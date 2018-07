Greene Tweed va lancer de nouveaux produits et présenter son portefeuille de solutions aéronautiques éprouvées au Salon aéronautique international de Farnborough (FIA) 2018

KULPSVILLE, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--juil. 11, 2018--Greene Tweed lancera plusieurs nouveaux produits et présentera son portefeuille de solutions aérospatiales, à la pointe de l'industrie, cette année, lors du Salon aéronautique international de Farnborough (FIA), qui se tient du 16 au 20 juillet 2018. Greene Tweed a choisi ce Salon en raison de la longue histoire du FIA comme lieu privilégié des chefs de file de l'industrie aérospatiale pour exposer leurs nouvelles technologies novatrices. Greene Tweed exposera sur le stand 4165, dans le Hall 4.

Greene Tweed fournit des systèmes de scellage avancés et des composants composites thermoplastiques hautes performances pour tout un éventail de programmes de fabrication d'avions. Depuis plus de 50 ans, Greene Tweed est un chef de file de l'industrie aérospatiale, et ses composants sont utilisés dans plus de 90% des avions commerciaux et militaires du monde.

"Chez Greene Tweed, nous sommes positionnés de manière unique pour répondre aux besoins de l'industrie aérospatiale," a déclaré Gary Appleby, vice-président directeur général d'Aerospace. "Alors que nous développons ces tous nouveaux produits hautes performances, nous renforçons notre positionnement sur le long terme," a-t-il ajouté.

Sous le thème "Une tradition d'innovation," Greene Tweed présentera plusieurs produits lors du Salon aéronautique international de Farnborough, dont:

Fusion™ FKM 665 – un élastomère à ultra basse température, résistant aux produits chimiques, possédant une fourchette de températures comprise entre -57°C et 232°C (entre -70°F et 450°F). Cet élastomère est efficace à faible température et présente une étanchéité parfaite. Il s'agit du premier FKM de Greene Tweed à être conforme à la spécification matérielle aérospatiale (AMS) 7379.

Xycomp ® DLF ® – un composite thermoplastique développé dans le but de remplacer les composants métalliques d'avion de forme complexe.

Chemraz ® 676 – un matériau élastomère FFKM ultra haute température, résistant aux produits chimiques, tout spécialement formulé pour répondre et dépasser les exigences de la spécification AMS 7257E.

Le joint hydraulique ignifuge (FPHS) assurant un scellage excellent à pression hydraulique élevée et basse pour des applications statiques impliquant du matériel antidéflagrant (env. 1098°C/2008°F pendant 15 minutes).

A propos de Greene Tweed

Greene, Tweed est l’un des principaux fabricants mondiaux de joints et de composants techniques de haute performance. Jouissant d’une expertise technique remontant à plus d’un siècle et de connaissances commerciales dans divers marchés, Greene, Tweed collabore avec ses clients pour élaborer des solutions techniques qui répondent à des exigences de performance exigeantes et réduisent le coût total de propriété. Les produits de Greene, Tweed sont vendus et distribués dans le monde entier. Pour en savoir davantage, veuillez contacter Greene, Tweed au +1.215.256.9521 ou visiter notre site Web à l'adresse www.gtweed.com.

