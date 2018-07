DE-CIX lance ”Project Reach” avec le partenaire d’infrastructure de bande passante euNetworks

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, Allemagne, et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--juil. 11, 2018--DE-CIX, le premier opérateur de points d’interconnexion Internet au monde, a annoncé aujourd’hui le lancement de ”Project Reach”, conjointement avec son partenaire de lancement euNetworks. ”Project Reach” est axé sur le désir de DE-CIX d’étendre sa portée vers davantage de centres de données, élargissant ainsi les sites où les clients peuvent se connecter à la plateforme de peering de DE-CIX et y accéder. DE-CIX s’associe avec des opérateurs, tirant profit de leurs réseaux de transport et points de présence (PoP) pour offrir des accès additionnels. En plus des sites compatibles DE-CIX existants, où DE-CIX entretient son propre matériel, ces nouveaux sites d’accès sont ajoutés avec des partenaires – comme euNetworks – qui entretiennent et gèrent le matériel.

« Nous souhaitons que les pairs situés dans n’importe quel centre de données puissent se connecter facilement à notre DE-CIX Service World », a déclaré le Dr Thomas King, responsable du bureau de l’innovation chez DE-CIX. « euNetworks a une couverture réseau impressionnante en Allemagne et en Europe. L’attention que porte la société à offrir une connexion à tous les principaux centres de données à travers la région avec la fibre optique, combinée à sa performance de service et à sa capacité de prestation, fait d’euNetworks un partenaire idéal alors que nous lançons ce projet. Nous sommes ravis de pouvoir proposer à nos clients une solution à guichet unique étendue. »

euNetworks possède et exploite de vastes réseaux à fibre optique dans 14 villes d’Europe, dont 7 en Allemagne. Parallèlement à un réseau dorsal panallemand, le réseau longue distance d’euNetworks couvre 49 villes dans 15 pays, offrant aussi bien une évolutivité qu’une diversité sur toute sa zone de couverture. euNetworks connecte directement à plus de 350 centres de données sur ses marchés, ces sites étant essentiels aux entreprises consommant une grande bande passante.

« Nous sommes enthousiasmés de soutenir DE-CIX alors que la société cherche à étendre sa couverture géographique pour les clients », a affirmé Brady Rafuse, président-directeur général d’euNetworks. « Nous entretenons une excellente relation de travail avec l’équipe de DE-CIX et ce partenariat la prolonge davantage, avec les services Ethernet et le portail de commandes clients d’euNetworks permettant d’offrir une expérience de prestation de services fluide et rapide à la communauté DE-CIX. »

Le service Carrier Ethernet d’euNetworks prendra en charge ”Project Reach” de DE-CIX :

Plug and play avec processus de commande via un portail Architecture couche 2 VPLS/MPLS Ethernet de niveau opérateur certifié MEF Segmentation du trafic via les réseaux locaux virtuels de clients Réseau dorsal protégé Ports clients dans les centres de données connectés d’euNetworks Interface de réseau à réseau (NNI) Ethernet 10G vers DE-CIX et des ports 10G dédiés

À propos d’euNetworks

euNetworks est un fournisseur d’infrastructures de bande passante qui possède et exploite 14 réseaux urbains en fibre optique, connectés à une dorsale interurbaine haute capacité couvrant 49 villes dans 15 pays d’Europe. La société est leader sur le marché de la connectivité entre les centres de données, reliant directement plus de 350 centres aujourd’hui. euNetworks est également un fournisseur majeur de connectivité sur le Cloud, reliant directement 14 plateformes Cloud et offrant un accès à 7 autres. La société propose une gamme ciblée de services urbains et interurbains incluant la fibre noire, Wavelengths (Longueurs d’onde en zone métropolitaine) et Ethernet. Les clients dans les secteurs du commerce de gros, de la finance, des contenus, des médias, des centres de données et dans les entreprises bénéficient de l’éventail unique d’actifs fibre et fourreaux d’euNetworks, adaptés pour répondre à leurs besoins de connectivité à large bande.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.eunetworks.com.

À propos de DE-CIX

DE-CIX fournit des services d'interconnexion de première qualité et exploite plusieurs points d'interconnexion Internet neutres vis-à-vis des opérateurs et des centres de données à l’échelle mondiale. Fondée en 1995, la société dessert plus de 1300 opérateurs, FSI et réseaux de contenu dans plus de 100 pays, dont tous les principaux acteurs internationaux sur divers marchés métropolitains en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Amérique du Nord.

Avec un trafic de pointe supérieur à 6,4 térabits par seconde, DE-CIX Francfort est le plus important point d’interconnexion Internet au monde. Pour plus d’informations, consultez le site www.de-cix.net.

