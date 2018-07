BC-TEN--Wimbledon Show Court Schedules

Wimbledon Show Court Schedules

By The Associated Press

At The All England Lawn Tennis & Croquet Club

London

Centre Court

Jelena Ostapenko (12), Latvia, vs. Angelique Kerber (11), Germany

Julia Goerges (13), Germany, vs. Serena Williams (25), United States

Harriet Dart, Britain and Jay Clarke, Britain, vs. Juan Sebastian Cabal, Colombia and Abigail Spears (10), United States

Court 2

Iga Swiatek, Poland, vs. Emma Raducanu, Britain

Court 12

Anton Matusevich, Britain, vs. Tao Mu, China

Jack Draper, Britain, vs. Lorenzo Musetti, Italy

Nicolas Mejia (5), Colombia, vs. Gilbert Soares Klier Junior, Brazil

Victoria Allen, Britain and Destinee Martins, Britain, vs. Yuki Naito, Japan and Naho Sato (6), Japan

Tao Mu, China and Leopold Zima, Germany, vs. Nicolas Mejia, Colombia and Ondrej Styler (6), Czech Republic

Court 18

Xiyu Wang (10), China, vs. Cori Gauff (3), United States

Xin Yu Wang (4), China, vs. Viktoriia Dema, Ukraine

Maria Lourdes Carle, Argentina and Cori Gauff (4), United States, vs. Kamilla Rakhimova, Russia and Sofya Lansere, Russia

Xiyu Wang, China and Xin Yu Wang (1), China, vs. Leonie Kung, Switzerland and Joanne Zuger, Switzerland