Air Tattoo (RIAT) et nos divers partenaires industriels britanniques tels que Cobham. »

La base aérienne de RAF Fairford accueillera le salon aéronautique RIAT du 13 au 15 juillet. Le MQ-9B sera exposé au sol pendant le salon.

Au cours des dix dernières années, la RAF a exploité les RPA MQ-9 Reaper ® à l’appui des théâtres d’opérations de l’OTAN et de la coalition. La RAF célèbre son 100e anniversaire (RAF100), et GA-ASI a saisi cette opportunité pour faire voler la toute dernière version du MQ-9, MQ-9B, jusqu’au RIAT. La configuration RAF du MQ-9B sera appelée PROTECTOR RG Mk1.

Le MQ-9B représente la prochaine génération au sein de la flotte B du Predator ® multimission de GA-ASI. GA-ASI a nommé son avion de base MQ-9B, SkyGuardian, tandis que SeaGuardian désigne la variante de surveillance maritime. Le MQ-9B est une version « certifiable type » (conforme au STANAG 4671) de la gamme de produits B du MQ-9 Predator. Son développement est le résultat d’une initiative de cinq ans, financée par la société, et visant à livrer un RPA capable de répondre aux exigences rigoureuses de certification de type de navigabilité, de diverses autorités militaires et civiles, notamment la Military Airworthiness Authority (MAA) du Royaume-Uni et la FAA des États-Unis. La certification de type, associée à un système d’évitement de collision largement testé, permettra des opérations illimitées dans toutes les catégories d’espace aérien civil.

Paul Armstrong, vice-président principal de Cobham Aviation Services UK, a déclaré : « Le vol transatlantique du SkyGuardian représente un événement important et passionnant, non seulement pour GA-ASI mais également pour la RAF en termes de capacités futures. Cobham est fière d’avoir conclu un accord de collaboration avec GA-ASI pour les services de logistique et de maintenance, accord qui s’appuie sur notre soutien actuel des stations de contrôle au sol Reaper. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec GA-ASI et la RAF à l’occasion de la mise en service du PROTECTOR RG Mk1 ».

À propos de GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), une société affiliée de General Atomics, est le principal concepteur et fabricant de systèmes fiables et éprouvés pour avions télépilotés (Remotely Piloted Aircraft, RPA), radars, systèmes électro-optiques et autres systèmes connexes liés à la mission, y compris la série RPA Predator ® et le radar multimode Lynx ®. Avec plus de cinq millions d’heures de vol, GA-ASI fournit aux avions à longue endurance et aptes à la mission, les systèmes de liaison de données et de capteurs intégrés nécessaires pour assurer un vol constant permettant une connaissance situationnelle et des interventions rapides. La société produit également toute une gamme de stations de contrôle au sol, et commandes de capteurs/logiciels d’analyse d’image ; elle fournit en outre des services de formation et de soutien aux pilotes, et développe des antennes méta-matérielles. Pour de plus amples informations, visitez www.ga-asi.com.

Predator, Reaper et Lynx sont des marques déposées de General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

