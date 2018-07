Grupo QNB: resultados financeiros para o semestre encerrado em 30 de junho de 2018

DOHA, Catar--(BUSINESS WIRE)--jul 11, 2018--O Grupo QNB, a maior instituição financeira do Oriente Médio e da África (Middle East and Africa, MEA), anunciou seus resultados relativos ao semestre encerrado em 30 de junho de 2018.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180711005887/pt/

QNB Group Head office in Doha, Qatar (Photo: AETOSWire)

No primeiro semestre de 2018, o lucro líquido foi de QAR 7.1 bilhões (USD 1.9 bilhão), o que representa uma alta de 7% em relação ao ano anterior. O total de ativos aumentou em 10% desde junho de 2017 e atingiu QAR 846 bilhões (USD 232 bilhões), o valor mais alto já alcançado pelo Grupo.

O principal fator do crescimento do total de ativos foi o resultado de empréstimos e adiantamentos, que cresceram 9% e atingiram o valor de QAR 604 bilhões (USD 166 bilhões). Isso foi financiado principalmente por depósitos de clientes, que aumentaram 9% e atingiram o valor de QAR 614 bilhões (USD 169 bilhões) desde junho de 2017. Essa condição ajudou o Grupo QNB a manter sua relação empréstimos/depósitos em 98,4%, segundo dados de 30 de junho de 2018.

O esforço do Grupo para a eficiência operacional está gerando economia de custos, além de fontes sustentáveis de geração de receita. Isso ajudou o Grupo QNB a melhorar a taxa de eficiência (relação entre custo e receita) de 27,2% para 29,3% no ano passado, uma das melhores taxas entre grandes instituições financeiras da MEA.

Também os grandes esforços de recuperação do Grupo ajudaram a reduzir a taxa de prejuízo líquido na carteira de empréstimos do QNB durante o ano, demonstrando alta qualidade de crédito da base de ativos do banco. Além disso, foi mantida a taxa de empréstimos não realizados de 1,8%, refletindo a alta qualidade da carteira de empréstimos do Grupo e a gestão eficaz do risco de crédito. A política conservadora do grupo com relação a provisionamento manteve a taxa de cobertura em 110%, segundo dados de 30 de junho de 2018.

O patrimônio líquido total atingiu QAR 76 bilhões (USD 21 bilhões), uma elevação de 3% em relação a junho de 2017. Os lucros por ação atingiram QAR 7,4 (USD 2,0), com alta em relação ao valor de QAR 7,0 (USD 1,9) de junho de 2017.

O índice de adequação do capital (Capital Adequacy Ratio, CAR) aumentou para 15,8%, segundo dados de 30 de junho de 2018, superior aos requisitos regulatórios do Banco Central do Catar e do Comitê de Basileia.

O financiamento bem-sucedido do QNB junto a mercados internacionais durante os primeiros seis meses de 2018 inclui, entre outros, (1) o mercado de emissões de USD 560 milhões (AUD 700 milhões) com vencimento em cinco e dez anos na Austrália, e (2) USD 720 milhões em títulos com vencimento em 30 anos em Taiwan. Isso reflete o sucesso do Grupo na diversificação de fontes de financiamento, entrando em novos mercados de dívida, obtendo financiamento sustentável de longo prazo, ampliando o perfil de maturidade das fontes de financiamento e a confiança de investidores internacionais na sólida posição do Grupo QNB e em sua estratégia.

Em junho de 2018, a Fitch Ratings revisou a Outlook to Stable (perspectiva para estável) graças à gestão bem-sucedida do impacto proveniente do bloqueio. Além disso, o QNB segue sendo o banco de melhor classificação no Catar e um dos mais bem classificados do mundo, com a quarta melhor avaliação das principais agências de classificação: Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch.

O Grupo QNB atende a uma base de clientes de mais de 22 milhões de clientes com mais de 29 mil colaboradores operando em 1.100 locais e 4.400 caixas eletrônicos.

*Fonte:

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180711005887/pt/

CONTACT: Grupo QNB

Maha Mubarak Ali, +97444975704

PR@qnb.com

KEYWORD: QATAR MIDDLE EAST

INDUSTRY KEYWORD: PROFESSIONAL SERVICES BANKING FINANCE

SOURCE: QNB Group

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/11/2018 07:18 PM/DISC: 07/11/2018 07:18 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180711005887/pt