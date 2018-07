Greene Tweed präsentiert auf der Farnborough International Airshow (FIA) 2018 neue Produkte und bewährtes Luft- und Raumfahrt-Portfolio

KULPSVILLE, Pennsylvania--(BUSINESS WIRE)--Jul 11, 2018--Greene Tweed wird auf der diesjährigen Farnborough International Airshow (FIA), die vom 16. bis 20. Juli 2018 stattfindet, mehrere neue Produkte vorstellen und das branchenführende Portfolio an Luft- und Raumfahrtlösungen präsentieren. Greene Tweed entschied sich aufgrund der langen Geschichte der Airshow als Veranstaltungsort für führende Unternehmen der Luft- und Raumfahrtbranche für die FIA, um neue und innovative Technologien vorzustellen. Greene Tweed wird in Halle 4 an Stand 4165 ausstellen.

Greene Tweed liefert fortschrittliche Dichtungssysteme und leistungsstarke thermoplastische Verbundbauteile für verschiedene Flugzeugprogramme. Greene Tweed ist seit mehr als 50 Jahren ein führendes Unternehmen der Luft- und Raumfahrtbranche und seine Bauteile kommen weltweit in über 90 Prozent der Verkehrs- und Militärflugzeuge zum Einsatz.

„Wir sind bei Greene Tweed einzigartig aufgestellt, um die Anforderungen der Luft- und Raumfahrtbranche zu erfüllen“, sagte Gary Appleby, Vice President und General Manager, Aerospace. „Mit der Entwicklung dieser neueren, hochleistungsfähigen Produkte werden wir diese Stellung über Jahre hinaus sichern.“

Unter dem Motto „Tradition für Innovation“ wird Greene Tweed auf der Farnborough International Airshow mehrere Produkte vorstellen, darunter:

Fusion™ FKM 665 – ein äußerst temperatur- und chemikalienbeständiges Elastomer mit einem Temperaturbereich von -57°C bis 232°C (-70°F bis 450°F). Gute Leistung bei niedrigen Temperaturen bei vollständiger Dichtheit. Erstes FKM von Greene Tweed, das der Aerospace Material Specification (AMS) 7379 entspricht.

Xycomp ® DLF ® – ein leichter, hochleistungsfähiger thermoplastischer Verbundwerkstoff, der für den Ersatz von kompliziert geformten Metall-Flugzeugbauteilen entwickelt wurde.

Chemraz ® 676 – ein hochtemperatur- und chemikalienbeständiger FFKM-Elastomerwerkstoff, der speziell konzipiert wurde, um die Anforderungen der AMS 7257E einzuhalten und zu übertreffen.

Fire Proof Hydraulic Seal (FPHS) – hervorragende Dichtung für hohen und niedrigen hydraulischen Druck in statischen Anwendungen für als feuerfest (1098°C/2008°F im Durchschnitt für 15 Minuten) eingestufte Geräte.

Über Greene Tweed

Greene Tweed ist ein führender globaler Hersteller von leistungsfähigen Dichtungen und anspruchsvollen technischen Komponenten. Greene Tweed verfügt seit mehr als 150 Jahren über technische Expertise und kommerzielles Know-how in vielen verschiedenen Märkten und arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um technische Lösungen zu entwickeln, mit denen diese ihre leistungstechnischen Herausforderungen bewältigen und die Gesamtbetriebskosten senken können. Die Produkte von Greene Tweed werden weltweit verkauft und vertrieben. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Rufnummer +1.215.256.9521 (USA) oder auf unserer Website unter www.gtweed.com.

