TA Associates va investir dans Compusoft

BOSTON & SARPSBORG, Norvège--(BUSINESS WIRE)--juil. 11, 2018--TA Associates, un important fonds d'investissement privé international, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif visant à investir dans Compusoft, un fournisseur de premier plan de logiciels de conception assistée par ordinateur (CAD) pour le secteur du détail de la cuisine et de la salle de bains. Cet investissement devrait être finalisé au troisième trimestre 2018. Les clauses financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

Winner Design et Innoplus, les produits phares de Compusoft, fournissent une assistance en termes de conception et de vente aux détaillants d'articles de cuisine et de salle de bains. Parmi les systèmes CAD conviviaux figurent des bases de données propriétaires d'éléments graphiques, d'informations tarifaires et de traductions provenant de plus de 2 800 catalogues numériques de fabricants. Ils sont également équipés de graphiques entièrement intégrés, avec un affichage 3D en temps réel. Les produits complémentaires de Compusoft permettent aux particuliers de concevoir et de visualiser en toute simplicité cuisines ou salles de bains en 3D, sur un smartphone ou une tablette. La société propose également des logiciels internes de gestion de la relation client (CRM) et des processus pour petites et grandes entreprises. Fondée en 1989 à Sarpsborg, en Norvège, Compusoft est présente dans 14 pays d'Europe, en Afrique du Sud et en Australie, et sert environ 12 000 clients, dont les principaux fabricants et détaillants mondiaux.

"Compusoft se classe parmi les chefs de file du secteur en Europe, dispose d'un modèle commercial de haute qualité et d'impressionnants antécédents de croissance soutenue", a déclaré Naveen Wadhera, directeur général de TA Associates, qui rejoindra le Conseil d'administration de Compusoft. "Nous nous réjouissons à l'idée de ce partenariat avec Compusoft, qui s'inscrit parfaitement dans la lignée de nos objectifs de rentabilité, avec de solides équipes de direction et des produits et services exclusifs, en vue d'aider l'entreprise à récolter les fruits de sa stratégie et à accélérer sa croissance," a-t-il ajouté.

"Dans le cadre de notre mission de création d'une plus-value quantifiable pour nos clients, nous pensons que TA Associates, qui jouit d'une réputation méritée d'entreprise qui aide les sociétés à réaliser leur plein potentiel, est un partenaire idéal pour Compusoft", a affirmé David Tombre, PDG de Compusoft. "Nous avons connu une remarquable croissance organique et par acquisitions tout au long de nos presque 30 ans d'histoire, et sommes persuadés que TA peut nous aider à poursuivre sur notre lancée. Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec TA et d'explorer de nouvelles opportunités en vue d'une expansion durable," a-t-il poursuivi.

"Étant donné que la demande en services de modélisation de cuisine et de salle de bains continue de s'intensifier, nous attendons à ce que l'intérêt pour la gamme et les capacités uniques de Compusoft connaisse une expansion en Europe et dans d'autres régions", a déclaré J. Morgan Seigler, directeur général de TA Associates, qui intégrera également le Conseil d'administration de Compusoft. "Mais surtout, les technologies novatrices de Compusoft procurent à ses clients une expérience conviviale leur permettant de développer des espaces entièrement personnalisés répondant aux besoins et aux souhaits de chacun. Grâce au positionnement dominant de la société sur le marché, nous prévoyons sa croissance soutenue et pertinente," a-t-il ajouté.

Goodwin fournit des conseils juridiques, tandis qu'Alvarez & Marsal et KPMG fournissent des services de conseil à TA Associates. Kvale fournit des conseils juridiques, tandis qu'ABG Sundal Collier fournit des conseils financiers à Compusoft.

À propos de Compusoft Créé en 1989 à Sarpsborg, en Norvège, Compusoft fournit des solutions de vente, gestion, communication, web et entreprise pour la cuisine et la salle de bains. Les solutions logicielles CAD fournissent des outils de vente dynamiques aux détaillants, pour les aider à guider les clients dans l'ensemble du processus de planification, depuis l'ébauche jusqu'à l'installation complète de la cuisine ou de la salle de bains. Soucieux de créer de la valeur ajoutée pour ses clients, Compusoft associe le développement de logiciels de haute qualité à une attention totale au service client. Compusoft évolue dans 14 pays d'Europe, ainsi qu'en Afrique du Sud et en Australie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.compusoftgroup.com.

À propos de TA Associates TA Associates, qui en est à sa 50e année d'existence, figure parmi les plus importantes et plus expérimentées sociétés de capital-investissement de croissance au monde. Spécialisée dans cinq industries clefs (technologies, santé, services financiers, services grand public et d'entreprise), TA investit dans des sociétés rentables et en pleine expansion, qui présentent des opportunités de croissance soutenue. La société a déjà investi dans près de 500 entreprises à travers le monde. Que ce soit en tant qu'investisseur majoritaire ou minoritaire, TA adopte une approche à long terme, utilisant ses ressources stratégiques pour aider les équipes de direction à générer une valeur pérenne au sein d'entreprises en croissance. TA a levé 24 milliards de dollars en capitaux depuis sa création en 1968, et s'engage dans de nouveaux investissements au rythme de 1,5 à 2 milliards de dollars par an. La société compte plus de 80 spécialistes en placement, basés à Boston, Menlo Park, Londres, Mumbai et Hong Kong. Pour de plus amples renseignements à propos de TA Associates, veuillez visiter www.ta.com.

