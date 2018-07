ResMed e Verily formam joint venture para chegar a milhões de pessoas que sofrem com apneia do sono não tratada

SAN DIEGO e SOUTH SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--jul 11, 2018--A ResMed (NYSE: RMD; ASX: RMD), líder mundial em tratamento de apneia do sono e soluções de saúde conectadas, e a Verily, uma empresa Alphabet, anunciaram hoje seu acordo para formar uma nova joint venture.

Unindo a experiência da ResMed em apneia do sono e as avançadas tecnologias de análise de dados de saúde da Verily, a joint venture sediada nos EUA estudará a saúde e os impactos financeiros de apneia do sono não diagnosticada e não tratada, e desenvolverá soluções de software que permitirão a prestadores de saúde identificar, diagnosticar, tratar e administrar com mais eficiência pessoas que sofrem com apneia do sono e outros distúrbios respiratórios do sono.

A apneia do sono é um distúrbio respiratório que ocorre durante o sono e afeta um número estimado de 54 milhões de norte-americanos (calculado com base em um estudo de dados de prevalência que abrange 16 países) 1, estando associada a doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, diabetes tipo 2 e outras enfermidades de tratamento permanente. Apesar da alta prevalência da doença e do aumento de conscientização entre o público, uma pesquisa anterior revelou que aproximadamente 80% das pessoas com apneia do sono obstrutiva não são diagnosticadas 2, não são tratadas e, portanto, não têm consciência dos riscos a que estão expostas e dos benefícios que a terapia poderia lhes proporcionar.

“A grande maioria das pessoas com apneia do sono não percebe que sofre desse distúrbio e, dessa forma, não busca tratamento eficaz e acessível para reduzir seus efeitos e os riscos para a saúde no longo prazo”, afirmou Carlos M. Nunez, M.D., diretor médico da ResMed. “A combinação de expertise da ind[ustria, infraestrutura escalável e dos recursos de análise de dados da ResMed e da Verily pode possibilitar importantes meios de identificar essas pessoas e apoiá-las em sua busca para melhorar seu sono, sua saúde e sua qualidade de vida.”

“Abordar um problema de saúde generalizado como a apneia do sono por meio de coleta, organização e ativação de dados de saúde é fundamental para a missão da Verily”, declarou Jessica Mega, M.D., M.P.H., diretora médica e científica da Verily. “Ao identificar melhor os indivíduos em risco e gerar evidências do mundo real sobre o valor e a eficácia do tratamento, esta colaboração tem potencial para melhorar os resultados para milhões de pessoas que vivem com apneia do sono e possivelmente outras doenças relacionadas.”

A joint venture — sujeita às condições habituais de fechamento, inclusive aprovações regulatórias — operará como uma empresa separada da ResMed e da Verily.

Sobre a ResMed

A ResMed (NYSE: RMD; ASX: RMD), empresa líder mundial em saúde conectada com mais de cinco milhões de dispositivos conectados em nuvem para monitoramento remoto diário de pacientes, transforma vidas em todos os momentos. Seus premiados dispositivos e soluções de software ajudam a tratar e administrar a apneia do sono, doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças respiratórias. Com mais de seis mil integrantes, sua equipe se dedica a melhorar a qualidade de vida de pacientes, reduzir o impacto de doenças crônicas e economizar custos de saúde em mais de 120 países. ResMed.com

Sobre a Verily

Lançada em 2015, a Verily é uma subsidiária da Alphabet dedicada às ciências da vida e à assistência à saúde. A missão da Verily é tornar úteis os dados de saúde do mundo para que as pessoas possam viver de forma mais saudável. A Verily desenvolve ferramentas e dispositivos para coletar, organizar e ativar dados de saúde, e cria intervenções para evitar e administrar doenças. A Verily faz parcerias com organizações líderes em ciências da vida, dispositivos médicos e governamentais, utilizando profundo conhecimento científico, de assistência à saúde, de hardware e software para possibilitar desenvolvimento mais ágil, avanços significativos e implementação em escala. Para obter mais informações, acesse www.verily.com.

