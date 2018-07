TA Associates investirà in Compusoft

BOSTON e SARPSBORG, Norvegia--(BUSINESS WIRE)--lug 11, 2018--TA Associates, importante società globale di growth private equity, ha oggi annunciato la sigla di un accordo definitivo che prevede un investimento in Compusoft, fornitore leader di software CAD (Computer-Aided Design) per i rivenditori di cucine e bagni. L'operazione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2018; non sono stati divulgati i termini finanziari della transazione.

Winner Design e Innoplus, prodotti di punta di Compusoft, offrono funzionalità di progettazione e di supporto commerciale ai rivenditori di cucine e di sale da bagno. Questi sistemi CAD di facile utilizzo includono database proprietari di elementi grafici, informazioni sui prezzi e traduzioni in diverse lingue da oltre 2,800 cataloghi digitali di produttori del settore, e supportano rappresentazioni grafiche 3D in tempo reale e completamente integrate. Altri prodotti Compusoft permettono di progettare e visualizzare cucine e bagni in 3D, in tutta semplicità, su smartphone o tablet. La società propone inoltre ad aziende di ogni dimensione i propri sistemi di back office per i rapporti con i clienti (CRM) e per la gestione dei processi. Fondata nel 1989 nella città norvegese di Sarpsborg, Compusoft è attiva in 14 paesi europei, oltre che in Sudafrica e in Australia. Serve circa 12.000 clienti, tra cui importanti produttori e rivenditori mondiali.

"Compusoft è tra i leader europei del settore, forte di un modello di business di qualità elevata e di un'incredibile esperienza di crescita sostenuta", ha dichiarato Naveen Wadhera, uno dei direttori generali di TA Associates che entrerà a far parte del Consiglio di amministrazione di Compusoft. "Valutiamo positivamente questa collaborazione con Compusoft, che rientra esattamente nella nostra sfera di interesse verso le aziende che generano ricavi, con solidi team manageriali e prodotti e servizi proprietari, per aiutare la società a sfruttare appieno la propria strategia e ad accelerare la crescita".

"La nostra missione è creare valore aggiunto quantificabile per i clienti, e riteniamo quindi che TA Associates, con la sua meritata fama di saper aiutare le aziende a raggiungere il loro pieno potenziale, rappresenti un partner ideale per Compusoft", è stato il commento di David Tombre, amministratore delegato di Compusoft. "Nel corso della nostra storia quasi trentennale abbiamo registrato una notevole crescita, organica e in termini di acquisizioni, e siamo certi che TA ci aiuterà a sfruttare questo successo. Accogliamo con favore l'opportunità di collaborare con TA, mentre esaminiamo le opportunità di un'espansione continuativa".

"Con la continua crescita della richiesta di servizi di modellazione per cucine e sale da bagno, riteniamo che l'interesse per le offerte e le capacità esclusive di Compusoft sia destinato a espandersi ulteriormente in tutta Europa e in altre regioni", ha affermato J. Morgan Seigler, altro direttore generale di TA Associates nominato nel CdA di Compusoft. "È importante sottolineare che l'innovativa tecnologia di Compusoft offre un'esperienza di sviluppo di ambienti totalmente personalizzata e all'insegna della semplicità, per rispondere alle singole esigenze e ai desideri dei clienti. Grazie alla posizione dominante della società sul mercato, prevediamo per Compusoft un'importante crescita continuativa".

Goodwin è il consulente legale e Alvarez & Marsal e KPMG sono consulenti di TA Associates. Kvale è consulente legale e ABG Sundal Collier è consulente finanziario di Compusoft.

Informazioni su Compusoft Compusoft nasce nel 1989 a Sarpsborg, in Norvegia, ed è fornitore di soluzioni di vendita, gestione, comunicazione, commerciali e web per il segmento delle cucine e dei bagni. Le avanzate soluzioni CAD della società offrono ai rivenditori dinamici strumenti di vendita e li aiuta a guidare i clienti nell'intero processo di progettazione, dalla bozza all'ambiente finito. Particolarmente focalizzata sulla creazione di valore aggiunto per i suoi clienti, Compusoft combina lo sviluppo di software di qualità elevata con l'attenzione dedicata al customer service. Compusoft è attiva in 14 paesi di tutta Europa, oltre che in Sudafrica e Australia. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.compusoftgroup.com.

Informazioni su TA Associates Giunta al suo 50esimo anno di attività, TA Associates è una delle società globali di private equity più importanti e di maggior esperienza. Focalizzata sui cinque settori target dei servizi tecnologici, sanitari, finanziari, per i consumatori e aziendali, TA investe in proficue aziende in pieno sviluppo con opportunità di crescita continuativa, e ha interessi in quasi 500 imprese in tutto il mondo. Operando come investitore di maggioranza o di minoranza, TA utilizza un approccio a lungo termine sfruttando le proprie risorse strategiche per coadiuvare i gruppi dirigenti nella costruzione di valore duraturo in realtà in crescita. Dalla sua fondazione, avvenuta nel 1968, ha raccolto capitali per 24 miliardi di dollari USA ed è impegnata in nuovi investimenti al ritmo di 1,5-2 miliardi di dollari all'anno. Più di 80 professionisti degli investimenti collaborano con la società dalle sedi di Boston, Menlo Park, Londra, Mumbai e Hong Kong. Per maggiori informazioni su TA Associates visitare il sito www.ta.com.

