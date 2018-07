ResMed et Verily vont former une co-entreprise visant à prendre en charge des millions de personnes souffrant d'apnée du sommeil et jusqu'ici non traitées

SAN DIEGO et SOUTH SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--juil. 11, 2018--ResMed (NYSE : RMD, ASX : RMD), un leader mondial dans le traitement de l'apnée du sommeil et des solutions de santé connectées, et Verily, une filiale d'Alphabet, ont annoncé aujourd'hui être parvenues à un accord pour former une nouvelle co-entreprise.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180711005865/fr/

La co-entreprise américaine, qui combinera l'expertise de ResMed dans le domaine de l'apnée du sommeil avec les technologies avancées d'analyse des données de santé de Verily, étudiera les impacts sanitaires et financiers de l'apnée du sommeil non diagnostiquée et non traitée. Elle développera ensuite des solutions logicielles permettant aux fournisseurs de soins d'identifier, de diagnostiquer, de traiter et de gérer plus efficacement les personnes souffrant d'apnée du sommeil ainsi que d'autres troubles du sommeil liés à la respiration.

L'apnée du sommeil est un trouble respiratoire du sommeil qui affecte environ 54 millions d'Américains (calcul basé sur une étude ayant examiné les données de prévalence dans 16 pays), 1 et est associée aux maladies cardiaques, aux accidents vasculaires cérébraux, au diabète de type 2 et à d'autres conditions potentiellement mortelles. Malgré la forte prévalence de la maladie et la sensibilisation accrue du public, des recherches antérieures ont montré qu'environ 80 % des personnes atteintes d'apnée obstructive du sommeil ne sont toujours pas diagnostiquées, 2 ne font pas l'objet d'un traitement et sont par conséquent inconscientes des risques qu'elles courent et des avantages qu'un traitement pourrait leur apporter.

« La vaste majorité des personnes atteintes d'apnée du sommeil ne s'en rendent pas compte et ne cherchent donc pas à obtenir un traitement efficace et accessible pour en atténuer les effets et les risques à long terme », a déclaré le Dr Carlos M. Nunez, directeur médical chez ResMed. « L'expertise sectorielle combinée, l'infrastructure évolutive et les capacités d'analyse des données de ResMed et de Verily peuvent ouvrir des voies significatives permettant d'identifier ces individus et de les soutenir dans leur démarche pour parvenir à un meilleur sommeil, une meilleure santé et une qualité de vie améliorée.

« L'approche d'un problème de santé aussi répandu que l'apnée du sommeil par la collecte, l'organisation et l'activation des données de santé est au cœur de la mission de Verily », a confié pour sa part le Dr Jessica Mega, M.P.H., directrice médicale et scientifique chez Verily. « En identifiant mieux les personnes à risque et en générant des données probantes sur la valeur et l'efficacité du traitement, cette collaboration pourrait améliorer la santé de millions de personnes atteintes d'apnée du sommeil et possiblement d'autres affections connexes. »

Sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires, la co-entreprise, fonctionnera comme une entreprise distincte de ResMed et de Verily.

À propos de ResMed

ResMed (NYSE : RMD, ASX : RMD), l’une des principales sociétés de santé connectée, à l’échelle mondiale, compte plus de 5 millions d’appareils connectés au nuage pour la surveillance quotidienne et à distance des patients, et change la vie à chaque respiration. Ses appareils et solutions logicielles primés aident à traiter et à gérer l’apnée du sommeil, la maladie pulmonaire obstructive chronique et d’autres affections respiratoires. Son équipe forte de 6 000 personnes travaille à améliorer la qualité de vie des patients, à réduire l’impact des maladies chroniques, et à limiter les coûts des soins de santé dans plus de 120 pays. ResMed.com

À propos de Verily

Lancée en 2015, Verily est une filiale d'Alphabet spécialisée dans les sciences de la vie et les soins de santé. La mission de Verily est de rendre utiles dans le monde les données sur la santé pour que les gens vivent en meilleure santé. En développant des outils et des dispositifs pour collecter, organiser et activer les données de santé, Verily crée des interventions visant à prévenir et à gérer les maladies. Verily s'associe avec des entreprises leaders dans le domaine des sciences de la vie, des dispositifs médicaux ainsi qu'avec des organisations gouvernementales, en s'appuyant sur son expertise approfondie en matériel, logiciel, science et soins de santé, pour accélérer le développement, permettre des avancées significatives et assurer un déploiement à l'échelle. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.verily.com

Benjafield A et al. Am J Respir Crit Care Med 2018. Résumé présenté à l'ATS 2018 : https://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/ajrccm-conference.2018.197.1_MeetingAbstracts.A3962#aff3 (publication complète en attente); Peppard PE et al. Am J Epidemiol 2013 : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23589584

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180711005865/fr/

CONTACT: ResMed

Pour les médias :

Jayme Rubenstein, +1 858-836-6798

news@resmed.com

ou

Pour les investisseurs :

Amy Wakeham, +1 858-836-5000

investorrelations@resmed.com

ou

Verily

Pour les médias et les investisseurs :

Carolyn Wang, 415-736-2437

press@verily.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA CALIFORNIA

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE HEALTH MEDICAL DEVICES OTHER HEALTH PROFESSIONAL SERVICES FINANCE COMMUNICATIONS PUBLIC RELATIONS/INVESTOR RELATIONS GENERAL HEALTH MANAGED CARE

SOURCE: ResMed

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/11/2018 06:00 PM/DISC: 07/11/2018 06:01 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180711005865/fr