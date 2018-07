TA Associates investeert in Compusoft

BOSTON en SARPSBORG, Noorwegen--(BUSINESS WIRE)--jul 11, 2018--TA Associates, een vooraanstaand internationaal groeibedrijf op het gebied van private equity, heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijf een definitieve overeenkomst is aangegaan om te investeren in Compusoft, een vooraanstaande leverancier van software voor computer-aided design (“CAD”) voor de keuken- en badkamersector. De investering wordt naar verwachting voltooid in het derde kwartaal van 2018. De financiële aspecten van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

De belangrijkste producten van Compusoft, Winner Design en Innoplus, bieden design- en verkoopondersteuning aan respectievelijk keuken- en badkamerleveranciers. De gebruiksvriendelijke CAD-systemen bevatten zelfontwikkelde databases met grafische elementen, prijsinformatie en vertalingen uit meer dan 2800 digitale catalogi van fabrikanten. Ze bevatten daarnaast volledig geïntegreerde grafische elementen die worden weergegeven in real‐time 3D. Aanvullende Compusoft-producten maken het voor gebruikers mogelijk eenvoudig keukens en badkamers te ontwerpen en in 3D te bekijken op een smartphone of tablet. Het bedrijf biedt verder back-office softwaresystemen voor customer relationship management (CRM) en process management voor kleine en grote ondernemingen. Compusoft werd in 1989 opgericht in Sarpsborg, Noorwegen en is actief in 14 landen verspreid over Europa, alsmede in Zuid-Afrika en Australië. Het bedrijf levert diensten aan circa 12.000 klanten, waaronder vooraanstaande internationale fabrikanten en retailers.

“Compusoft behoort tot de toonaangevende bedrijven in de sector in Europa, met een kwalitatief hoogstaand bedrijfsmodel en een indrukwekkende historie van duurzame groei,” aldus Naveen Wadhera, Managing Director bij TA Associates die zal toetreden tot de bestuursraad van Compusoft. “We verheugen ons op de samenwerking met Compusoft. Het bedrijf past perfect binnen onze focus op winstgevende bedrijven met sterke managementteams en zelfontwikkelde producten en services. We verheugen ons erop het bedrijf te helpen haar strategie te verwezenlijken en haar groei te versnellen.”

“Gelet op onze missie om meetbare toegevoegde waarde te bieden aan onze klanten, geloven we dat TA Associates, met haar terechte reputatie op het gebied van het helpen van bedrijven om hun volledige potentieel te verwezenlijken, een ideale partner is voor Compusoft,” aldus David Tombre, Chief Executive Officer van Compusoft. “We hebben in de loop van ons bijna 30-jarige bestaan aanzienlijke groei doorgemaakt, zowel organisch als door middel van overnames, en hebben het volste vertrouwen dat TA ons kan helpen voort te bouwen op dat succes. We verwelkomen de gelegenheid om samen te werken met TA bij het verkennen van mogelijkheden voor verdere expansie.”

“Met het oog op de voortdurende groei in de vraag naar ontwerpservices voor keukens en badkamers, verwachten we dat de belangstelling voor het unieke aanbod en de capaciteiten van Compusoft verder zal toenemen, zowel binnen Europa als in andere regio's,” aldus J. Morgan Seigler, Managing Director bij TA Associates die eveneens zal toetreden tot de bestuursraad van Compusoft. “Het is van belang dat de innovatieve technologie van Compusoft klanten een gebruiksvriendelijke beleving biedt voor het ontwikkelen van volledig maatwerk, afgestemd op individuele behoeften en wensen. Gezien de leidende positie van het bedrijf binnen de markt verwachten we voortgezette betekenisvolle groei voor Compusoft.”

Goodwin treedt op als juridisch raadsman, en Alvarez & Marsal en KPMG treden op als adviseurs van TA Associates. Kvale treedt op als juridisch raadsman en ABG Sundal Collier treedt op als financieel adviseur van Compusoft.

Over Compusoft Compusoft, opgericht in 1989 in Sarpsborg, Noorwegen, biedt verkoop-, management-, communicatie-, web- en zakelijke oplossingen voor de keuken- en badkamersector. De geavanceerde CAD-software van het bedrijf biedt dynamische verkooptools voor retailers, waarmee ze klanten kunnen bijstaan tijdens het volledige planningsproces, van de eerste schetsen tot de volledig geïnstalleerde keuken of badkamer. Compusoft concentreert zich op het creëren van toegevoegde waarde voor haar klanten door een combinatie van ontwikkeling van hoogwaardige software en toewijding tot een uitstekende dienstverlening. Compusoft is actief in 14 landen verspreid over Europa, alsmede in Zuid-Afrika en Australië. Meer informatie: www.compusoftgroup.com.

Over TA Associates TA Associates bestaat inmiddels 50 jaar en is een van de grootste en meest ervaren internationale groeibedrijven op het gebied van private equity. TA richt zich met name op vijf doelsectoren – technologie, gezondheidszorg, financiële diensten, consumenten en zakelijke diensten – en investeert in winstgevende, groeiende bedrijven met mogelijkheden voor duurzame groei. TA heeft al geïnvesteerd in bijna 500 bedrijven verspreid over de hele wereld. TA belegt als meerderheids- of minderheidsbelegger en hanteert een langetermijnbenadering, waarbij het bedrijf gebruikmaakt van haar strategische resources om managementteams te helpen duurzame waarde te scheppen in groeibedrijven. TA heeft sinds haar oprichting in 1968 $24 miljard aan kapitaal opgehaald en zet zich ervoor in jaarlijks $1,5 tot $2 miljard aan nieuwe beleggingen te verrichten. De meer dan 80 beleggingsprofessionals van het bedrijf zijn gevestigd in Boston, Menlo Park, Londen, Bombay en Hongkong. Meer informatie over TA Associates is te vinden op www.ta.com.

